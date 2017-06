El Arzobispado de Valencia disuelve a las Misioneras de la Divina Providencia y las acusa de “malversación”

El Arzobispado de Valencia ha ordenado disolver a las "Misioneras de la Divina Providencia" de Algemesí, e intervenir todos sus bienes (incluidos la casa de la beata Josefa Naval, y la escuela infantil Virgen del Pilar), así como sus cuentas bancarias, con ingresos de unos 165.000 euros.

Según informa Levante citando fuentes de la Archidiócesis, la disolución se produce porque la asociación tiene menos de tres miembros, por lo que legalmente ya no puede considerarse como una asociación, y el resto de "misioneras" no pueden ser consideradas monjas o religiosas, ya que la asociación no está aprobada por el Instituto de Vida Consagrada.

Sin embargo, la hermana Rosa, directora de la asociación y la guardería, con el apoyo de los padres, se han movilizado contra la intervención arzobispal, que califican de "expropiación".

Además de disolver la asociación, el Arzobispado anunció ayer que tiene intención de trasladar a la Fiscalía la auditoría sobre sus cuentas, que están a punto de concluir los comisarios nombrados por el arzobispo Antonio Cañizares y que demostraría, según la diócesis, un posible caso de malversación supuestamente por parte de Rosa Choque.

Según dichas fuentes, los comisarios nombrados para gestionar la disolución de las Misioneras descubrieron unos "supuestos movimientos anómalos" en las cuentas de la asociación. Al parecer, la hermana Rosa se enteró de que las cartillas bancarias que ella manejaba habían sido intervenidas cuando se dispuso a pagar las nóminas de la plantilla de la guardería.

La diócesis ya tiene también las llaves de los inmuebles de Algemesí que gestionaba la asociación, entre ellos la que las Misioneras denominan «casa general», que es la vivienda donde murió la Beata Josefa Naval. Esta casa y otros siete inmuebles fueron adquiridos por el sacerdote Bernardo Asensi Cubells, fundador en 1944 de la asociación, e inscritos a nombre de la parroquia de San Jaime Apóstol de Algemesí.

En el documento sobre esta inscripción se pone como «condición» que estos inmuebles habían de pasar a manos de las «misioneras» cuando estas obtuvieran personalidad jurídica propia. Por su parte, la asociación, que es de derecho diocesano (por lo tanto, depende del Arzobispado de València), ha enviado un escrito explicando el caso a la Congregación de Vida Consagrada. Según fuentes cercanas a la entidad, están «a la espera de una respuesta».

Por su parte, y según explica Alejandro Fernández Barrajón en su blog, "los comisarios, José Maria Ciller Vera y Juan Damián Gandía Barber, como hombres sin ley, se han atrevido, incluso, a quitarle la firma de las cuentas corrientes, con no se qué autoridad, por lo cual tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Le han quitado la posibilidad de disponer de sus propias cuentas. No han hecho un control sino una expropiación".

"Tal vez creen que ésta es la voluntad de Dios, pero eso no se lo cree nadie. Los comisarios, apoyados por sus superiores, se están extralimitando en sus funciones de manera evidente porque se saben bien respaldados", recalca el colaborador de RD, quien se pregunta "¿dónde está el derecho de conciencia al que los clérigos tanto acudimos? ¿O es que la conciencia no nos denuncia cuando hacemos algo así?"

"Lo que sucede es que las cuentas de la Asociación pueden alcanzar hasta los 300.000 euros y eso es algo irresistible para algunos. ¡Poderoso caballero es don dinero!", afirma Barrajón, quien añade que "los trabajadores de la guardería de la Asociación, al saber que las cuentas (...) han sido intervenidas por los comisarios del obispado, han empezado a recoger firmas por la comarca para detener lo que consideran una injusticia manifiesta".

"Estas firmas que ya superan el millar y van aumentando, las van a presentar ante el obispado para ver si monseñor Antonio Cañizares se da por enterado (Está plenamente informado de esta situación, aunque no se ha dignado recibir personalmente a la hermana Rosa) Después escuchamos a nuestros pastores que llaman una y otra vez al diálogo. Sería bueno que pusiera las cosas claras o explicara qué está pasando con este tema", concluye.