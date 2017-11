El párroco de Nules pide perdón por el poema homófobo aparecido en su hoja parroquial

(Jesús Bastante).- "En la pasada hoja se publicó un artículo que no debía haber aparecido, el cual lleva circulando por las redes, al menos desde el 2012, y que no refleja el sentir propio ni de la Iglesia. En ocasiones, por falta de tiempo, se toman decisiones precipitadas y ello me ha llevado a cometer un grave error".

Esteban Badenes, párroco de la iglesia de San Bartolomé y San Jaime de Nules, ha pedido perdón por la publicación, el pasado fin de semana, de un poema homófobo en la hoja parroquial.

Y lo ha hecho por la misma vía por la que surgió la polémica, escribiendo una nota de disculpa en la hoja que este fin de semana se repartió en la parroquia. En la misma, Badenes subraya que, al advertirlo, intentó subsanar eliminando la publicación lo antes posible y destruyendo las hojas impresas que aún no habían salido a la calle. No obstante, apunta, "ante la rapidez de las redes sociales", no se pudo subsanar totalmente, por lo que reitera sus disculpas públicas.

Badenes apunta que en su persona "no cabe el odio hacia ninguna persona" y que entiende las reacciones suscitadas pero aclara que "nunca" ha ido "contra la escuela pública".

"Los que me conocen, saben que en mi persona no cabe el odio hacía ninguna persona. Saben que estoy disponible para todos, para quienes crean que pueda ayudarles desde

mi humilde posición, y siempre con amor y respeto", añade el párroco.

"Nunca he ido en contra de la escuela pública. Allí pasé mi infancia y mi juventud, guardando muchos y buenos recuerdos tanto de compañeros, maestros y profesores. Entiendo las reacciones suscitadas, y por ello reitero mis disculpas, al tiempo que agradezco la compresión y la aceptación de las mismas", concluye.