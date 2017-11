Cardenal Osoro: "La Iglesia nunca sería creíble sin asumir la comunión"

(Archimadrid).-El pasado miércoles, 25 de octubre, la sede del Arzobispado de Madrid acogió, de forma oficial, la creación de la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial. Esta delegación, constituida por un grupo de diez miembros elegidos por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ve la luz después de dos largos años, como asegura el coordinador, Antonio García Rubio, de «gestación orante y discernimiento permanente».

Una noticia, asevera García Rubio, «esperada y trabajada por diferentes realidades eclesiales» y «animada por el entusiasta grupo promotor Ubuntu». El coordinador, además, destaca «la acción constante y el espíritu abierto» del vicario de Innovación y Pastoral Social, José Luis Segovia, así como «la profundidad de la mirada» del cardenal Osoro, «verdadero protagonista, junto al Señor, del don de la comunión». Ellos, revela, «hacen posible hoy la puesta en marcha de esta pequeña herramienta eclesial, con el fin de explorar, promover y potenciar en la archidiócesis de Madrid el anhelo de la espiritualidad de la comunión».

La comisión es un vehículo de activación y contagio de la comunión a través de personas de muy diversas sensibilidades eclesiales, pero movidas por un mismo celo carismático: servir para unir. Un lema, como señala el coordinador, que desea «promover, cultivar, recomponer, ampliar, priorizar y visibilizar la Iglesia como Casa y Escuela de la Comunión», en todos los niveles y ámbitos del entramado de la vida diocesana», y hacerlo «entre todos, con todos y para todos», como indica el lema del Plan Diocesano de Evangelización (PDE).

«Todo está en las manos de Dios», confiesa García Rubio, «y el poder de la fe de los pequeños y de toda su Iglesia hacen realidad que la búsqueda de comunión pase a ser un objetivo de la vida pastoral de la Iglesia de Madrid». Un don que, tal y como subraya, «animará a otras iglesias a dar pasos en esta línea de apostar por lo esencial, la comunión en la misión», que puede ser «el gran acicate para que todo se renueve en unidad y concordia, en la conversión y la reconciliación de todos».

Palabras del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en la reunión constituyente de la Comisión por la Comunión del 25 de Octubre de 2017

«Acojo con gran esperanza y tengo mucha ilusión en esta comisión que hoy inicia su andadura. La Iglesia nunca sería creíble sin asumir la comunión. Es parte de mi misión y es una gracia de Dios para mí que haya personas que quieren vivirlo. Es necesario para esto ser pobre. Se trata de ver la belleza del otro. La Iglesia, como Cristo, es misión y comunión. Solo hay misión si existe comunión y comunión si hay misión. Poner la vida en ello porque la comunión urge. Sé que no es fácil esta tarea. En la diócesis hay muchas instituciones, consejos pastorales, equipos de trabajo... Esta mesa por la comunión está llamada a impregnar a todas estas estructuras diocesanas. Si no irradia de comunión la vida de la diócesis, no estaría haciendo su papel».