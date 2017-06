La Federación provincial de asociaciones de vecinos de Lugo, con Friol y Guitiriz

Mientras La Federación provincial de asociaciones de vecinos de Lugo se desmarca del comunicado del párroco de La Milagrosa y apoya a fondo a los vecinos de Friol y Guitiriz, que piden, desde hace meses, la vuelta de su párroco, José Ramón Pérez, el Consejo Presbiteral de la diócesis cierra filas con el obispo, monseñor Carrasco Rouco. Les ofrecemos los comunicados de ambas entidades.



Comunicado de la Federación de Asociación de Vecinos de Lugo

Los vecinos de la Parroquia de la Milagrosa se desmarcan por completo de las declaraciones realizadas por su Párroco D. José Antonio Ferreiro Varela, respecto al conflicto que mantienen los vecinos DE FRIOL Y GUITIRIZ con el Obispo de Lugo D. Alfonso Carrasco Rouco.

El pasado Domingo, día 4, tenía lugar delante de la iglesia de la Parroquial de la Milagrosa, una concentración de los vecinos de los Municipios DE FRIOL Y GUITIRIZ reivindicando una vez más, que desde el Obispado de Lugo reconsidere su postura en el traslado forzoso de su Párroco D. José Ramón Pérez. Dicha concentración estuvo ubicada en el exterior de dicha iglesia, nunca se molestó ni se interrumpió la ordenación del nuevo diácono de la diócesis de Lugo que tenía lugar en el interior de la misma.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de la provincia de Lugo, viene de manifestar su apoyo incondicional a las reclamaciones de los vecinos DE FRIOL Y GUITIRIZ en defensa del retorno a sus parroquias del sacerdote D. José Ramón Pérez separado nefastamente por el Obispo de Lugo Carrasco Rouco y su Vicario General Mario Vázquez.

Desde este lunes y ante las manifestaciones del párroco de A Milagrosa en Lugo D. José Antonio Ferreiro Varela, esta Federación ha contactado con la inmensa mayoría del tejido social, empresarial, cultural, vecinal y deportivo del barrio de A Milagrosa en donde han percibido el total desacuerdo con el manifiesto del párroco, referente a la postura reivindicativa de los vecinos DE FRIOL Y GUITIRIZ del pasado domingo día 4 de junio. Hablaba en nombre de la comunidad parroquial ¿quién es ésta? O a quien consultó a la hora de su comunicado.

En ningún momento los vecinos de estos dos Municipios han increpado ni interrumpido el correcto desarrollo de dicha celebración, dado que ningún participante en dicha concentración ha entrado al interior de la iglesia y una vez que tanto el Sr. Obispo y el Sr. Vicario General habían entrado al interior del templo, los propios manifestantes decidieron marcharse y abandonar dicha concentración.

Por tanto los manifestantes no han enturbiado ni tensionado el ambiente previo ni durante la celebración, como este señor hace constar en su comunicado. Por tanto, el Sacerdote D. José Antonio Ferreiro no dice la verdad en la totalidad del comunicado que él mismo, sólo y exclusivamente ha redactado, miente cuando habla en nombre de la Parroquia de la Milagrosa, para nada ha consultado ni a los vecinos ni a los diferentes entes sociales que representan a dicha parroquia, es decir, que ha utilizado a los vecinos de su parroquia, tratando de generar un malestar de carácter social entre vecinos de Municipios colindantes.

Miente, cuando habla en nombre de los vecinos de la Milagrosa y expresa el apoyo de éstos de modo incondicional al Sr. Obispo y a su Vicario, en ningún momento ha trasladado a sus vecinos el hacer público dicho apoyo, y por supuesto dichos vecinos ni comparten ni están de acuerdo con el apoyo mostrado al Obispado de Lugo, ya que carecen de información al respecto del conflicto en cuestión y por tanto no se sienten capacitados para expresar sus opiniones ni mucho menos hacer público su postura, sintiéndose una parte totalmente ajena a dicho conflicto.

El propio Sacerdote se contradice a sí mismo, reconoce el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión a toda persona, grupo o comunidad, pero no le gusta que ese mismo derecho de cualquier ciudadano de un País democrático se ejerza en un lugar público como son los alrededores de la iglesia de la Milagrosa.

Los vecinos DE FRIOL Y GUITIRIZ viven con mucha tristeza, como el Sr. José Antonio Ferreiro, trata de embaucar a sus fieles para generar y tensionar un clima social entre vecinos que para nada tienen que ver en este conflicto. Los vecinos de los Municipios anteriormente mencionados se preguntan qué mal han hecho a este Sr. para que trate de tensionar y distanciarlos de una comunidad tan conocida, tan respetada y tan querida como es la Milagrosa para los Municipios DE FRIOL Y GUITIRIZ.

Los vecinos DE FRIOL Y GUITIRIZ, respetan y les parece muy bien que el Sr. José Antonio Ferreiro haga público el apoyo a su Obispo, totalmente libre de poder hacerlo, pero lo que no debe hacer, es utilizar a sus vecinos ni hablar en nombre de ellos, antes de haber sido consultados, por lo menos a la mayoría. Sabemos que la relación de este señor con el Sr. Obispo goza de buena salud, esperamos y deseamos que continúe siendo así en el futuro, pero, eso no es suficiente para tratar de generar otro conflicto entre fieles, cuando el que estamos a tratar no tiene nada que ver ni con el Sr. José A. Ferreiro ni con los vecinos de la Parroquia de la Milagrosa.

