El obispo de Lleida no ve "homofobia" en las palabras de Novell

El obispo de Lleida, Salvador Giménez Valls, no entiende que se acuse "de homófobo" al obispo de Solsona, Xavier Novell, "por una sola frase" de su última glosa dominical y asegura sentirse sorprendido por la "repercusión negativa" que han generado sus palabras, a pesar de reconocer que "quizás los obispos no nos sabemos explicar bastante bien".

Giménez Valls no ve "tan graves" las afirmaciones que hace el obispo de Solsona y considera que "no salen de la doctrina de la Iglesia". En este sentido, las enmarca en la "libertad de expresión" y lamenta "que se hable de la homosexualidad cuando Novell no emplea esta palabra para nada".

El Ayuntamiento de Solsona ha expresado su rechazo y ha tildado de "desafortunadas" las palabras del obispo Novell que vinculaba la homosexualidad con la ausencia de la figura paterna. Mientras el alcalde de Cervera, Ramon Royes, se plantea declaró el obispo de Solsona persona ‘non grata' al considerar su opinión sobre la homosexualidad como ‘escandalosa, anacrónica e inaceptable'

En la glosa del último domingo ‘, el obispo de Solsona cita un texto del Papa Francisco sobre la familia que dice: "hay roles y tareas flexibles, que se adaptan a las circunstancias de cada familia, pero la presencia clara y bien definida de ambas figuras, femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración del niño ".

A continuación, el obispo se pregunta si "el fenómeno creciente de la confusión en la orientación sexual" de fuerza chicos adolescentes no será debido a que -y vuelve a citar al Papa- "en la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada".

Asimismo, Giménez Valls ha remarcado que en la primera parte del escrito dominical, el obispo Novell habla de del matrimonio cristiano y de las dos condiciones que defiende la Iglesia en relación con éste y que pasan "por el amor entre marido y mujer y por la procreación para dar vida".

