Actitudes para la no violencia: ante la situación política en Cataluña

(Esglèsia Barcelona).- Ante la situación política y social que se vive estos días en Cataluña, el Hospital de Campaña de la parroquia de Santa Anna ha organizado una mesa redonda para reflexionar sobre la "No violencia", en la que han intervenido el sacerdote y misionero Jordi Cussó, y Eduard Sala, jefe del departamento de Acción Social de Cáritas Diocesana de Barcelona.

Cussó inició la charla compartiendo con los asistentes que "tenemos que ser fuertes con aquellos valores que ya hemos interiorizado y se convierten en nuestras pautas de conducta" y que los más frágiles son aquellas personas que "se dejan llevar por las circunstancias".

En este sentido, hizo referencia los resentimientos que se mencionan en la carta de la Paz y lo relacionó con el contexto actual, explicando que hay dos clases de resentimientos en Cataluña: los históricos, porque se viven los hechos antiguos como si pasaran hoy, y los de "sentirse víctimas de algún hecho" que nos crean una sensación de repulsión hacia el otro.

Cussó confesó que los sentimientos de resentimiento "intoxican" y "crean situaciones de no vivir" y que por la no violencia se ha de gestionar la ira, el miedo y la rabia, ante una actitud de humildad. Terminó su intervención pidiendo diálogo para encontrar el fundamento.

El punto de vista de Eduard Sala fue que "siempre la explicación de un conflicto viene por las percepciones diferentes de una misma realidad" es decir, la tensión viene generada por una "mala gestión de la diferencia". "¿Qué está pasando que no nos miramos a los ojos?", se preguntó. A continuación, planteó como solución a la no violencia "perdonar y pedir el perdón". "La no violencia es el esfuerzo de no doblar la libertad del otro y construir puentes escuchando y reconocer el valor del otro".

Durante el acto, también se ofreció la oportunidad de asistir a grupos de charla formados por 8 personas y un moderador para verbalizar y escuchar las vivencias que conlleva la situación política y social de Cataluña, una vez al mes.