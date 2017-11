Madrid se vuelca en las celebraciones de su patrona, la Virgen de la Almudena

Un año más, la diócesis de Madrid se vuelca en la fiesta de su patrona, Santa María la Real de la Almudena, cuya festividad litúrgica se conmemora este jueves, 9 de noviembre.

Con el lema María, causa de nuestra alegría -explicado en un vídeo elaborado por Actos Institucionales y Medios del Arzobispado-, se desarrollará un amplio programa de actos que ha arrancó el domingo con un triduo en a catedral.

La tradicional ofrenda floral solidaria de colegios a la Virgen se desarrollaró ayer. Desde las 9 a las 20 horas, miles de niños se acercaron a la plaza de San Juan Pablo II, ubicada en la fachada de la catedral que da a la calle Bailén. Junto a las flores, los escolares llevaron alimentos, que serán repartidos a las familias más necesitadas de Madrid a través de Cáritas diocesana.

Este miércoles, el Orfeón Sociedad Conciertos Ayuntamiento de Madrid ofrecerá un concierto en la catedral a las 17,30, y cantará en la Misa de las 18:00 horas. A las 20:30 horas, el cardenal Osoro presidirá la habitual vigilia de oración de la Almudena para jóvenes.

Misa en la plaza Mayor y procesión

Este jueves, 9 de noviembre, a las 11:00 horas, dará comienzo en la plaza Mayor una solemne celebración de la Eucaristía en honor a la patrona. Presidida por el cardenal Osoro, en ella concelebrarán monseñor Juan Antonio Martínez Camino, SJ, obispo auxiliar de Madrid; Avelino Revilla, vicario general; los vicarios episcopales; miembros del Cabildo Catedral; delegados y numerosos presbíteros de la diócesis.

Contará con la asistencia de distintas autoridades, entre ellas miembros del Ayuntamiento, que renovarán el tradicional Voto de Villa, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al término de esta Misa, que será emitida en directo por TRECE, Telemadrid y COPE, la imagen de la Virgen de la Almudena será llevada en procesión hasta la catedral recorriendo las calles Sal, Mayor y Bailén. Antes de entrar en el templo, recibirá el homenaje de las casas regionales y los grupos tradicionales de Madrid.

Durante toda la jornada se prolongará la ofrenda floral solidaria. Y a las 18:00 horas, las mujeres que llevan el nombre de la patrona de Madrid se acercarán a rendir su pequeño homenaje.

Nota de la Delegación de Liturgia

La Delegación de Liturgia recuerda que no es día de precepto en nuestra archidiócesis. No obstante, recomienda vivamente la participación en la celebración eucarística presidida por el cardenal Osoro en la plaza Mayor, con posterior procesión. Para quien no pudiera asistir, también se celebrarán Misas en la catedral a las 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

(RD/Infomadrid)