Jesús anuncia el Reino de Dios como Buena Noticia para los pobres y mala para los ricos

(Faustino Vilabrille).- Los días 18,19 y 20 de mayo tuvo lugar la celebración del 29 encuentro de cristianos de base de Asturias, con lleno total los tres días del amplio salón de actos de Proyecto Hombre. El hecho de que estemos llegando ya a los 30 encuentros demuestra la lucha, el esfuerzo y compromiso de este colectivo por mantenerse en línea, en sintonía y fidelidad al mensaje del Evangelio ante la realidad de los problemas de nuestro tiempo.

Ofrecemos a continuación una apretada síntesis del contenido de este 29 encuentro, que giró en torno a la emigración y sus grandes problemas:

El día 18 fue una Mesa Redonda dedicada a Experiencias de Solidaridad con Emigrantes y Refugiados. Intervinieron Falo Marcos, activista social; Alfonso Pombo, voluntario en campos de refugiados; Patricia Simón, periodista; Javier Bauluz, fotoperiodista y Berg Janoian, de ACCEN Asturias.

Bauluz denuncia que «Europa prohíbe el amor al prójimo» porque se criminaliza a quienes están luchando por salvar vidas, y por su discurso de xenofobia basado en mentiras y manipulaciones. Criticó la firma de un acuerdo con Libia donde los emigrantes son esclavos y se tortura y viola a las mujeres.

Alfonso Pombo insistió en la necesidad de cambiar las políticas de la UE: trenes que traían a los emigrantes de Siria más bien parecían de la segunda guerra mundial camino de Auschwitz, con la diferencia de los voluntarios que los acogían, atendiendo a los enfermos, ofreciéndoles ropa y otros cuidados, pues son personas, no seres malignos. Hubo un movimiento popular de acogida, pero los gobernantes europeos reaccionaron cerrándoles las puertas como si fueran un enemigo externo. En Grecia se instalaron en campos espontáneos, a 40 grados a la sombra; inconcebible que esto pasase en un país europeo, con unos servicios mínimos escasísimos.

Janoian destacó la falta de planificación en la acogida que realizan los gobiernos ya que «adquieren compromisos que luego no cumplen. Hay mucho rechazo a lo que viene del mundo árabe. Si te oyen hablar en árabe ya te convierten en sospechoso e incluso afín al terrorismo. La policía va por la calle identificando a los inmigrantes por su aspecto para tenerlos controlados, y en un momento dado devolverlos a su país de origen.

Patricia Simón aseveró que «Europa está en guerra con los refugiados y migrantes. Se destinan impuestos para operaciones de defensa que pretenden evitar su llegada a nuestras costas». De los cupos correspondientes comprometidos, la UE solo lleva acogidos el 12 %, y España el 7 %. Para Falo Marcos, todo lo que está pasando es fruto de falta de voluntad política.



El día 19 estuvo dedicado a la perspectiva política y económica de la emigración, conferencia organizada conjuntamente con el Comité de Solidaridad con la Causa Arabe, a cargo de Nazanín Armanian, politóloga y profesora de la UNED.

Fue una densa y muy documentada exposición que resumimos, muy en síntesis, en estos términos:

-A los Refugiados más bien deberíamos llamarles apátridas. Hay varias clases , como los desplazados a causa del cambio climático.

-Los campos de refugiados están militarizados. Ahora mismo en el Líbano hay casi dos millones de refugiados.

-La ONU rebaja mucho las cifras de refugiados. Obama devolvió 3 millones de pakistaníes. 12 millones de afganos perdieron su hogar, y lo mismo les pasó a 14 millones de iraquíes. Lo han perdido también 4 millones de yemeníes y 15 millones de sirios, así como 2 millones de libios. Hay muchos más de los que reflejan las cifras oficiales. En alguno de los países de Oriente Medio en conflicto, ya casi no hay niños. En Kenia, está uno de los mayores campos de refugiados del mundo, que alberga a 256.000 personas, principalmente de Sudán del Sur y Somalia, donde 14.000 niños han venido aquí solos o acompañados de familiares, pero sin padres.

