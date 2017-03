El cardenal Osoro abre la causa de 56 mártires del siglo XX en Madrid

(Infomadrid).- La iglesia de la Concepción Real de Calatrava (c/Alcalá, 25 - metro Sevilla) acogerá este sábado, 18 de marzo, a las 11:00 horas, el acto de apertura de la causa de canonización de Cipriano Martínez Gil y 55 compañeros, sacerdotes y familiares, mártires del siglo XX en Madrid.

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidirá la ceremonia, acompañado por el obispo auxiliar, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, SJ. También está prevista la intervención de la Escolanía de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La entrada es libre hasta completar el aforo del templo.

«¡Ya no basta sembrar!»

Con motivo de la apertura de la causa -la primera de sacerdotes seculares de Madrid, junto a algunos laicos familiares suyos-, la Delegación Episcopal para las Causas de los Santos ha editado un folleto con información sobre los mártires, que se puede descargar en este enlace.

En el prólogo, monseñor Martínez Camino recuerda que «Cipriano Martínez Gil, joven sacerdote de 31 años, era el párroco de El Pardo, cuando alcanzó la palma del martirio el 18 de agosto de 1936. A él, como a los otros 48 sacerdotes incluidos en este grupo, la muerte no los cogió por sorpresa: "¡Ya no basta sembrar! -decía Cipriano- Los santos no solo sembraron. Se sembraron... Dieron su vida por su obra, a imagen de Cristo, que la dio por su Iglesia. Si el grano de trigo no cae en tierra... no dará fruto. ¡Sembrarse!". Estos 49 sacerdotes van acompañados de siete familiares suyos que fueron asesinados junto a ellos».