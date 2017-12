Braulio pide a toda la sociedad "reaccionar en contra" de la violencia de género

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha instado a la sociedad a "reaccionar en contra" de la violencia de género tras el asesinato de una mujer de 37 años de edad este pasado jueves en Azuqueca de Henares (Guadalajara) a manos de su marido.

"Hay que ver por qué se ha generado eso, no deja de ser un fracaso por lo que nos dicen los datos", ha apuntado el arzobispo a preguntas de los medios sobre el comportamiento de la sociedad respecto a la violencia machista en una rueda de prensa en la que ha presentado las VI Jornadas de Pastoral.

El arzobispo considera "importante" reflexionar acerca de esta lacra social para poder ver "cuáles son las posibilidades de solución". "Me desagrada mucho que comencemos enero y que pueda haber más agresiones de este tipo de absurdo", ha agregado.

Un comportamiento que Rodríguez achaca en cierta manera a la inmadurez de la persona en sus relaciones afectivas y sexuales. "Hay cierto malestar en la persona cuando sexualmente no es maduro, y no se tiene en cuenta cómo es el ser humano en este campo".

Así ha ahondado el arzobispo en la reflexión que ha hecho sobre la educación afectivo-sexual en la sociedad a través de la familia --que ha de saber "educar en este campo y ver la evolución de sus hijos"-- y de la escuela. "La dimensión sexual de la persona es una realidad que se puede educar".

"Hay que ver y analizar qué puede ayudar más a la sociedad a que algo tan grande como es la sexualidad se eduque bien porque si no, genera violencia y la violencia ya sabemos en qué consiste después", ha apuntado el arzobispo.

"Se ha dejado de lado como si fuera algo que no merece la pena. Una educación afectivo-sexual que tenga en cuenta todas estas realidades humanas. Hay que ser muy perspicaces en este momento y saber que se pueden abrir muchas posibilidades junto a ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género", ha reflexionado.

No obstante, aunque ha sostenido que este pacto es "necesario", ha afirmado que no le gusta hablar "de género" porque no le gusta esta ideología. "Ocurre el peligro de decir solo que la solución está en poner a tope la ideología de género, que actúe con una serie de posibilidades legislativas que creo que no son buenas. Habría que pensarlo".

En esta línea, Rodríguez se ha referido también a las políticas en materia de igualdad del Gobierno regional, el cual, a su juicio, está "en camino" de implementar esa ideología de género que rechaza a través del anteproyecto de ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género o de la asignatura experimental que se ha puesto en marcha en algunos centros educativos de la región este curso escolar: 'Educación para la Igualdad'.

"Eso es enfocar un tema muy complejo y muy serio, que tiene una importancia capital, y dirigirlo hacia solo un aspecto que no sé si es el que más éxito podría tener a la larga. Sin pensar en el éxito o no, lo importante es que esto se solucione, aunque siempre habrá problemas de este tipo, los seres humanos somos así", ha aseverado el arzobispo Primado de España.

Cuestionado sobre qué le pide al nuevo año, Rodríguez ha expresado que la sociedad debe analizar lo ocurrido en 2017 y esforzarse para que haya "más igualdad y más justicia, así como menos independentismo y yihadismo".

"Lo que más está en el candelero es este terrorismo yihadista, que no se achaca y no tiene que ver con todos los musulmanes, pero que no lo tiene el cristianismo", ha resaltado Rodríguez, que ha puntualizado que "no todos son culpables --los musulmanes--, pero en su interior existe este problema y se vuelve contra ellos".

