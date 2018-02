Rodrigo Pinedo: "Tenemos un mandato clarísimo que es Id y anunciad el Evangelio"

(Elizabeth Ortega, Delegación de Fundaciones).- "Este trabajo es un reto permanente. La vida de la Iglesia es muy dinámica y poliédrica. Mi sueño es ser capaz de reflejarla cada día mejor y conseguir que las distintas realidades sientan que esto es algo suyo", sostiene Rodrigo Pinedo, Director de Medios del Arzobispado de Madrid.

Quizás por eso, cuando habla de ver el vaso medio lleno o medio vacío, refleja el optimismo de saber que estar al frente de este departamento desde los 27 años es una oportunidad que le está planteando retos ambiciosos para los que se están dando los pasos necesarios, como son la unificación de estructuras para generar sinergias o la puesta en marcha de una nueva web, que recogerá las necesidades de una población que ha sucumbido al imperio de la imagen y exige la búsqueda de respuestas inmediatas, que la Iglesia tiene que poder dar.

Y lo defiende un millennial, que cumple en este 2018 los 30 años y que lleva casi tres al frente de un área que tiene el encargo de optimizar, con las herramientas que nos ha facilitado esta sociedad de la información, un mandato bíblico: «Id y anunciad el Evangelio». Y se ha puesto a ello.

Su nombre: Rodrigo Pinedo Texidor. De los autóctonos de esta tierra de acogida, es el tercero de cuatro hermanos. Con el mayor se lleva siete años y con el más pequeño, al que le saca diez, comparte el abono con el Atleti, entre otras cosas. La segunda es la niña. De su primogénita es padrino: Blanca, de seis años, que junto a Bosco, de cinco, son los herederos de una estirpe que nace de unos padres «generosos y muy trabajadores, ésa ha sido su mejor herencia», nos relata con el pudor que siempre provoca hablar de uno mismo.

Licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, tras pasar por Intereconomía, Europa Press, la sección de política de La Razón y el Gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid, asumió la dirección de Medios del Arzobispado a finales de abril de 2015.

TENEMOS QUE FUNCIONAR COMO UNA EMPRESA

A veces en contextos más distendidos me presento como Rodrigo Pinedo, director de Comunicación del Arzobispado de Madrid, una filial de una de las empresas más antiguas del mundo. Y la gente sonríe porque aún no hemos interiorizado que tenemos que funcionar como una empresa aplicando y siendo escrupulosos con la Doctrina Social de la Iglesia pero gestionando mejor los recursos que tenemos. Y eso se aplica también a la comunicación. Yo hice Derecho y Periodismo, siempre he trabajado como periodista, pero ahora me estoy formando en gestión cursando un EMBA en IESE. Aunque tenga que alargar mi semana laboral hasta el sábado, está siendo muy enriquecedor para organizar mejor la realidad comunicativa de la diócesis.

HITOS INFORMATIVOS PARA EL 2018

En abril cumplo tres años al frente de este Departamento de Medios y han sido muy intensos. Este 2018 empieza también agitado con la ordenación el 17 de febrero de tres obispos auxiliares en la diócesis y terminará con un acontecimiento de primer nivel: el Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé, que reunirá en Madrid a 20.000 jóvenes de Europa, a finales de diciembre. Además de las celebraciones normales como la Almudena, san Isidro, la Paloma, el Corpus o la Semana Santa de Madrid, que no es tan conocida como las andaluzas o castellanas. No obstante en estos años estamos viviendo un repunte en el número de fieles que acompañan sus procesiones así como el nacimiento de nuevas cofradías y hermandades que viven la Semana Santa con hondura. Invito a conocerla porque pasear por las calles del centro de Madrid es siempre un gusto pero acompañando al Señor o a la Virgen, es una maravilla.



NUEVA PÁGINA WEB

Desde hace tiempo veníamos dándole vueltas a renovar la página del Arzobispado, que ya tiene varios años. Cuando se creó estaba muy bien pero, con el paso del tiempo, han ido surgiendo nuevas necesidades y al final hemos detectado que tenemos que hacer una web que sea más útil para nuestros lectores, porque a veces es difícil encontrar cierta información o contactar con distintas realidades específicas de la Iglesia. En verano de 2016 nos sentamos a ver con Raúl, un sacerdote programador, qué web queríamos y necesitábamos. Fruto de ello estrenamos ahora una nueva web que tendrá varios apartados clave.

