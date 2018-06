Jornadas de oración en la diócesis de Vitoria con el Padre Jacques Philippe

(Txenti García).- Uno de los referentes de la espiritualidad católica en el mundo pondrá el broche al curso pastoral en la Diócesis de Vitoria. El P. Jacques Philippe, autor de varios libros sobre temas como la oración, la libertad interior y la paz del corazón, y con más de medio millón de ejemplares vendidos en 18 idiomas, acompañará con sus meditaciones las jornadas que cierran este curso pastoral.

El obispo de la Diócesis, D. Juan Carlos Elizalde, conocedor de la buena acogida que tienen las exposiciones de este predicador, contactó hace tiempo con él: "Sí, le cursé la invitación a venir a Vitoria hace meses y cuando me ofreció fechas, en este curso sólo tenía esta fecha libre, así que preferí asegurarla y que sirviera de evento de fin de curso. Sobre todo, pensando en los agentes de pastoral, catequistas, formadores, laicos comprometidos, sacerdotes y personas consagradas que trabajan en el día a día de la evangelización, la catequesis, la vida celebrativa y la dimensión caritativa de la Iglesia."

El P. Jacques Philippe nació el 12 de marzo de 1947 en Lorena, Francia. Después de estudiar matemáticas en la universidad, pasó varios años enseñando y realizando la investigación científica.

En 1976 conoció la Comunidad de las Bienaventuranzas. Pasó varios años en Jerusalén y Nazaret donde se sumergió en el estudio de hebreo y las raíces judías del cristianismo. En 1981 viajó a Roma para estudiar teología y derecho canónico, y también comenzó su trabajo como director espiritual, trabajando en la formación de sacerdotes y seminaristas de la Comunidad.

En 1994, regresó a Francia, donde asumió distintas responsabilidades, incluyendo la dirección espiritual, el desarrollo de la formación en la Comunidad, y la participación en su Consejo General. También ha predicado retiros regularmente en Francia y en el extranjero y ha consolidado sus principales temas de retiro en varios libros sobre espiritualidad. En los últimos años, se ha dedicado principalmente a la dirección espiritual, predicando retiros, y trabajando por el desarrollo de la Comunidad en Asia y Oceanía, donde viaja con frecuencia.

Monseñor Elizalde espera una buena acogida de estas jornadas que se celebrarán los días 23 y 24 de junio en el Seminario Diocesano de Vitoria: "Invitaría de corazón a que todo aquel que pueda apuntarse a las jornadas enteras lo haga, pero de igual manera a quien solo pueda asistir a parte del programa, también que se apunte en la web diocesana o llamando al obispado."

El obispo destaca la calidad humana, eclesial y la formación teológica del P. Philippe: "Es un hombre que tiene la virtud de conectar con todas las sensibilidades eclesiales, algo que, añadido a su formación y el don de la comunicación, lo convierten en una persona muy solicitada para impartir retiros. Es un maestro conduciendo hacia la experiencia de Dios. Sus lectores habituales son siempre muy variados: matrimonios, consagradas y consagrados, sacerdotes, jóvenes y mayores, contemplativas y contemplativos, y gente de todas las tendencias en la Iglesia."

El denso programa comenzará el sábado 23 a las 9 de la mañana y a lo largo del día se desarrollarán cuatro meditaciones, la celebración de la Eucaristía y la Adoración al Santísimo. El domingo tendrá dos meditaciones más y se cerrará con una Eucaristía.

Toda la información se puede consultar en la web, www.diocesisvitoria.org.

El P. Jacques Philippe se expresa en francés por lo que contará con un servicio de traducción simultánea en todo momento.

La Comunidad de las Bienaventuranzas

Communauté des Béatitudes es una asociación internacional de fieles de derecho pontificio fundada en Francia en 1973. La Comunidad de las Bienaventuranzas reúne a fieles de todos los estados de vida (casados o solteros laicos, seminaristas, sacerdotes, diáconos permanentes, consagrados y consagradas en el celibato) que deseen ajustarse lo más posible al modelo de la primera comunidad cristiana a través de la vida en común, el intercambio de bienes, la pobreza voluntaria y de una intensa vida sacramental y litúrgica. Los miembros de la Comunidad, que tiene una vocación contemplativa de inspiración carmelita, están activamente comprometidos en el servicio a los pobres y la proclamación del Evangelio.

Buceando por la red uno puede encontrar datos y vídeos de las intervenciones del P. Philippe. Y en un vistazo rápido uno se percata que es un hombre de oración que habla de la oración invitando a orar. O como se ha dicho siempre, "en gerundio".

El tema de la oración siempre me hace recordar a esos genios del humor que son Les Luthiers y su número del predicador en el que hay un texto que más allá de la habilidad en el uso del lenguaje, tiene su miga. Y dicen: "Qué es la oración: la oración es sujeto y predicado. Y ¿Por qué digo esto? Porque nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado" y, aunque no lo dicen se podría añadir, "con el ejemplo". Tomemos ejemplo y sigamos predicando, con el ídem.

Para consultar el programa completo del curso, pincha aquí: