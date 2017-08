Martínez Camino: "La reforma de Lutero fue un fracaso, con consecuencias indeseables"

(J. Bastante).- Por más que el Papa Francisco haya reconocido a Lutero como "un testigo del Evangelio" y "un reformador en un momento difícil, puso la palabra de Dios en manos de los hombres", cuya intención "era renovar la Iglesia, no dividirla", muchos continúan utilizando la figura del fraile agustino para arremeter contra los impulsos ecuménicos de este pontificado.

El último de dichos intentos corrió a cargo del obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, quien afirmó que "la reforma de Lutero fue un fracaso", que "trajo consecuencias indeseables", durante su intervención en la última jornada del curso de clausura de La Granda, dedicado a la Reforma, de cuyo inicio se conmemora este año el V Centenario.

Según informa El Comercio, el ex portavoz de la Conferencia Episcopal incidió en que "la obra de Lutero tuvo dos graves efectos negativos contrarios a su intención, la ruptura de la unidad de la Iglesia latina, que se consumó con la creación de una aparato eclesiástico enfrentado a la Iglesia Católica, y la configuración progresiva del secularismo, de tal modo que la religión se quedó relegada a la esfera de lo privado". Estas fueron, en su opinión, las "indeseables e indeseadas consecuencias" de la Reforma.

Martínez Camino, a quien ciertos sectores de la sociedad califican de 'ultracatólico', defendió con firmeza la unidad de la Iglesia. "Aunque las circunstancias sean escandalosas, aunque el Papa fuera un hereje, que lo puede ser, no hay razón suficientes para hacer una iglesia al lado de la del Papa", apuntó.

Para Camino, la libre interpretación de la Biblia "es el asunto que propició el gravísimo paso que dio el reformador, optar por su propia interpretación. La escritura es un objeto, la revelación no". En su opinión, el error de Lutero "fue pensar que la palabra caía del cielo y que una vez en la tierra funcionaba por sí misma, cuando la realidad es que no hay escritura sin testigo. Y el testigo adecuado de la palabra de Dios es la Iglesia. La revelación no se da por internet".

"La reforma de Lutero trajo consigo la ruptura de la iglesia y de la realidad sociopolítica de Europa", concluyó el obispo auxiliar.