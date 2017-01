La Justicia extremeña anula la reducción de horas de la clase de Religión en Secundaria

(J. B./Europa Press).- El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha anulado el currículo de ESO y Bachillerato aprobado por la Junta, en el que se reducían las horas lectivas de Religión, al considerar que "no es correcto el reparto de las horas". El fallo, ante un recurso de la Asociación de Padres de la Escuela Pública "Educación Integral", corrige una sentencia anterior del mismo tribunal ante un recurso presentado por los obispos de la Región.

Entonces, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx negaba legitimidad a los obispos para presentar un "recurso especial", y recordaba que existían otros recursos sobre el particular. Ha sido el presentado por los padres el que, finalmente, ha sido admitido a trámite, y fallado favorablemente.

Por su parte, el Gobierno regional, a través de su portavoz, Isabel Gil, ha anunciado su "respeto absoluto", aunque también su intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras éste se da, la reducción de horas de la Religión no tendrá efecto en Extremadura.

En su intervención, Gil Rosiña ha explicado que, a través de este recurso, la Junta de Extremadura busca defender que "no está vulnerando ningún derecho fundamental de la familia", así como que el Ejecutivo regional "cumple la ley" y "no está vulnerando la ley educativa en vigor", ni tampoco el acuerdo que existe entre el Estado y la Iglesia Católica.

En este nuevo currículo, aprobado en abril de 2016, la Junta de Extremadura establecía que en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la asignatura de Religión era "optativa" entre ésta o Valores Éticos, y pasaba de dos a una hora semanal, mientras que en primero de Bachillerato también se reducía de dos a una hora semanal, y en segundo no se impartía.

Así, en este recurso, la Junta de Extremadura se reafirmará en la "necesidad de regular, equilibrar unos horarios lectivos, no contra la Religión, sino garantizando la Religión, pero al mismo tiempo fomentando también valores éticos y ciudadanos", así como "garantizando la asignatura de Filosofía", ha explicado la portavoz.

"No vulneramos la Ley de Educación vigente en nuestro país, no vulneramos los acuerdos que hay entre el Estado y la Santa Sede", ha reiterado Gil Rosiña, quien ha aclarado además que el Ejecutivo extremeño "no hace este decreto contra la Religión, sino que para garantizar la libertad de los padres que quieren optar a la Religión", pero también la de "aquellos que quieren optar por los valores éticos".

La portavoz del Ejecutivo extremeño ha recordado que este nuevo currículo de ESO y Bachillerato se elaboró tras un proceso de "escucha de la comunidad educativa, con más de 700 aportaciones", y recibió tres recursos, uno de la Iglesia Católica, otro de una asociación de docentes extremeños y el tercero de la Asociación de Padres y Madres de la Escuela Pública Educación Integral.

Gil Rosiña ha recordado que el tribunal extremeño desestimó en septiembre de 2016 el recurso que presentó la Iglesia Católica y que argumentaba que el nuevo decreto "vulneraba el derecho de la familia", y dio la razón a la Junta de Extremadura, un fallo que fue recurrido por la Iglesia, por lo que todavía se encuentra "vivo".

Respeto al recurso de la asociación de padres, en él se decía que "el nuevo reparto de horas y la nueva ordenación de horas que hace la Junta de Extremadura no es correcta", ha explicado Isabel Gil Rosiña.