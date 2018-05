Willy Toledo: "No he pretendido ofender a nadie"

"No he pretendido ofender a nadie", subrayaba este mediodía el actor Willy Toledo, quien ha ofrecido una rueda de prensa en la parroquia de San Carlos Borromeo, acompañado por Javier Bardem y Alberto San Juan. Toledo debía estar a esa misma hora compareciendo ante un juez para responder por un presunto delito contra los sentimientos religiosos.

"No comparezco porque no he cometido ningún delito", aseguró el actor. "No hay necesidad de que yo me siente ante un juez por hablar de mis sentimientos religiosos o mi ideología". Considera que está amparado "por la Constitución".

Por su parte, la archidiócesis de Madrid se ha desmarcado de la rueda de prensa que el actor ofreció en el centro pastoral de Entrevías San Carlos Borromeo.

"No se ha autorizado la utilización de dependencias de la Iglesia para este acto", recuerda la archidiócesis madrileña, que deja claro a la vez que el "insulto grosero y gratuito... en ningún caso puede ser amparado por la libertad de expresión".

Toledo estaba citado este martes a las 11:30 en el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid para declarar como investigado por presuntamente haber insultado a Dios y a la Virgen, después de que el pasado 18 de abril no acudiese a la primera citación judicial al entender que no cometió delito y que no debe ser investigado por una simple crítica política y social, según explicó entonces su letrado.

El magistrado le volvió a citar para hoy "con apercibimiento de que no comparecer ni alegar causa justa que se lo impida podrá decretarse su detención", según la providencia a la que tuvo acceso Efe.

La imputación es por los comentarios vertidos por el actor en la red social Facebook en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres que en 2014 procesionaron una gran vagina en Sevilla.

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María", escribió el actor, que al conocer su primera citación como investigado ya advirtió de que no acudiría para no participar en una "farsa" y que tendrían que detenerlo.

Comunicado de la Archidiócesis de Madrid por la rueda de prensa de Willy Toledo en San Carlos Borromeo

El Arzobispado de Madrid ha tenido conocimiento de que el actor Willy Toledo va a ofrecer una rueda de prensa en el centro pastoral San Carlos Borromeo a hora a la que debe comparecer en el juzgado y quiere manifestar que:

1. A pesar de lo que publican algunos medios, San Carlos Borromeo no es una parroquia sino un centro de pastoral.

2. Los centros de pastoral deben acoger encuentros de pastoral y mostrar el rostro de Jesucristo con obras, no albergar actos de tipo político en los que se confunde fe con ideología.

3. No se ha autorizado la utilización de dependencias de la Iglesia para este acto.

4. Sin entrar a valorar el presunto delito contra los sentimientos religiosos, que corresponde dirimir a la Justicia, conviene recordar que la libertad religiosa es uno de los pilares de nuestra democracia.

5. En aras a una pacífica convivencia de todos, debe mantenerse el respeto debido a las convicciones religiosas, evitándose el insulto grosero y gratuito, generador de discursos de odio, que en ningún caso puede ser amparado por la libertad de expresión.

(RD/Agencias)