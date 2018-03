Jesús Sanz bloquea a RD en Twitter

(J. B.).- ¿Por qué nos bloquea, monseñor? Esta es la pregunta que cabría hacer al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que tiene bloqueado a RD en su cuenta de Twitter. No puedes seguir a @jsmofm ni ver los Tweets de @jsmofm porque te ha bloqueado".

El arzobispo, el más joven de los metropolitanos españoles, es curiosamente, el menos 'franciscano' de todos. Se ve que el hábito no hace al monje. Y eso que en los actos públicos es uno de los más afables, lo cual siempre le hemos agradecido. Esperamos que, al menos, eso no cambie.

La gran esperanza de los obispos 'rouquianos', los que piensan que el pontificado de Francisco es solo una tormenta de verano que pasará, y volverán los viejos, y muy seguros, tiempos de la Iglesia del 'No' al diálogo y la construcción de un espacio para todos. Al menos, el timeline de monseñor Sanz Montes no es para todos. No es, por lo menos, para RD.

¿Por qué nos bloquea, monseñor? ¿No se da cuenta de que la información no conoce fronteras, y que sus palabras son públicas y, por tanto, fácilmente rescatables para nuestros lectores? Seguiremos haciéndolo. Siempre que, por supuesto, sean noticiables. Y no sólo cuando usted quiera.