Cartas por mi párroco: "Valentín Bravo es nuestro pastor desde hace 30 años, cuida de nosotros y le queremos"

(Blanca).- Amado Pastor, Santo Padre Francisco. Recurro a vos, estamos en el pueblo de El Espinar Segovia llenos de dolor. Como decía el poeta César Vallejo: "¡Tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte!" "Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: ¡No mueras te amo tanto! Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo... Le rodearon millones de individuos, con un ruego común: ¡Quédate hermano! Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre; echóse a andar ..."

Y en La Muralla, Nicolás Guillén "Para hacer una muralla tráiganme todas las manos".

Seguimos a nuestro pastor desde hace 30 años. Ayúdenos a que se quede.

Le adjunto las cartas enviadas, a Don Ricardo Presidente de la Conferencia Episcopal, a Don César Obispo de Segovia y al Sr Nuncio de Su Santidad.

Pongo en Su Santidad toda la confianza,

Beato Padre Don Ricardo, le distraigo su tiempo para pedirle en favor de otro Padre como usted, Don Valentín, lleva 30 años en El Espinar (Segovia), es arcipreste y ahora que cumple 64 años de bondad le quieren cambiar. Es nuestro padre espiritual, atiende a nuestra familia, llena la iglesia, nunca un mal gesto, trabajador, solícito, generoso, prudente, cariñoso. Y está dispuesto a seguir.

He hablado con dos vicarios y el portero que le aprecian como excepcional. Y el vicario general me ha dicho, no con la autoridad evangélica de Jesucristo, que la decisión está tomada. Se podría pensar que le cambian por celos.

Le ruego que le cite y le entreviste, 921181127, porque verá en él, de cambiarle, un gran obispo, o dejarle con nosotros, "que la tarde está cayendo". Que Dios le ilumine y se lo pido por lo más sagrado, "por los clavos de Cristo" que decían nuestros padres.mSuya afectísima,



Estimado Padre Don Ricardo, ¡Qué ilusión me ha hecho su tarjeta y manuscrita, tan cariñosa! Con razón le he enviado la primera carta de petición de ayuda para nuestro querido párroco, Don Valentín de El Espinar, Segovia. A una persona como usted que la expresión ya es de sacerdote santo, de los que necesita la iglesia.

Le adjunto todas las cartas que he enviado: a usted, al Obispo, al Nuncio, al Santo Padre, al cardenal Osoro, al Padre Ángel. Las he enviado personales para que llegasen al conocimiento pero estarán archivadas donde corresponda para que se conozcan y quede constancia. Hace unos días hablé con su secretario en Valladolid, el diácono Don Patricio, también de los que necesita la iglesia, le conté de nuestro párroco y me dijo que se lo diría.

Don Valentín Bravo, cumple 65 años, es de una gran bondad, un sacerdote santo. Es de Madrona, Segovia y tiene hermanos en Madrid. Este detalle sirve porque, en el colmo del amor, tiene un hijo adoptado de Bielorrusia, Alosa, integrado en el pueblo con 23 años creo, somos su familia y además la suya propia la tiene próxima. Don Valentín, con alguna dificultad, igual que él, está dispuesto a dedicarnos, a la iglesia, el tiempo que Dios quiera, pero las circunstancias son excepcionales.

Don Ricardo, lea las cartas que he enviado y le adjunto, y tenga en consideración lo que le cuento, para promover una solución coherente a esta situación especial. Lo pongo en sus manos, convencida de que usted es la persona que lo va a solucionar, aconsejando a quién corresponda a que tome una decisión a tiempo, y rectifique la ya tomada.

Don César le envío la carta que mandé a Don Ricardo, Presidente de la Conferencia Episcopal de España, pensando que era potestad de su cargo, al decirme la secretaria que no es así, que es de la Diócesis, se la envío a usted rogándole que evite una decisión arbitraria y tan dolorosa para tantas personas. Le adjunto también las cartas que envío al Sr Nuncio de Su Santidad y al querido Papa Francisco.

Apelo a su beatitud,

Padre Osoro, nuestra esperanza. Pongo en sus manos el dolor del pueblo de El Espinar, Segovia, pensando que puede ayudarnos a que se quede nuestro párroco que quieren cambiar. Desde su puesto en la jerarquía y su influencia, podrá informarse de los detalles, investigar y reconducir con acierto esta situación tan lamentable.

El obispo, que lo ha impuesto, también ha comentado que -ya se pasará-, ¿será posible?, ¿pero dónde estamos?, como decía el poeta José Larralde "... ¿cuánto tiempo se precisa para saber cada vez menos? ¿en qué lugar de la vida nace la resignación?..."

Le adjunto las cartas enviadas: al Obispo de Segovia Don Cesar, al Presidente de la Conferencia Episcopal Don Ricardo, al Nuncio de Su Santidad y al Santo Padre Francisco. Con la esperanza en su ayuda,

Sr. Nuncio me dirijo a usted pidiendo su ayuda, para que de la forma que usted pueda se rectifique el cambio de nuestro querido párroco del pueblo de El Espinar, provincia de Segovia. Es nuestro pastor desde hace 30 años, cuida de nosotros y le queremos, es nuestro padre.

Le adjunto las cartas enviadas a Don Ricardo Presidente de la Conferencia Episcopal, a Don César Obispo de Segovia, y al querido Papa Francisco. Confío en su potestad y comprensión,

Señor Nuncio, me dirijo a usted para enviarle las últimas cartas que he enviado a Don Carlos Osoro Cardenal Arzobispo de Madrid. al Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y al Cardenal Don Ricardo Blázquez Arzobispo Metropolitano de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal de España.

.....A este último Don Ricardo le explico la situación especial y excepcional de nuestro párroco y arcipreste Don Valentín, en El Espinar, Segovia. Tiene responsabilidades familiares con un hijo bieloruso adoptado. Espero que la lea con especial interés y envíe todas al Vaticano, para poder aconsejar una solución santa, para un sacerdote santo con una situación especial. Con gran esperanza en vuestra sabiduría y la del Santo Padre Papa Francisco,

Querido Padre Ángel, hoy vengo de El Espinar por ser el santo de mi querida madre y patrona de su padre, "Salve estrella de los mares...". Estaba la iglesia llena de fotos y carteles de homenaje a los 31 años de entrega de nuestro querido padre Don Valentín.

¡Cuánto dolor estará pasando!, se le nota, parece un calvario. Dios mío, ¿pero no habrá nadie que le ayude a quedarse con nosotros?. Padre Ángel se lo pido por lo que más quiera, por Josué, como Don Valentín por Alosa, haga algo, que rectifiquen. Usted que tiene el poder de tanta gente que le apoya. Tenemos que darle la vida entre todos. Están acabando con una persona que hace el bien, con un sacerdote santo, pero, ¿es que hay tantos?, ¿es que no los necesitamos?

La iglesia la formamos todos, pero ¿quién ha iluminado al que toma la decisión?, ¿es infalible?. Padre Ángel arréglelo, tiene mucha vida para darnos, que tengan piedad de él como decía Bernanos "vosotros los latifundistas del cielo", ¿tenemos que sufrirlo todos por ellos?

Le adjunto las cartas enviadas al Obispo de Segovia, al Presidente de la Conferencia Episcopal, al Nuncio Apostólico, al Cardenal Osoro y a Su Santidad el Papa Francisco.

Le va a arropar, pero queremos que se quede que nos enseñe, le necesitamos. Dios quiera y levante la mano de los que le oprimen. Ayúdenos a que así sea. Con cariño, sabiendo que lo va a hacer.