La UPSA celebra la Festividad de Santo Tomás de Aquino

(Upsa).- La Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado hoy lunes la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades. La jornada ha comenzado con una Eucaristía en la Iglesia de La Clerecía a las 11.15 horas, presidida por el vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, Jacinto Núñez Regodón, y ha continuado, a las 12.30 horas, con el acto institucional en el Aula Magna.

El profesor de la Facultad de Teología, Francisco García Martínez, ha pronunciado la conferencia titulada 'El espíritu de las palabras', una reflexión de la cualidad de la palabra "en honor a Santo Tomás quien con tanto cuidado la utilizó".

"Toda palabra es una alizanza entre el mundo y nosotros porque en cada palabra el mundo y el yo se entrelazan", destacó. "Las palabras nos dicen cosas sin ser las cosas mismas y, de esta manera, nos permiten abrazarlas sin poseerlas". ç

Para García Martínez las palabras insertan la distancia, la diferencia y, a la vez, crean el vínculo "en el lenguaje la realidad puede ser glorificada, y también crucificada por medio de su formalidad superficial, que se conforma con la apariencia insustancial de las cosas sin buscar su realidad última".

Según el profesor las palabras no están hechas nunca del todo, aún cuando ya las conozcamos porque "cada palabra por pronunciar es una invitación a comprender y comprendernos, a comulgar y encontrarnos en esa comunión con todo y entre todos".

El conferenciante se refirió también al silencio como un elemento necesario en las palabras para definir bien lo que quieren ser, igualmente, las palabras necesitan un compromiso con la realidad para alcanzar su verdad. "Solo en este silencio y con este compromiso hacia la verdad las palabras van aprendiendo a hablar de verdad, con verdad".

Las palabras son signos de reconocimiento de lo dado y "en ellas podemos encontrarnos con el Aliento creador de Dios, que llama al mundo para que sea y al lenguaje para que lo diga". García Martínez concluyó su intervención refiriéndose a las palabras 'Hijo', que las reúne a todas, y 'Gracias'. "Por eso decimos de Cristo es Palabra hecha carne verdadera, la Palabra de vida y la Vida última del mundo, pero él se esconde en las palabras y solo se ofrece en el silencio de quien lo busca en ellas".

Posteriormente, se ha hecho mención a los Premios Académicos a los alumnos que obtuvieron el Premio de Excelencia Académica, y se entregaron de los Premios Fin de Grado y los Premios Extraordinarios de Doctorado (se adjunta el listado con los nombres al final del texto). También se ha llevado a cabo un reconocimiento institucional a la permanencia -25 años de dedicación- de 12 profesores y cuatro profesionales del Personal de Administración y Servicios, y la distinción a tres profesores, con motivo de su reciente jubilación en 2015-2016.

La rectora, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez, concluyó el acto dando la enhorabuena a los que han recibido la distinción "felicitación que hago extensiva a las familias a las que sin duda debéis parte del mérito y la oportunidad de haberlo conseguido". La rectora ha agradecido también a las instituciones públicas y privadas que han otorgado las becas y ayudas necesarias para que todos los alumnos en igualdad de condiciones pudieran estudiar. Además, ha reconocido esta celebración comunitaria como un acto singular "puesto que por un lado se ponen de manifiesto los diversos aspectos institucionales, académicos y laborales que conviven armónica y diariamente en la Universidad. Y por otro, evidencian alguna de nuestras realidades humanas más vitales".

Para la rectora la festividad de Santo Tomás de Aquino "sigue siendo una ocasión para rendir homenaje a los valores que desde su origen dan sentido a la tarea universitaria, es decir, el esfuerzo por cultivar el conocimiento para el bien de la persona y el progreso de los pueblos", concluyó.



Listado de los alumnos premiados y de los profesores y PAS de la UPSA reconocidos en el acto:

Premios de Excelencia Académica (excusan su asistencia)

Elena García Domínguez. Facultad de Comunicación. Grado en Periodismo.

