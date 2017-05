El Obispo de Solsona quiere prohibir los actos laicos en las iglesias de su diócesis

El obispo de Solsona (Lleida), Xavier Novell, quiere evitar la celebración de actos laicos como conciertos y representaciones teatrales en templos de su diócesis, y para ello ha fijado unos criterios que ayuden a los párrocos que quieran restringir aquellos actos extralitúrgicos inadecuados, que ha publicado en la web del Obispado.

"Un servidor se ha hartado de ver lo que no toca en muchas de nuestras iglesias", asegura el obispo en la glosa dominical del 30 de abril, según ha publicado este martes el diario 'Segre'.

Novell recuerda que hace años que se abrieron los templos a conciertos de música y a otros actos culturales: "Si al inicio se hacían conciertos de música religiosa, progresivamente se incorporaron composiciones profanas y, más puntualmente, representaciones, fiestas, charlas y hasta actos sectarios".

Para aclarar su propuesta, la glosa hace referencia al documento 'Criterios para el uso de las iglesias y capillas para actos extralitúrgicos' de febrero, en el que fija cuatro situaciones en las que se pueden celebrar actos en iglesias de su diócesis.

"Pueden tener lugar en las iglesias conciertos y otros actos culturales siempre que el contenido y la finalidad sea la plegaria, la evangelización, la caridad y el diálogo de la fe y la cultura", establece el primer criterio.

El segundo y el tercer criterios van dirigidos a no permitir en los templos actos religiosos no cristianos y actos interreligiosos, y el cuarto señala que en iglesias propiedad de entidades civiles o cedidas en el que haya un culto más o menos habitual, se vetarán "actos abiertamente contrarios a la santidad del lugar".

La diócesis de Solsona está dividida en 174 parroquias de las comarcas leridanas del Urgell, Pla d'Urgell, Segarra, Solsonès, Bages y Berguedà.

Texto íntegro de la glosa de monseñor Novell

Xavier Novell, bisbe de Solsona

Avui és diumenge tercer de Pasqua! Ha començat el t emps dels aplecs, les festes majors, les activitats culturals i lúdiques als nos tres pobles i ciutats. Una altra petita realitat que ens mostra que estem experimentant la Pasqua, com dèiem fa unes setmanes, són els criteris per a l’ús de les esglésies i les capelles per a actes extralitúrgics que recentment he enviat als rectors.

Ja fa anys que vàrem obrir els temples primer a con certs de música i, poc a poc, a altres actes culturals. Si a l’inici es feien conce rts de música religiosa, progressivament es van incorporar composicions prof anes i, més puntualment, representacions, festes, xerrades i fins actes sect aris. Va ajudat a aquest fenomen: l’absència, aleshores e n molts pobles, d’un local adequat per a aquests actes; la petició de les cora ls invitades als oficis per poder tenir un concert després de la celebració; el caràc ter gratuït de l’ús dels nostres temples; l’atractiu estètic i acústic de les esglés ies i a voltes la presència d’orgue; i les cessions d’alguns temples a les corporacions municipals o a altres institucions per tal d’aconseguir subvencions públi ques per a la seva restauració.

El Ritual de la Dedicació d’una església defineix l ’església com “l’edifici en el qual es congrega la comunitat cristiana per escolta r la Paraula de Déu, pregar comunitàriament, rebre els sagraments i celebrar l’ eucaristia”.

Per això, les esglésies són llocs sagrats, és a dir “separats”, d estinats amb caràcter permanent al culte des del moment de la seva dedicació. El Codi de Dret Canònic regula l ́ús establint que: “En un lloc sagrat, només cal admetre-hi allò que serveixi per a l’exercici i el foment del culte, la pietat i la religió i cal prohibir-hi allò que no està en conso nància amb la santedat del lloc” (c. 1210).

Existeix una instrucció de la Congregació per al Cu lte Diví i la Disciplina dels Sagraments sobre els concerts a les esglésies que n omés permet els concerts de música sagrada, previ permís del Bisbe i garantint que siguin gratuïts. Per tal que siguin aplicades correctament les norme s generals de l’Església sobre l’ús de les esglésies o capelles per a actes extral itúrgics, he establert uns criteris que ajudin els rectors que vulguin restringir aquel ls actes extralitúrgics inadequats. Cerquen, a més, que els promotors d’aqu ests actes comprenguin que, malgrat el costum creat, han de cercar altres espai s més escaients. De fet, avui, a diferència de l’època en què va començar aquest fen omen, hi ha teatres i locals socials en tots els pobles.

Algú potser no considerarà aquests criteris una bon a notícia, però un servidor que s’ha fet un tip de veure el que no toca en moltes d e les nostres esglésies, considero que són una molt bona notícia. Els qui els vulgueu conèixer, els trobareu penjats a la pàgina web.