Omella despide a Taltavull y le agradece su "valiosa ayuda"

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, despidió a su obispo auxiliar Sebastià Taltavull, agradeciéndole públicamente su "valiosa ayuda", antes de que éste tome posesión el próximo día 25 como nuevo obispo de Mallorca.

En su escrito, titulado "Gracias, obispo Sebastià", Omella informa que el próximo sábado, día 25 de noviembre, víspera de la fiesta de Cristo Rey y clausura del año litúrgico, el obispo Sebastià Taltavull tomará posesión de la Sede de Mallorca.

Esta nueva responsabilidad supondrá que Taltavull tenga que dejar la misión que hasta ahora ha ejercido en la archidiócesis de Barcelona como obispo auxiliar durante los últimos ocho años.

"En estas circunstancias -dice Omella- me vienen a la memoria las palabras del libro de Job: 'El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; ¡bendito sea su nombre!'.

"Sin duda, el obispo Sebastià ha sido una gran ayuda para mí desde el inicio de mi ministerio en la archidiócesis de Barcelona. Agradezco a Dios que me haya concedido esta valiosa ayuda y agradezco al obispo Sebastià que haya aceptado estar a mi lado y trabajar juntos por el bien de la Iglesia y por el bien de todos", agradece Omella.

Según Omella, el obispo Sebastià Taltavull "ha servido durante más de ocho años a la Iglesia archidiocesana de Barcelona haciendo honor a su lema episcopal: Vosotros sois mis amigos".

"El apoyo de este pastor infatigable ha sido constante y me ha permitido comenzar la misión en esta diócesis con cierta placidez, podría decir que la he iniciado con naturalidad, sin apuros, y eso se agradece", continúa Omella, que esta tarde oficiará una misa en la basílica de la Sagrada Familia de acción de gracias por el ministerio episcopal del obispo Sebastià.

Tras invitar a los fieles a rezar por el nuevo obispo de Mallorca y desearle que la paz le acompañe en su nuevo ministerio, Omella le dice a Taltavull: "Aquí siempre tendrás tu casa".

(RD/Efe)