Tamara Cira Mendaña Redondo. Facultad de Ciencias de la Salud. Grado en Logopedia.

Marta Rivas Salgueiro. Facultad de Ciencias de la Salud. Grado en Enfermería.

Premios Fin de Grado, Licenciatura e Ingeniería

María Diego Sánchez. Facultad de Educación.

Francisco de Asís Fernández-Jardón Álvarez. Facultad de Filosofía (Excusa su asistencia).

Pablo Manchado Cascón. Facultad de Comunicación.

Isabel Rubio Arroyo. Facultad de Comunicación.

José Colinas Blanco. Facultad de Teología.

Juan Pedro Rivero González. Facultad de Derecho Canónico (Excusa su asistencia).

Premios Extraordinarios de Doctorado

Francisco José Campos Martínez, Facultad de Derecho Canónico. Título de la Tesis: ‘Fe y Sacramento en el Código de Derecho Canónico'.

Juan Antonio Cotobal Robles, Facultad de Informática. Título de la Tesis: ‘Optimización de algoritmos de procesado digital de la señal mediante arquitecturas distribuidas y procesamiento paralelo basado en gpus'.

Matthew Boehm Leighton, Facultad de Teología. Título de la Tesis: ‘Law and covenant Paul´s use of Nónos as synecdoche refering to the mosaic covenant' (Excusa su asistencia).

Ricardo Moreno Laverde, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Título de la Tesis: ‘Sistemas de cursos virtuales personalizados mediante razonamiento basado en casos (RBC)'(Excusa su asistencia).

Manuel Pareja Aparicio, Facultad de Filosofía. Título de la Tesis: ‘Una idea de España, nación y nacionalismo en el pensamiento de Julián Marías'.

Paula Andrea Alarcón Bañares, Facultad de Psicología. Título de la Tesis: ‘Una aproximación multidimensional al comportamiento antisocial durante la adolescencia' (Excusa su asistencia).

Reconocimiento Personal Docente con '25 años de Permanencia'

Santiago García-Jalón de la Lama. Catedrático de la Facultad de Filosofía (Excusa su asistencia).

Amparo Jiménez Vivas. Catedrática de la Facultad de Educación.

José Ramón Yela Bernabé. Catedrático de la Facultad de Psicología.

Ana Lucía Echeverri González. Catedrática de la Facultad de Comunicación.

Rosa María Pinto Lobo. Catedrática de la Facultad de Comunicación.

Pedro Sangro Colón. Catedrático de la Facultad de Comunicación (Excusa su asistencia).

Marcelo Vallejo García. Catedrático de la Facultad de Informática.

María Teresa Llorente Arcocha. Profesora Encargada de Cátedra de la Facultad de Ciencias de la Salud. Grado de Logopedia (Excusa su asistencia).

Dolors Ribas Serrat. Profesora Encargada de Cátedra de la Facultad de Ciencias de la Salud. Grado de Logopedia.

Eliseo Martín Martín. Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias de la Salud. Grado de Logopedia.

José Ángel de Arriba de la Fuente. Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias de la Salud. Grado de Logopedia (Excusa su asistencia).

María Isabel Pérez Sánchez. Profesora Adjunta de la Facultad de Ciencias de la Salud. Grado de Logopedia (Excusa su asistencia).



Reconocimiento Personal de Administración y Servicios con '25 años de Permanencia'

Saturio Bajo García. Conserje Facultad de Comunicación.

Mª Isabel Sánchez Picado. Unidad Técnica de Calidad.

Juana López González. Conserje Facultad de Comunicación.

Manuel José Moro Rodríguez. Departamento de Compras.



Profesores Jubilados en 2015

Ángel Galindo García. Catedrático de la Facultad de Teología (Excusa su asistencia).

José María de Miguel González. Profesor Titular de la Facultad de Teología.

José Ramos Domingo. Profesor Encargado de Cátedra de la Facultad de Comunicación.