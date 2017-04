Cañizares: "Quiero seguir trabajando para que el mundo crea"

(AVAN).- El cardenal arzobispo de Valencia ha asegurado hoy que "mi gran preocupación, aspiración y súplica en estos momentos es seguir trabajando realmente para que el mundo crea".

Ante la celebración mañana, sábado, de la misa de acción de gracias por su 25 aniversario episcopal, que presidirá en la Catedral de Valencia a las 11 horas, el Cardenal ha señalado hoy que "significa, sencillamente, no sólo una acción de gracias, sino también una petición de perdón por mis pecados e infidelidades y una súplica al Señor para que me deje ayudar por Él y para llevar a cabo lo que quiere", ha añadido al respecto.

"Os pido a todos, como dice el papa Francisco, que recéis también por mi que me hace mucha falta", Además, ha animado a "dar todos juntos gracias a Dios como se merece, yo solo no puedo, soy insuficiente, soy incapaz porque soy pequeño, no solo en estatura sino en todo y necesito vuestra ayuda", ha concluido.