-Los gobiernos de Oriente Medio son todos de derechas o de extrema derecha, y los que se dicen socialistas, en realidad son derechistas. La OTAN desde bases militares en la región organizó golpes de estado en estos países, donde hay mucho interés en controlarlos, porque Irán es la primera reserva mundial de gas y Qatar la segunda. Sin embargo en petróleo, la primera es Rusia y la segunda Venezuela, donde las petroleras rusas tienen una marcada influencia. La región de Oriente Medio tiene el 70 % del petróleo del mundo, y por eso EE.UU. quiere a toda costa estar militarmente presente aquí. Los países que no tienen acceso al mar luchan infatigablemente por conseguirlo a fin de exportar el gas licuado y el petróleo. De ahí, la pelea por consentir o prohibir la construcción de un gasoducto a través de Siria. -En contra de lo que se piensa, las religiones no tienen ningún papel significativo en Oriente Medio. Irán es el país más poderoso de la zona y sin embrago se unen Arabia Saudí, Israel e Irak, de diferentes religiones, para controlar a Irán. De esta zona podría salir una nueva gran guerra, pero la competencia entre las tres grandes potencias EE.UU. Rusia y China les hace respetarse unos a otros. -Se culpa al terrorismo de muchas muertes, unas 2000 diarias, pero el hambre mata hasta 100.000 todos los días. La primera víctima de la guerra es la manipulación de la información. -Hoy ha cambiado profundamente el concepto de guerra a gran escala, porque un virus informático puede desactivar todo el sistema defensivo de un país. Hoy una tercera guerra mundial no tendría nada que ver con las anteriores. -En enero de este año hubo una gran indignación en Alemania por la violación de muchas mujeres en la noche vieja anterior, atribuidas a los inmigrantes, e incluso una adolescente alemana afirmó haber sido violada por inmigrantes, pero se descubrió que había inventado esta historia. Sin embargo no cundió esa indignación por 300 niños sirios violados en un campamento de refugiados, o los miles de mujeres violadas en otro de Jordania o extorsionadas de mil formas: "quieres que te dé agua para el niño, dame sexo". Hay tráfico de niños, tráfico de órganos humanos: 10.000 niños han desaparecido en Italia y Alemania sin saber a dónde fueron a parar. La guerra es el mejor pretexto para violar a las mujeres y poner en marcha un verdadero mercado de niñas. Afganistán es el segundo país del mundo en número de mutilados.

-Bashar al-Ásad es un hombre políticamente sin futuro, sostenido por Putin que a su vez le ordena no consentir que el gasoducto desde Qatar pase por Siria porque perdería mercado para el suyo.



Para más información sobre escritos y publicaciones de Nazanín Armanian visitar su página web: www.nazanin.es

La interesante conferencia del tercer día estuvo a cargo de Juan José Tamayo, Teólogo y Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la religión de la Universidad Carlos III, sobre Las Religiones Monoteístas y el Mediterráneo, de mar intercultural e interreligioso a fosa común:

Son miles y miles (más de 5000 en 2016) los cadáveres de personas inmigrantes que encontraron la muerte en el Mediterráneo, huyendo de la pobreza, el hambre, la guerra, el terrorismo, y chocan con la insolidaridad de una Europa, que se autodefine cínicamente como moderna, ilustrada, humanista, desarrollada, pluralista, tolerante, hospitalaria, sin fronteras; personas que el periodista Ricardo Calero simbolizó fotografiando 3000 pasaportes y tirando las copias al mar.

