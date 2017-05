Decimosexta manifestación de los vecinos de Friol

(Plataforma de Friol).- Hoy día 28 de Mayo de 2017, se ha celebrado en la parroquia de Brá (Friol), Lugo, la decimosexta manifestación, para reclamar del Obispado de Lugo, el regreso del cura D. José Ramón Pérez.

En esta concentración se ha informado a los vecinos de las prácticas de presión, que por parte de algún vicario se ha llevado a cabo, haciendo visitas a familiares de D.Ramon, para tratar de conseguir un doblegamiento del párroco, ya que de la plataforma según se ha podido saber ya lo ven difícil desde el mismo Obispado, lo que iba a ser 4 días ya va camino del 5 meses de protestas. Asimismo se informó a los presentes de las siguientes acciones que se llevarán a cabo.

Pero el hecho más notable de hoy, y casi al mismo tiempo que se celebraba la concentración, ha sido que un grupo de unas 70 personas de Friol y Guitiriz, han asistido a una misa oficiada por el Obispo, en la Parroquia del Sagrado Corazón en Lugo, germen por cierto de parte de este conflicto.

Al llegar a la parroquia el Obispo ha sido abordado y requerido por estas personas, a fin de poder hablar con el, a lo cual el Obispo hizo caso omiso, y en un tono desafiante no atendió ninguna de las súplicas de los fieles, los cuales volvieron a requerirle a la salida del templo, metiendose directamente en el coche, y obviando un problema que ya le está convirtiendo en una popularidad nada deseada para un Obispo. Tanto a la entrada como a la salida del templo, ha tenido que utilizar las puertas traseras del templo, pra tratar de no verse con los fieles.

Esta nueva acción, deja en evidencia al Obispado, que no es capaz de atajar y resolver un problema que en vez de disminuir aumenta, con el devenir de los días, es insólito e inaudito que ante una demanda de tal calibre se siga ninguneando a los fieles de Friol y Guitiriz.

Los vecinos no cesarán en sus reclamaciones, continuarán con actos, pero no desvelan cual será el siguiente, ahora si aclaran que estarán lo más cerca posible de los responsables eclesiásticos. Asimismo afirman que tienen el apoyo de muchos párrocos, los cuales ya les han manifestado su apoyo, pero prefieren mantenerse en el anonimato. Y entablan a los párrocos de alrededor, a predicar la palabra De Dios, y atender a sus fieles como lo hacia D. Ramón, y no hablar de este conflicto como parte justificante de su pobre trabajo pastoral.