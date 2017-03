(Emi Robles).- El pasado sábado, tuvo lugar un encuentro en Vallecas en homenaje a Alberto Iniesta. Estas son las principales conclusiones del mismo, así como el trabajo en grupos que se llevó a cabo durante toda la jornada. Gracias a todos.



Trabajo en grupos.

1) ¿Qué nos ha llegado en positivo de la persona de Alberto Iniesta y su compromiso eclesial y social?

Era un hombre sencillo, místico, profundo, con gran capacidad de empatía, de escucha y de acogida. Un hombre del pueblo, con un lenguaje claro y austero. Era original y creativo, destacando también su faceta de poeta.

Era un hombre moderno, cercano a l@s jóvenes. Apoyaba las iniciativas de la gente

Para él la oración era fundamental. Era un hombre de Dios con un compromiso social claro. Un místico cristiano. Para él la Iglesia eran los pobres.

Ante el ensañamiento de la Iglesia contra su persona por la homilía contra la pena de muerte y tras ser apartado de su actividad pastoral, vivió silenciosamente y con discreción. Vivió su marcha de Vallecas como un desgarro entre la fidelidad al pueblo y a la Iglesia.

Con relación a su vivencia de Iglesia, supo compaginar su fidelidad a la Iglesia con su libertad en la Iglesia.

Sabía cómo ser pastor, vivía un nuevo estilo de ser Obispo y ponía en marcha nuevos planteamientos pastorales. Vivió desde el amor el proyecto pastoral de su Vicaría. Celebraba con las comunidades religiosas.

No hacía ostentación de su ser Obispo. Poseía autoridad, que no le venía de su cargo, sino de como lo ejercía.

Vinculó la fe con el compromiso social y político, (defensa de los trabajadores, encierros en la Parroquia del Dulce Nombre....). Era un Obispo conciliador, mediador entre las autoridades y los pobres (presencia mediadora en los desalojos de las chabolas.....)

Apoyó a los movimientos sociales, Asociaciones vecinales, grupos parroquiales y movimientos.



2) ¿Qué tipo de Iglesia buscaba y trató de animar Iniesta junto a comunidades, parroquias y movimientos?

Al estilo del Concilio Vaticano II y de las primeras comunidades: Iglesia pueblo de Dios, Comunidad de Comunidades, participativa, comprometida con el mundo, con actitud de servicio, convertida a la experiencia de fe. Cercana a los pobres, a la escucha, acogedora, que ora desde la vida.

Iglesia como mediadora creíble, plural, abierta al pueblo, comprometida con la sociedad y democrática. Conciliadora y acompañadora en lo social. No como despacho de sacramentos sino comprometida y cercana.

En la Iglesia de su tiempo, caracterizada por la mediocridad y la involución, planteó situaciones de cambio en cuanto al papel del clero y la corresponsabilidad de las comunidades.

Apoyó la formación de estructuras democráticas en la Iglesia, la creación de Consejos Pastorales y deVicaría, así como a los curas obreros que vivían en los barrios.

Vivió su trabajo Pastoral junto a las implicaciones políticas del mismo: potenció tanto la formación de grupos de reflexión como la celebración de encuentros masivos, como los 1º de Mayo.

3) ¿Con qué realidades eclesiales nos encontramos hoy en nuestros diversos contextos y como seguir caminando con alegría y esperanza?. Debilidades, fortalezas y propuestas de mejora.

Debilidades :

En nuestro país y en nuestras parroquias, vivimos un momento general de involución: revalorización del principio jerárquico, exclusión del disidente, desconexión fe-vida, pensamiento conservador.

No se incluye a la mujer en la estructura y dirección de la Iglesia, aún siendo mayoritaria su presencia en el resto de los ámbitos eclesiales.

Predominio de lo ritual y sacramental frente al trato con la gente y el acercamiento a sus problemas. Se promocionan las devociones espiritualistas.

Se expulsa literalmente a los grupos juveniles de las parroquias para implantar este modelo de culto y rituales. Los locales parroquiales no se quieren para actividades de apoyo a los necesitados.

En l@s creyentes, desafección hacia la jerarquía. Abandono de la Iglesia, mayoritariamente de l@s jóvenes y personas de mediana edad. Falta gente joven en las Asambleas parroquiales.

Pastoral conservadora, con miedo al cambio. No ayuda a la evangelización, a pesar del nuevo Papa.

Falta de formación en conciencia social en los Seminarios, siendo la formación recibida muy rígida en lo doctrinal.

Iglesia clerical. Falta formación en las comunidades parroquiales. El prototipo de cristian@ medi@ es conservador. L@s seglares no somos protagonistas y corresponsables en la línea expresada en el Concilio Vaticano II.

Vivimos una situación de "resistencia". Crispación social respecto a la Iglesia, alentada también por los medios de comunicación.

A nivel europeo, décadas de prepotencia y negación de la libertad de las personas y de su autonomía, exclusión de la mujer, jerarquización, ostentación de la riqueza, ausencia de cambios y de signos evangélicos......