Mientras se producen a diario decenas de muertes en el Mediterráneo, algunos países europeos cierran sus fronteras a cal y canto, otros se pelean por acoger los menos posible como si los refugiados y las refugiadas fueran mercancía. Todos los países incumplen los protocolos internacionales para con ellos y sus compromisos de acogida. En España numerosos ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales e instituciones cívicas tienen acondicionados espacios de acogida, pero el gobierno pone todo tipo de trabas para la llegada del cupo de refugiados y refugiadas al que se comprometió. Algunos dirigentes europeos incluso afirman que la llegada de inmigrantes, que son las personas más vulnerables, como mujeres, niños, niñas, discapacitados, sin recursos, etc., ponen en riesgo el bienestar de su ciudadanos.

Además de haber pagado grandes sumas a las mafias, de llegar exhaustos, hacinados en pateras arriesgando la vida, se encuentran que tener que huir de la policía y sus perros, saltar las vallas con sus cuchillas, en vez de encontrar el paraíso que les habían prometido.

El Mediterráneo, otrora un mar abierto a todos, donde convivieron diferentes culturas, religiones, civilizaciones, hoy se ha convertido en mar de fronteras infranqueables, foso de separación entre el Norte y el Sur, espacio de exclusión, xenofobia, islamofobia, racismo... y peor aún, fosa común de muertos anónimos del Sur, cementerio de gentes que huyen del hambre y de la miseria, del terror, de fanatismos religiosos que matan en nombre de Dios; personas víctimas de dictaduras, gobiernos militares y corruptos, guerras civiles con armas fabricadas en el norte rico que matan en el sur pobre, conflictos religiosos, etc.

Todos ellos son considerados población sobrante, producto de la "cultura del descarte", como ha denunciado el Papa Francisco en su encíclica La alegría del Evangelio, desechos sobrantes, resultado de la globalización de la indiferencia, que nos incapacita para ser compasivos, fruto de un capitalismo sin entrañas, el neoliberalismo del Dios dinero, que niega a los pobres el derecho a la vida. Sus muertes son cínicamente lamentadas, pero no sentidas ni lloradas por los poderes políticos y económicos europeos sin entrañas de misericordia y compasión, que les cierran las fronteras por tierra, mar y aire, considerándolos bárbaros que no deben entrar al mundo civilizado, pero en realidad los bárbaros somos nosotros con ellos.



Las personas más vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, sometidas a todo tipo de vejaciones: acoso sexual, agresiones físicas, trata de personas, tráfico de órganos, trabajos forzados, prostitución, violencia de género, etc.

¿Podían haberse evitado tantos miles de muertes, pueden evitarse en el futuro? Sí, pero obligando a los gobiernos a cumplir los protocolos internacionales en materia de acogida de las personas refugiadas; abriendo rutas seguras que impidan a los refugiados caer en las redes de las mafias; y apoyando y no condenando a las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno; así como con políticas de apoyo al desarrollo en los países de origen, eliminando fronteras, no vendiendo armas ni apoyando dictaduras ni gobiernos corruptos en los países de origen.

En todo esto han jugado y juegan un papel importante, las tres religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam), que, si a veces han contribuido al diálogo intercultural, y a la convivencia pacífica, en otras, han atizado las guerras, los choques y enfrentamientos entre civilizaciones, culturas y religiones.

Las sociedades surgidas a partir de la región mediterránea comparten una triple herencia: la fe monoteísta de las religiones hebrea, cristiana y musulmana. Judaísmo, Cristianismo e Islam tienen la misma cuna. Las tres surgen en el Próximo Oriente. Pertenecen a la misma familia, poseen un patrimonio cultural y un parentesco espiritual comunes. Para las tres, no se puede colocar a ídolo alguno junto a Dios, como tampoco puede ponerse a su mismo nivel autoridad alguna de este mundo ni compararse a Dios. En las tres religiones, el pecado mayor contra la fe es la idolatría o la asociación de cualquier ser creado con Dios su creador. Los tres monoteísmos son de carácter ético, expresado en la práctica de la justicia y el derecho, hacer el bien y evitar el mal, reconocer sus derechos a los oprimidos, hacer justicia a los huérfanos y abogar por las viudas.

