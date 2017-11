Taltavull: "Os necesito a todos vosotros, el rebaño no se puede inhibir"

(Jesús Bastante).- "Os necesito a todos vosotros, el rebaño no se puede inhibir". Sebastià Taltavull ya es, oficialmente, obispo de Mallorca. El prelado ha tomado posesión en la catedral de Palma ante más de 3.000 fieles, la presidenta de Baleares y una veintena de obispos, entre los que destacaron el Nuncio Fratini y los cardenales Omella, Sistach, Cañizares y el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez.

Una vez que Renzo Fratini le ha entregado el báculo y leídas las cartas papales, Taltavull ha dirigido un mensaje a los presentes, en el que aseguraba tener una idea clara de cuál será su pontificado, y ha destacado la urgencia de "crear proximidad y diálogo, tanto entre las personas y entre los organismos eclesiásticos como en la sociedad en general con sus instituciones ciudadanas y mediáticas".

"Os quiero coger las manos y apretarlas dentro de las mías por el hecho de que estáis aquí, veo que estáis dispuestos a responder como comunidad; por eso os pido que respondáis conmigo a la pregunta de Jesús", recalcó Taltavull, quien se comprometió a volver a conectar a la Iglesia con la sociedad.

"Buscamos nuevos caminos, los que hoy debemos recorrer en nuestra tierra, para que Jesús y el evangelio sean conocidos, vividos, celebrados, y testimoniados por todos nosotros. Nuestro servicio pastoral va dirigido a todos y todas sin exclusión y ello nos debe mantener siempre trabajando", destacó el nuevo obispo de Mallorca.

A su vez, Taltavull reivindicó el papel de la Iglesia en la sociedad de la isla, porque "la Iglesia no está hecha para callar". "Pese a que en ciertos momentos se nos niegue la actuación pública, se nos relegue al silencio y nos afecte la indiferencia, sabemos que existimos para evangelizar y ello no lo podemos hacer si no salimos a la calle y si no hablamos con palabras claras y de ánimo a las comunidades paroquiales".