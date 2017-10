Expulsan a un hombre de la basílica del Pilar por masturbarse

La Policía Local de Zaragoza colaboró ayer en la expulsión de un hombre de la basílica del Pilar de Zaragoza, que supuestamente se estaba masturbando en el templo, sobre las 8.30 horas, al poco de comenzar la ofrenda del Pilar, informa El Periódico de Aragón.

El aviso al cuerpo fue dado por el propio personal de seguridad del Cabildo, que al parecer observó al hombre y le echó, requiriendo el auxilio de los agentes de la autoridad.

Según fuentes del Cuerpo municipal, ellos no llegaron a observar la actitud del arrestado, y se limitaron a ponerlo a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, competente en materia de Extranjería, al no poder identificarle. Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que fue denunciado por infracción de la Ley de Extranjería (presumiblemente, por no llevar sus documentos), pero ninguna de las dos instituciones pudo ofrecer datos sobre el arrestado, que rondaba los 40 años.

En principio no está imputado por escándalo público ni ofensa a los sentimientos religiosos, al no haberlo observado nadie fuera de los propios vigilantes privados, ni un menor o discapacitado que pudiera haber acarreado la comisión de un delito.

Además, dos varones y una mujer fueron detenidos por la tarde por atentado contra un agente de la Policía Local. El incidente comenzó en la calle Alfonso, cuando la arrestada y otra amiga silbaron al paso del grupo de la Policía Nacional que participaba en la ofrenda, y la mayoría del público, que aplaudía, comenzó a increparlas en respuesta, según explicaron fuentes policiales.

Al aumentar la tensión intervinieron sus parejas, y cuando los agentes trataron de identificarlas registrando el bolso de una, le empujaron. Tres de ellos fueron arrestados por el incidente.