Jesús anuncia el Reino de Dios como Buena Noticia para los pobres y mala para los ricos, la inclusión de las mujeres en su movimiento en igualdad de condiciones que los hombres y con el mismo protagonismo; en la incorporación de los paganos a su proyecto de salvación; en la curación de los enfermos como signo de liberación integral; en la acogida solidaria de los pecadores y prostitutas, antes excluidos de la comunidad. La práctica de la hospitalidad se encuentra en el centro de la predicación y de la vida de Jesús y en su movimiento de seguidores y seguidoras. Acoge y acepta ser acogido. Su práctica se ve muy evidente en los personas que recibe, escucha, cura y alimenta; y su enseñanza se refleja muy vivamente especialmente en la parábola del Samaritano y en el gran discurso del Juicio Final

Para Mahoma Dios se manifiesta practicando la hospitalidad para con los extranjeros, protegiendo a los huérfanos, y viudas. En el Islam la limosna es un precepto, una obligación, para ejercer con los pobres y necesitados, liberar a los esclavos, así como del agobio por deudas. La Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos, reconoce el derecho de asilo: Toda persona perseguida u oprimida tiene el derecho de buscar refugio y asilo. Este derecho está garantizado a todo ser humano, sea cual fuere su raza, su religión, su color o su sexo.

Entre los valores que fomenta la ética de las tres religiones están la hospitalidad, el diálogo, la libertad religiosa, la libertad de conciencia; la paz, la acogida, hospitalidad, la solidaridad con las personas más vulnerables, el diálogo, la libertad religiosa, de conciencia; equilibrio entre fe y razón e incluso prioridad de la razón sobre la creencia; no credulidad, sino fe crítica, que comporta acoger al prójimo, al vecino, al compañero, al amigo, al pariente, pero también al extraño, al lejano, al desconocido, al extranjero y al inmigrante, acogido con hospitalidad como hermano o hermana.

No obstante en las tres religiones hay grandes fallos en la práctica de los hospitalidad, y en particular en relación con las mujeres, pues las mujeres y las niñas fueron y siguen siendo lo más pobre, desgraciado y oprimido, sobre todo en el Tercer Mundo, así como ellas y los niños las mayores víctimas de la emigración.

Por eso, el Mediterráneo tiene que volver a ser un mar de hospitalidad e integración, no de exclusión por razones de género, cultura, etnia, economía o religión. Sus aguas han de ser aguas de vida, no fosas de muerte; mar que fomente una cultura de paz, no una cultura de violencia; orillas de solidaridad, no de expulsión ni en frío ni en caliente; espacio de pluralismo, no de integrismos excluyentes; lugar de convivencia, no de enfrentamiento; espacios de diálogo multilateral Sur-Sur, Norte-Sur, Oriente-Occidente, y sí aguas de apertura de fronteras, que conducen al abrazo de los pueblos y al Encuentro Solidario.

Hoy, las tres religiones tiene que abogar decididamente por:

-una ética liberadora y renunciar al dogmatismo y al fanatismo, y respetar el libre pensamiento desde una educación liberadora; y renunciar a actitudes colonizadoras o misioneras que generen conciencias oprimidas. -por la hospitalidad con las personas migrantes, más allá de toda xenofobia y endogamia, que anulan la solidaridad y la convivencia. -por la justicia, la fraternidad y la equidad; más allá de caridades, que no van a la raíz de los problemas, quedándose en asistencialismo y beneficencia, que no contribuyen a las transformaciones estructurales generadoras de pobreza y exclusión. -por el respeto al pluralismo y el diálogo intercultural, interétnico e interreligioso, para favorecer la inclusión y complementaridad.



Clausura del Encuentro: Este 29 Encuentro terminó con la celebración de la Eucaristía, con valoración muy positiva por parte de todos, excepto que se echa de menos más participación de la juventud, tema que nos preocupa a todos y deberá ser analizado con detenimiento.