Braulio reivindica la unidad de España frente a "separaciones estériles y penosas"

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, ha pedido este viernes en Guadalupe que "el amor y la solidaridad sean más fuertes en España, en toda su geografía", y que eso, según ha dicho, "sea más fuerte que separaciones estériles, penosas".

Braulio Rodríguez Plaza se ha pronunciado de esta forma en su homilía en la solemne misa que ha presidido este viernes en el monasterio de Guadalupe, con motivo de la celebración, este 8 de septiembre, de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, en el día de la región.

En esta misa, monseñor Rodríguez Plaza ha estado acompañado por una representación de las tres diócesis extremeñas, como el obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro Chaves; el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, y el vicario general de Plasencia, Francisco Rico, ya que el nuevo obispo se encontraba en Roma.

Además, a esta solemne misa han asistido numerosas autoridades de la región, encabezadas por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, junto con la delegada del Gobierno en la comunidad, Cristina Herrera, o los presidentes de las diputaciones provinciales de Cáceres, Rosario Cordero, y Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, entre otras.

El arzobispo de Toledo ha iniciado su intervención tenido un emotivo recuerdo para los afectados y víctimas del terremoto registrado hoy en México, respecto del que ha deseado que "no haya habido muchas víctimas mortales".

Además, monseñor Rodríguez Plaza ha invitado a los asistentes a sentir que "los que aman a Dios, todo le sirve para el bien", y les ha advertido de que "no es bueno alejarse de Dios, que es nuestro fundamento", ya que "la vida cristiana trae la felicidad, y no el egoismo y olvidar a los demás, sobre todo a los más pobres".

Monseñor Rodríguez Plaza ha animado a "no dejar de luchar por la paz y la justicia", y también se ha referido al terrorismo, respecto del que ha instado a no creer "nunca" que "el terrorismo mata por razones religiosas, que no es verdad, no son razones religiosas, hay otras razones políticas de los señores de la guerra".