Trata en su comunicado, de poner en contra de su parroquia a Alcaldes y a asociaciones vecinales, difama presuntamente cuando dice que algún Alcalde ha amenazado y presionado al Sr. Obispo, una persona que desconoce por completo la situación de este conflicto no puede hacer este tipo de declaraciones, dado que hasta pueden ser denunciables por las personas que se puedan sentir aludidas, y mucho menos puede hacer públicas este tipo de difamaciones hacia un Alcalde, como puede ser el de Friol, D. José Ángel Santos, una persona muy querida y respetada entre la Comunidad de la Milagrosa.

Miente cuando nos habla de que desde estos dos Municipios se está llevando a cabo una campaña de desprestigio contra la persona del Sr. Obispo y sus Vicarios, con las actitudes de estos miembros de dirección del Obispado de Lugo con sus feligreses, dicha campaña la están haciendo ellos mismos con sus prepotencias y su mala gestión al frente de un conflicto generado por un cúmulo de errores y de nefasto trato tanto con sus fieles como con sus sacerdotes, es decir, que la campaña de desprestigio a la que hace referencia el Sr. José A. Ferreiro se la están haciendo ellos mismos, no es necesario que colaboren en la misma ningún ente social.

Un Obispo, que es el máximo representante de toda una Diócesis, no se puede permitir que las presuntas difamaciones y mentiras de uno de sus párrocos, en este caso el de la parroquia de la Milagrosa, generen otro conflicto social innecesario, en este caso sin fundamento alguno, este tipo de actuaciones, cada vez más alejan a la sociedad de la iglesia, y deja entredicho la mediocre gestión que desde el Obispado de Lugo se está llevando a cabo, después de este tipo de actuaciones, los vecinos DE FRIOL Y GUITIRIZ no les falta razón cuando demandan la dimisión del Obispo y de su Vicario al quedar patente la desorganización y falta de autoridad que existe desde hace tiempo en la Diócesis de Lugo.

Desde esta Federación, entendemos que su actitud añora tiempos pasados que a día de hoy, están afortunadamente superados (aquellos en los que la Iglesia llevaba bajo palio a personajes de tristísimo recuerdo). Afortunadamente hoy vivimos en un régimen democrático en el que la libertad de expresión y reunión, están reconocidos por la Constitución Española. Por tanto y dentro del marco legal, el uso de la calle es de todos los españoles y no una exclusiva de una Iglesia retrograda y que se atribuye derechos inaceptables.

Y ante todas esta anormal polémica suscitada por la pésima y anormal gestión del Obispado de Lugo, esta Federación que representa el mayor colectivo de la provincia, con más de 30.000 afiliados, manifiesta: "QUE EL TIEMPO DE LOS ROUCO EN LUGO, ESTA TERMINADO", que el Obispo Carrasco Rouco y su Vicario General Mario Vázquez, deben de ser cesados de inmediato por el organigrama eclesial, ya que la gestión de la Iglesia no puede basarse en falsedades, amiguismos y mentiras, como han demostrado en sus manifiestos en los últimos tiempos.

No aceptamos tampoco que el amo de la controversia clerical española, Cardenal Rouco Varela, venga a Lugo a dar consejos con bases dictatoriales a su sobrino Carrasco Rouco ¿A que vino la semana pasada?.

Si esto se mantiene de forma indefinida, apoyaremos también la petición de declaración de personas "NON GRATA" para la provincia y la Diócesis de Lugo tanto del Obispo como del Vicario General.

Lugo 07 de junio de 2017

Plataforma Vecinal de Friol y Guitiriz

Y Comisión Permanente de la Federación Provincial de AA de VV. de Lugo



Comunicado del Consejo Presbiteral de la diócesis de Lugo

Habiéndose reunido en Consejo los representantes electos de los sacerdotes de la Diócesis de Lugo en la mañana del 7 de junio de 2017, por decisión unánime de todos los miembros de la Asamblea --sin la presencia del Sr. Obispo y de sus Vicarios-- quieren hacer pública su posición sobre las noticias que durante los últimos meses se han difundido acerca de la situación generada en algunas parroquias de Friol y Guitiriz en relación con el traslado de uno de sus sacerdotes, que venía ejerciendo su ministerio en esa zona.



Estos hechos afectan negativamente no sólo a personas individuales o a una zona concreta del territorio diocesano, sino a toda la Diócesis y a sus instituciones, creando una opinión pública que daña gravemente su imagen y falsea la verdad y la naturaleza misma de la misión pastoral.



Ante la confusión y el desconcierto que estos hechos producen en el clero diocesano y en los fieles en general, expresamos que:



1. Es público y notorio que nuestro ministerio sacerdotal se ordena al servicio de la Iglesia, en aquellos lugares y tareas que la Diócesis requiera en cada momento, por indicación de sus Pastores.

2. Manifestamos y renovamos nuestra adhesión al Obispo y a sus Vicarios, con el fin de fortalecer la unidad y la comunión imprescindible para una correcta atención pastoral a todos los fieles.

3. Expresamos, así mismo, especial cercanía y afecto a nuestros hermanos sacerdotes que desarrollan su ministerio en esa zona, que desde el principio han mostrado su disponibilidad para que en ningún momento los fieles se vean privados de la atención sacerdotal ordinaria. Ellos están soportando también, de una manera directa e inmediata, los efectos de esta lamentable situación.

4. Nos consta que una mayoría silenciosa de fieles de esas comunidades parroquiales rechazan todo género de conflicto y violencia, y quieren mantener la comunión y vivir serenamente su fe. Deseamos que tales comunidades puedan recuperar cuanto antes la normalidad de la vida eclesial.