Los vecinos de Friol piden al obispo que destituya al vicario general

(Vecinos de Friol).- Ayer, día 29 de marzo, se han hecho públicas unas mentiras en los medios de comunicación por parte del Vicario General de la Diócesis de Lugo, el Sr. Mario Vázquez, sobre los vecinos de estos los dos ayuntamientos de Friol y Guitiriz, que solicitan que por parte de su Excelencia D. Alfonso Carrasco Rouco reprenda a su número dos y lo cese de sus funciones.

Se empieza por decir mentiras, cuando lo que tiene que hacer este señor, como transmisor de la palabra de Dios y responsable del Obispado, es justo lo contrario, decir la verdad. Lo que sucede, es que si dice la verdad, se le desmoronaría el castillo de naipes.

No es una justa redistribución del clero, como el Señor Vicario afirma, es una imposición en toda regla, quieren los vecinos que diga la verdad. Colocan a un amigo en la capital, desplazando al sustituto D. J.L. Regueiro, a Quiroga, pero como este se niega, entonces desplazan a D. Ramón a Quiroga y todos contentos; "¿JUSTA REDISTRIBUCIÓN DEL CLERO?", pues no, enchufismo puro y duro. ¿PRINCIPIO DE IGUALDAD?: Tampoco, para unos una cosa, y para otros otra, según les interese desde el Obispado o les convenga. Eso de la palabra igualdad, hay que mirar bien su significado en el diccionario.

Habla también el Sr. Vicario de que el pueblo fue escuchado: Otra mentira más, fueron recibidos, pero para nada escuchados. En términos generales, los vecinos fueron atendidos para sacárselos de delante, pero no para atender ni sus explicaciones, ni dialogar, ni compartir y mucho menos resolver problemas. De hecho fueron los vecinos los que ofrecieron diálogo, y algún tipo de solución, pero ellos se negaron por activa y por pasiva.

Habla también de privilegio especial que quieren algunos grupos, ¿a que grupos se refiere? Porque en esta reivindicación no hay grupos, hay gente mayor, gente más joven, niños, gente enferma, gente trabajadora, gente normal en una palabra, que se manifiestan porque lo creen justo y que a su vez es una injusticia, en toda regla.

Ellos hablan de grupos, para confundir a la gente, a los que no conocen el caso, lo dice como parte de su justificación en los errores que han cometido. Dice también que "algunos grupos que no practican la religión cristiana" nos da gana de reír, ¿qué tiene que ver ir a manifestaciones con ser más o menos creyentes?, la gente que ha ido y va a las manifestaciones es practicante, seguramente más que alguno que transmite la palabra de Dios, por lo menos, en lo que a la conciencia hablamos.

En tanto a lo que se refiere de privilegio especial, es cierto queremos quedarnos con D. Ramón, porque es especial, justo porque hace la labor que se le encomienda a un párroco, que es la de ayudar a todo el mundo, mayores, jóvenes, niños, peregrinos, necesitados, y queremos que siga con sus buenas prácticas enseñando a los que vienen detrás y ayudando a nuevas personas que se crucen con él en su camino.

D. Ramón presta su ayuda desinteresadamente, eso sí que es un privilegio, tener a un cura como D. Ramón, pero claro, el Sr. Vicario parece que ya no se acuerda, cual es la labor de un párroco. Pues Los padres del Concilio Vaticano II han subrayado que el párroco no es un delegado del Obispo diocesano, sino un pastor propio de la comunidad parroquial (Christus Dominus, n.28, canon 519). Los vecinos presuntamente dicen que si no hay beneficio económico, no les interesa, esa es la realidad Sr. Vicario.

Asimismo, el Vicario afirma que todo este asunto que se han metido autoridades civiles. Los vecinos afirman sus palabras en este caso, y dicen que justamente a esas autoridades les preocupa su pueblo, su gente, sus vecinos, sus problemas y sus inquietudes, justo lo contrario que les sucede a estos señores, porque parece que sus feligreses, sus vecinos no les importan nada, solo les importan a la hora de recaudar.

No traten de confundir a la gente, la gente sabe la verdad, y las autoridades civiles de las que hablan, siempre han estado al lado del pueblo, exceptuando aquellos que se creen autoridad, pero que en realidad no lo son, y tratan de confundir.

El Vicario habla a su vez, de que estos vecinos pertenecen a organizaciones políticas las cuales están ejerciendo presión, ellos quieren trasmitirle a este Señor que, no conoce bien a la gente y está muy mal informado, porque en este asunto estos vecinos quieren transmitir que no hay organizaciones políticas, ni grupos, ni cosas extrañas, hay gente normal, gente católica, gente practicante, eso es justo lo que duele, que gente sin conocerse, de todas las edades, de pueblos distintos y de otros lugares cercanos y lejanos se unan por esta buena causa. Lo que sucede que desde el Obispado no quieren decir la verdad.

Por cierto, los vecinos quieren hacer referencia al trato que el señor Vicario dispensó a 6 vecinos en la catedral, es una lástima, le podría valer para ganar muchos adeptos.

El Sr. Vicario, quizás ha tenido que emitir este comunicado, como parte de su justificación ante sus superiores, pero lo que le recomiendan desde Friol y Guitiriz es que retroceda, rectifique, utilice correctamente la palabra igualdad y vuelva al escenario inicial.

Aunque como afirma, "ceder" no lo pueden hacer, ya que si no quedarían mal, no se trata de ceder o no ceder, no se trata de ganar o perder, se trata de escuchar a la gente, justo lo que no quieren hacer.

Le recomiendan también esta plataforma al Sr. Vicario, que si no da solucionado este conflicto, lo mejor que puede hacer es presentar su dimisión y marcharse, junto con la de algún responsable más, o bien la del Sr Obispo de cesarlo, ya que una persona que es capaz de ocupar un puesto de responsabilidad, pero no es capaz de solucionar los problemas, no esta llamada para ese puesto.

Los vecinos van a seguir, que no le quepa ninguna duda al Vicario General y, el próximo Domingo 2 de Abril, a las 11 de la mañana, en la parroquia de As Negradas, en el Municipio de Guitiriz van a manifestarse y a "rezar" junto a nuestro párroco, D. Ramón como feligreses que somos, y no vamos a parar ahí, darán un paso más para la semana que viene, que desde luego no va a gustar mucho al Obispado de Lugo, les mantendrán al corriente.