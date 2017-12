Sanz Montes acompañará al Papa en su viaje a Perú

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha elegido al Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, como representante de los obispos españoles para acompañar al Papa Francisco en su viaje apostólico a Perú, que tendrá lugar del 18 al 21 de enero de 2018.

En nota de prensa, el Arzobispado indica que el propio Sanz Montes acaba de desvelarlo en una entrevista en la Cadena Cope, donde ha afirmado que este viaje "no será ni de placer, ni de turismo, sino un viaje que tiene toda la carga apostólica de querer comunicar algo que suene y sepa a Buena Noticia para la gente que está necesitada de escucharla".

"El Papa Francisco suele escoger lugares para sus viajes apostólicos donde las comunidades cristianas con las que se encuentra tienen dificultades de todo tipo y donde la llama de la esperanza es urgente y es necesario poderla encender. Ir a Perú es ir a un pueblo muy querido, pero que atraviesa serias dificultades", ha señalado.

Preguntado acerca de una posible visita de los Reyes de España a Covadonga con motivo de la celebración de los centenarios, el Arzobispo de Oviedo reconoció que están trabajando con la Casa Real. No obstante, "tanto el calendario de sus Majestades como el formato que eventualmente se pueda dar a esta tan deseada visita, no es una cosa sencilla".

"Me he visto en varias ocasiones con los responsables de la Casa Real y estamos dando pasos. Yo veo que sus Majestades se hacen presentes cuando hay una efeméride particular, cultural o religiosa en España, y siempre es un regalo poder contar con nuestros monarcas en esta cercanía que les hace, en el sentido más noble, tan populares", ha señalado.

Teniendo una corona "así de cercana y cariñosa", ha insistido, y ante un evento "de esta magnitud, cultural, religiosa y social en Covadonga", Sanz Montes ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que la visita "se efectuará y que será un regalo para Asturias, para España y para la Corona".

(RD/Ep)