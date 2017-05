Una veintena de ex seminaristas se ofrecen al obispo de Astorga para investigar más casos de abusos

Dos ex seminaristas se encontraron con monseñor Menéndez 01

(Jesús Bastante).- Las víctimas de abusos sexuales de Astorga están decididas a ir hasta el final en el esclarecimiento de cualquier caso de pederastia en la diócesis. Así, tras el encuentro mantenido con el obispo, Juan Antonio Menéndez, el 28 de febrero, el colectivo de ex alumnos del Seminario Menor de la Bañeza y del Seminario de Astorga han enviado una carta al prelado en la que se ofrecen a testificar en la "investigación exhaustiva" que el obispo se comprometió a llevar a cabo.

Después de la condena eclesiástica al sacerdote José Manuel Ramos Gordón, denunciado por F.J.L., quien tras escribir al Papa Francisco consiguió la apertura de un proceso canónico y la "jubilación" del sacerdote, varios ex seminaristas decidieron denunciar otra serie de casos, acaecidos en los seminarios de La Bañeza y Astorga.

En la misiva, con fecha de 28 de abril y que llegó ayer por burofax a la diócesis, el colectivo comienza mostrando al obispo "nuestro agradecimiento por recibirnos" para abordar el tema de abusos sexuales a menores en la diócesis, así como "nuestra grata sorpresa al escucharle decir que ha ordenado una 'investigación exhaustiva para esclarecer los hechos' que, relacionados con éste tema, sucedieron en el Seminario Menor de La Bañeza y en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria".

Tras reclamar que "todas las personas, sacerdotes y/o encubridores que hayan participado en abusos a menores salgan a la luz y sean justamente condenadas", los ex seminaristas, tras un diálogo entre sí, han comunicado al obispo que "nos ponemos a su disposición 20 de nosotros para contestar a las preguntas que, relacionadas con éste tema, quieran hacernos".

Como se recordará, tras la reunión con Menéndez, los ex seminaristas salieron "satisfechos y expectantes", y agradecieron "el compromiso del obispos para colaborar con nosotros para que todos los casos salgan a la luz" y para que "todos los casos, presentes y futuros, sean investigados hasta el final".

En ese momento, el obispo, les manifestó "su firme intención de aplicar la ley canónica en lo que dependa de su autoridad; no tolerar, ni en el presente ni el futuro, ningún caso de delitos de este tipo y tomar las medidas oportunas para prevenirlos".

Donde no alcanzaron un acuerdo fue en lo tocante a la condena del ex párroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón. "Nuestra petición era que la condena fuera mayor, tal y como habían reclamado las víctimas". Sin embargo, el obispo "ha dejado claro que este caso está cerrado y que no se va a reabrir bajo ningún concepto", calificando la condena de "justa" y que ha concluido con su jubilación. "Textualmente han manifestado 'se ha llegado hasta donde se ha podido llegar'". Ahora, se abre otra oportunidad para nuevas víctimas de la pederastia en la diócesis.

