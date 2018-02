Los arzobispos de Santiago y Zaragoza, apenados por el pregón del carnaval, convocan actos de desagravio

(José M. Vidal/Agencias).- El pregón del Entroido de Compostela, que dio el dramaturgo y humorista Carlos Santiago, indignó por igual a las autoridades civiles (especialmente a las del PP) y religiosas. El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, y el cabildo de la Catedral de la ciudad manifestaron su "pena" por el "deplorable" hecho. Y lo mismo hizo el arzobispo de Zaragoza, monseñor Jiménez.

En el pregón, el dramaturgo y humorista Carlos Santiago, representando un monólogo que ha interpretado en numerosas ocasiones, hizo alusiones a "los huevos" del Apóstol Santiago e hizo insinuaciones sobre felaciones de la Virgen del Pilar al santo."El pregonero llamó puta a la Virgen y llegó a decir que la Pilarica le practicaba una felación al Santo", destaca uno de los testigos que sintió "bochorno y vergüenza".

En un comunicado, el arzobispo y el cabildo consideran que "no es de recibo que se pueda despreciar gravemente" la figura del Apóstol que da nombre y hace presente a la ciudad en el mundo entero. "Santiago y la Virgen del Pilar están vinculados a la memoria y a la vida de esta ciudad y a todos los Caminos que conducen al sepulcro del Apóstol. Sin ellos no seríamos lo que somos en los distintos ámbitos de la sociedad, la cultura y la espiritualidad", destaca el arzobispo en el comunicado.

Destaca, asimismo, que la Iglesia Compostelana "ha sido y quiere seguir siendo un espacio de encuentro, diálogo y acogida con todos aquellos que desean construir un mundo más justo y fraterno" por lo que ante un hecho que "rompe irrespetuosamente" con estas cuestiones el arzobispo y el cabildo convocan "un acto de desagravio" al apóstol y a la virgen.

El acto consistirá en una oración el próximo sábado 17 de febrero por la tarde en la Catedral e invitan a todo el mundo a participar.

"Humor y libertad de expresión"

En una entrevista en Onda Cero, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, enmarcó la polémica en un contexto de humor y de libertad de expresión dentro del carnaval.

"No estoy dispuesto a practicar una caza de brujas, a hacer de inquisición", indicó el alcalde, quedijo que el pregonero es un dramaturgo prestigioso que ha hecho una intervención humorística que, comprende, "puede que no a todo el mundo le guste" e incluso "puede molestar en algún momento".

EL alcalde aseguró que él como alcalde también recibe críticas "de forma descontextualizada" durante el carnaval y no les presta atención, por lo que ha considerado que hay quien pretende llevar este debate a términos "regresivos" sobre la libertad de expresión. "Los límites de lo políticamente correcto cercenan la expresión artística, así de claro. No voy a ser yo el que crucifique a Carlos Santiago", concluyó.

"Machista"

La polémica ha llegado también a Zaragoza. En un comunicado de prensa, el portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, Pedro Navarro, ha exigido al alcalde de Santiago de Compostela que pida disculpas a todos los zaragozanos por los insultos vertidos contra la Virgen del Pilar. Además, Navarro ha reclamado al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que se ponga en contacto con "su amigo" Noriega para que se disculpe.

Al respecto, ha observado que Zaragoza en Común (ZEC) y Compostela Aberta han compartido ya en algunos actos "sus distintos puntos de vista en relación con las ciudades". "Por eso pedimos que llame a su amigo y le diga que deje de ofender a todos los zaragozanos y que nos pida disculpas", dijo tajante el dirigente popular zaragozano, quien insistió en que el pregón ha sido "ofensivo para los zaragozanos y de marcado carácter machista".

Por esta razón, añadió, "el alcalde de Zaragoza debe defender a su ciudad, llamar a su amigo y exigirle que pida disculpas". "No es la primera vez" En este sentido, lamentó que "no es la primera vez que insultan" a los zaragozanos y recordó que también a propósito de la Virgen del Pilar y la ofrenda de flores "Santisteve ya se puso de lado de Willy Toledo, por lo que esperamos que esta vez esté al lado de los zaragozanos".

Además de las críticas llegadas del PP de Zaragoza, también los populares compostelanos se han pronunciado al respecto para censurar el pregón, calificando de "lamentable" el discurso y han asegurado que "muchos vecinos" les hicieron llegar su "malestar o indignación por un discurso absolutamente zafio pagado con dinero público de todos".

"Es evidente que Martiño Noriega, al negarse a pedir disculpas, está poniendo por encima de los intereses de Santiago y del respeto a sus vecinos su connivencia con el pregonero. Tenemos pocas esperanzas de que rectifique", ha manifestado el PP compostelano.

Comunicado íntegro del arzobispado de Santiago

El Sr. Arzobispo y el Cabildo de la SAMI Catedral de Santiago, haciéndose eco del sentimiento de los católicos y personas de buena voluntad de nuestra ciudad de Santiago y otros lugares, manifiestan su profundo sentimiento de pena por un hecho tan deplorable como el ocurrido en el Pregón de las fiestas de Carnaval de este año 2018.



No es de recibo que se pueda despreciar gravemente la figura del Apóstol que da nombre y hace presente a su ciudad en el mundo entero. Santiago y la Virgen del Pilar están vinculados a la memoria y a la vida de esta ciudad y a todos los Caminos que conducen al sepulcro del Apóstol. Sin ellos no seríamos lo que somos en los distintos ámbitos de la sociedad, la cultura, la espiritualidad, etc...



La Iglesia Compostelana ha sido, y quiere seguir siendo, un espacio de encuentro, diálogo y acogida con todos aquellos que desean construir un mundo más justo y fraterno.



Por ello, ante un hecho que rompe irrespetuosamente con lo dicho anteriormente, invitamos a un acto de desagravio, a nuestro patrón el Apóstol Santiago y Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Para ello, todos los que lo deseen podrán participar en una Vigilia de Oración en la Catedral, a las 17:30h del próximo sábado, día 17 de febrero.

Texto íntegro del comunicado del arzobispado de Zaragoza

Ante las injurias y burlas contra la Santísima Virgen del Pilar

El Arzobispado de Zaragoza muestra su profunda repulsa y condena ante las ofensivas palabras pronunciadas por el pregonero del carnaval de la ciudad hermana de Santiago de Compostela. Dichas manifestaciones no tienen lugar en una sociedad democrática y de derecho; no pueden escudarse en una pretendida cultura popular ni tan siquiera en la creatividad o la sátira.



La libertad de expresión no ampara ofensas e injurias. Son simplemente una expresión de desprecio ante la fe que profesan muchas personas, que han sido heridas vilmente en sus sentimientos más profundos y valiosos. Estas ofensas no se dirigen contra un acontecimiento lejano y pasado, sino contra la presencia constante de la Virgen María del Pilar en la vivencia personal de la fe de una comunidad cristiana grande y con solera, como la zaragozana; y contra la identidad cultural de la sociedad aragonesa y española, abierta con vínculos de hermandad a los pueblos de América.



Ante esta situación, el Arzobispo ha dispuesto que en todas las eucaristías que se celebren el próximo domingo en las parroquias y templos de la archidiócesis se haga una oración de desagravio y reparación por las referidas ofensas.