Blázquez cumple 75 años y presenta su renuncia al Papa

El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, ha cumplido hoy, Jueves Santo, los 75 años, edad en la que debe presentar al papa la renuncia a sus cargos pastorales, aunque será el pontífice el que decida sobre su continuidad o no.

Blázquez ha celebrado su onomástica presidiendo en la catedral de Valladolid, dentro de los actos de la Semana Santa, la Misa Crismal, principal manifestación de la iglesia local en la que el obispo celebra la Eucaristía rodeado por sus presbíteros, a los que ha pedido diálogo y discernimiento a la hora de ejercer su tarea.

En esta celebración, que da paso a los días del Triudo Pascual, las jornadas centrales de la liturgia de la Semana Santa, Blázquez ha invitado a evangelizar ante las muchas formas de indigencia actuales, como son "los pobres y empobrecidos, los descartados y excluidos, los discriminados y perseguidos" o "los tirados en las cunetas de la vida".

También aquellos que están "desplazados por la guerra y refugiados y los pródigos que al final de su aventura se encuentran solos, lejos, hundidos, sin libertad y sin futuro."

En esta misa, que también sirve para renovar las promesas sacerdotales, Blázquez se ha dirigido expresamente a los sacerdotes y a los seminaristas, a los que ha saludado con "afecto y esperanza", y ha invitado a trabajar por las vocaciones.

Se ha detenido especialmente el arzobispo de Valladolid en reclamar a los sacerdotes que apliquen el discernimiento pastoral, ya que "no basta con enseñar y repetir la enseñanza de la iglesia", sino que se les pide también "escuchar detenidamente a las personas, hacer un esfuerzo para comprender sus senderos y pedir la gracia para aconsejar con palabras de luz y de amor".

"El diálogo es la actitud básica y el método pastoral apto para el discernimiento", ha concluido el arzobispo.

Al cumplir los 75 años, Blázquez, como ya anunció hace un año, debe presentar la carta de renuncia al papa, y es el pontífice quien decide si debe continuar o no más tiempo, y no es "igual que se esté fatigado o desanimado que no se esté", precisó el arzobispo cuando explicó que debía cursar la renuncia.

Se trata de una práctica que se acordó en el Concilio Vaticano II y que se recomienda también por motivos de salud aunque no se tenga esa edad.

Blázquez, que el pasado 14 de marzo fue reelegido para un segundo mandato de tres años al frente de la Conferencia Episcopal Española, nació en Villanueva del Campillo, en Ávila; fue ordenado sacerdote el 18 de febrero de 1967 y se doctoró en teología por la pontificia universidad georgiana de Roma.

Profesor y decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, Blázquez fue nombrado por Juan Pablo II obispo auxiliar de Santiago de Compostela en 1988, obispo de Palencia en 1992 y de Bilbao en 1995.

El 17 de abril de 2010 tomo posesión como arzobispo de Valladolid, cargo para el que fue nombrado por Benedicto XVI, y designado cardenal por el papa Francisco en febrero de 2015.