La AGENDA con todas las actividades de la Iglesia en toda su extensión. La agenda del arzobispo, de los obispos auxiliares, de todas las parroquias y realidades de la Iglesia... para lo que necesitamos una comunicación bidireccional porque hay parroquias que organizan muchas cosas que no divulgamos porque no nos enteramos. Una zona de NOTICIAS DESTACADAS, en la que siempre estará la carta semanal del cardenal Osoro. El EVANGELIO Y LAS LECTURAS DEL DÍA, que es lo que más visitas tiene. La gente tiene hambre de la palabra de Dios, con comentaristas a los que agradezco su labor. Una GUÍA DIOCESANA para contactar con vicarías, delegaciones y parroquias, con un buscador con sus horarios de apertura y de celebraciones. Y una GALERÍA DE VÍDEO E IMÁGENES que tiene muy buena acogida.

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

En ese esquema de contar qué pasa en la Iglesia y dar respuesta a las demandas que nos llega, funcionamos con tres áreas diferenciadas.

OFICINA INFORMACIÓN, que es la comunicación institucional más estricta: la carta semanal del cardenal, las ordenaciones del próximo 17 de febrero, las notas de prensa que distribuimos a los medios... y que nutre de información a la página web que ahora estrenamos.

EL DEPARTAMENTO DE INTERNET, que da soporte técnico a nuestra web de archimadrid.es y a la de Alfa y Omega, así como a cualquier otra realidad de la Iglesia que nos lo precise.

ALFA Y OMEGA, el semanario de información que se distribuye los jueves en ABC, con una edición nacional y otra local, en el que contamos de forma más testimonial qué ocurre en nuestra diócesis y damos la oportunidad de contar qué pasa en otras, además de cubrir lo que sucede en el mundo, así como un seguimiento exhaustivo del Papa Francisco.

Además de estas áreas tenemos espacios en COPE y 13TV, cuyo accionista mayoritario es la Conferencia Episcopal. En ellos mostramos la realidad informativa de la Iglesia en Madrid. Los jueves en 13TV con el Informativo Diocesano de Irene Pozo; los viernes a las 13:30 horas en COPE con El Espejo de Mario Alcudia y el domingo a las 9.45 horas con Iglesia Noticia, conducido por Sandra Madrid, y que incluye el mensaje del cardenal Osoro.

LA COMUNICACIÓN ES CAPITAL

La comunicación es capital, y el reto es doble: reaccionar adecuadamente ante las noticias que surgen, respondiendo sin prejuicios ante cualquier medio y, por otro lado, mostrar una realidad que no es noticiable en sí, pero que debemos revestirla de interés social, como es el testimonio de un religioso que está dejando su vida en la Cañada Real. No se trata de decir qué buenos somos, sino de mostrar a esas personas anónimas, a quien el Señor mueve para actuar así, y poner el foco en una realidad que nos preocupa, como que Madrid tiene el poblado chabolista más importante de Europa. Poder contar qué hacen las Adoratrices con las víctimas de trata, los colegios diocesanos y las fundaciones vinculadas con el Arzobispado, o todo lo que aportan los laicos, que estamos llamados a tener un papel cada vez más importante en la estructura de la Iglesia... es un regalo.

Cualquier departamento de comunicación tiene que estar en permanente cambio y adaptación a los nuevos formatos y medios y en éste se han ido introduciendo novedades. Se lanzó la cuenta de Twitter (@archimadrid), se ha creado la cuenta personal del cardenal Osoro (@cardenalosoro), se ha incorporado una persona para fotos y vídeos al conjunto del equipo. Tenemos que ser capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades de los nuevos públicos.

EL SUEÑO PROFESIONAL: «SER MEJOR GESTOR PARA SER MEJOR COMUNICADOR»

El trabajo al frente de medios del Arzobispado es un reto permanente. A veces uno acaba agotado, pero es a la vez lo que más me gusta de este trabajo: que es un desafío constante. Somos herederos de dos estructuras, Alfa y Omega y Medios, y ahora hemos generado sinergias que nos ha supuesto un reto de gestión que me devora muchas horas. Por eso, si soy mejor gestor, seré mejor comunicador. Un Alfa y Omega y unos medios mejor gestionados nos ayudarán a dar mejores noticias y a divulgar mejor la Buena Nueva. Pero es que además, como recuerda el cardenal Osoro en muchas ocasiones, en la Iglesia tenemos un mandato clarísimo que es Id y anunciad el Evangelio. Tenemos que contar lo que hacemos, no por colgarnos medallas, sino porque si contamos lo que hacemos estamos hablando del Señor.

El pasado 31 de enero compartía en su cuenta de Twitter desde Roma una cita del Papa: «La Palabra De Dios hace un camino dentro de nosotros. De la oreja al corazón y de ahí a la mano».

En su mano está.