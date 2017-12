Críticas al obispo de Córdoba por premiar con 2.000 euros a una universitaria que no aborte

El premio de 2.000 euros que el Obispado de Córdoba quiere otorgar a la estudiante de la Universidad de esta ciudad andaluza que decida no abortar lleva días levantando ampollas. Después de que este viernes el Defensor del Paciente tildara el galardón de "aberración", el diputado socialista Antonio Hurtado ha dirigido este sábado una batería de preguntas al Gobierno para pedir explicaciones sobre la recompensa que ofrece la institución religiosa.

La iniciativa del PSOE y la queja del Defensor del Paciente se refieren al galardón Madre y Maestra de Vida del Centro de Magisterio Sagrado Corazón, dependiente de la Diócesis de Córdoba, que será entregado entre el 25 de diciembre de 2017 y el 25 de febrero de 2018.

El premio va destinado a la universitaria que no aborte, con el fin de "promover el derecho y el respeto a la vida humana" entre las estudiantes, con la intención de "valorar la protección al ser humano desde el momento de la concepción", según se puede leer en la convocatoria. En las bases de la misma se especifica que la ganadora ha de ser una alumna universitaria, matriculada durante los cursos académicos 2016/17 y 2017/18 en los títulos oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Córdoba "que en periodo de gestación haya decidido seguir adelante con el embarazo a pesar de todas las dificultades que este hecho pudiera entrañar".

El diputado socialista ha preguntado al Gobierno central si el premio se financiará con el 0,7% del IRPF que recibe anualmente la Iglesia Católica o si el dinero proviene de algún convenio de educación. Hurtado ha pedido al Gobierno que explique "que garantías hay de que no se financie este premio con cargo a los 250 millones anuales que viene recibiendo la Iglesia Católica del 0,7%". El PSOE también ha pedido al Ejecutivo que se pronuncie sobre si considera "que esta iniciativa atenta contra la libertad de la mujer y la dignidad, al premiar a aquellas que deciden continuar con su embarazo y excluir a quienes deciden abortar libremente o por razones que lo aconsejan". En caso positivo, le pregunta sobre las medidas que va a tomar y si va a exigir la retirada del galardón.

Por su parte, el Defensor del Paciente se ha quejado de que el premio invade el derecho a decidir de las mujeres. En una nota, el colectivo ha dicho que "la idea de ofrecer una gratificación a las universitarias que si quedan embarazadas no aborten es indecente y aberrante con una clara forma de invadir los derechos de las mujeres y su decisión, en lugar respetar su derecho a la gestación". Además, han defendido que la decisión de las mujeres sobre el aborto "no debe depender de lo que la Iglesia dictamine" y que "la misión de esta institución religiosa es ayudar, no chantajear y criminalizar a una mujer por abortar". (RD/Agencia)