La UPSA y Atresmedia Formación unidos para la formación

(UPSA).- La Universidad Pontificia de Salamanca y Atresmedia Formación han presentado hoy en rueda de prensa la oferta de cursos formativos que impartirán de manera conjunta a partir del 27 de febrero.

En esta primera edición se ofrecen diez cursos de 15-25 horas enfocados a temáticas específicas de marketing, comunicación y tecnología. La sesión, celebrada esta mañana en el Aula de Grados de la Sede Central, ha contado con la intervención del vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, Jacinto Núñez Regodón; el director de Recursos Humanos de Atresmedia, Lucio Fernández Fernández; el director regional de Onda Cero y Antena 3 Televisión, Ignacio Fernández Sobrino, y la coordinadora de Posgrado de la UPSA, Elena Fernández Blanco.

Todos ellos han coincidido en la idoneidad de aunar sinergias con el objetivo de ampliar nuevas líneas estratégicas de colaboración que se traduzca en ofrecer a los estudiantes y profesionales la mejor oferta formativa.

Para el vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, Jacinto Núñez Regodón, este convenio marco, firmado anteriormente, se va llenando de contenido y responde al objetivo según el cual "los conocimientos de la Universidad tienen que ser transferidos y eso abre una línea de relación con instituciones y empresas de reconocido prestigio".

La Universidad inicia una línea de colaboración "con vocación de largo plazo con un grupo mediático como Atresmedia, líder en el sector audiovisual", señaló. "Esta sinergia pone en relación por una parte el saber académico docente de la Universidad y, por otra parte, esa forma de sabiduría que es la experiencia profesional de Atresmedia". La colaboración es una iniciativa pionera y única en la región "en la que los cursos que se presentan van dirigidos a universitarios y profesionales que necesiten enriquecer su práctica laboral habitual y a los ciudadanos que desean formarse en temas de actualidad del mundo audiovisual", destacó.

Esta primera oferta son cursos relacionados con el área de la Comunicación "pero en el futuro la Universidad se sumará al catálogo de formación con el que ya trabaja Atresmedia en campos como las habilidades sociales y gerenciales, recursos humanos, etc.", concluyó el vicerrector.

Por su parte, Lucio Fernández Fernández, director de Recursos Humanos de Atresmedia ha destacado "la colaboración extraodrinaria con la Universidad que ha cuajado en un compromiso serio para dar impulso a este sector tan apasionante como el de medios de comunicación". El director ha explicado el proyecto creado hace un año llamado Atresmedia Formación "con el objetivo de impulsar la formación audiovisual y ser referente de la misma. Éramos conscientes del 'know how' que atesoraba la casa después de un esfuerzo formativo y una inversión muy fuerte en los últimos 18 años, que se traducía en una catálogo de 400 cursos con un grado de éxito muy elevado".

Fernández se ha referido al mundo audiovisual como un sector en cambio donde los profesionales necesitan actualizarse permanentemente "cuando me preguntan qué va a pasar en el mundo de los medios en cuatro años no sé contestarles porque hay un cambio continuo, no solo en las formas de hacer sino en la parte técnica".

El director de Recursos Humanos ha explicado que los cursos que imparte Atresmedia son fruto también de la carencia que existía en formación especializada sobre temática audiovisual "son cursos de entre 12 y 20 horas, orientados a que las personas hagan y sepan hacer, e impartidos por profesionales que están en primera línea de batalla de la profesión", destacó.

"No queríamos estar solo en Madrid, sino acercar este impulso fuera de la capital", añadió. "Por eso surge el acuerdo con la UPSA, una entidad con la que mantenemos una estrecha colaboración desde hace años y con la que compartimos objetivos y su manera de llevarlos a cabo". Lucio Fernández destacó también los profesionales de altísimo nivel que actualmente triunfan en Atresmedia y que han sido antiguos alumnos de la Universidad como: Javier Gallego, Miguel Sayagués, Ana Estévez, Elena Salamanca, Esther Vaquero, Santiago Cid... "hay mucha gente que ha estudiado en esta casa y ahora son un valor importante en nuestra compañía", resaltó.

El director ha destacado también la colaboración abierta con la Universidad y la sintonía que han hecho posible este programa."El acuerdo parte de poner sobre la mesa los atributos de cada entidad y crear una oferta que impulse la cultura y la formación audiovisual de la región", concluyó.

La coordinadora de Posgrado de la UPSA, Elena Fernández Blanco, ha desatacado la fácil colaboración prestada por Atresmedia y ha detallado el contenido de los diez primeros cursos que se ofertan a partir del 27 de febrero. "Del gran catálogo formativo de Atresmedia Formación la Universidad ha filtrado diez cursos que serán de interés para alumnos y antiguos alumnos, así como para otros universitarios de la región y para los profesionales que trabajan en el mundo de la comunicación, porque también necesitamos pequeñas dosis de actualización con cursos muy especializados de manos de los mejores profesionales". "Creemos que además de la academia está la profesión y Atresmedia representa la parte profesional que mejor puede actualizar en temáticas, que de otra manera es difícil de aprender", puntualizó.

Finalmente, Ignacio Fernández Sobrino, director regional de Onda Cero y Antena 3 Televisión, ha destacado que "Atresmedia no solo es una empresa de Madrid, sino que tiene presencia en Salamanca donde se ubica Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, así como Antena 3TV o la Sexta con delegación en Valladolid". "Es vital que personas relevantes de nuestra compañía puedan acercarse a la Universidad Pontificia de Salamanca, una universidad con la que tantas cosas hemos hecho" señaló.

Los cursos que hoy se han dado a conocer están dirigidos a todas aquellas personas interesadas en especializarse en alguna de las áreas formativas que se ofrecen. El número de plazas no superará las diez personas por curso y las sesiones se impartirán en diferentes periodos del 27 de febrero al 29 de marzo.

Esta iniciativa surge después de que la UPSA y Atresmedia firmaran un acuerdo de colaboración a finales del mes de julio de 2016 donde se sentaron las bases para futuras colaboraciones, centradas fundamentalmente, en áreas formativas y educativas que beneficien el desarrollo académico del estudiante. La UPSA incluye, de este modo, la posibilidad de ampliar nuevos proyectos punteros con un grupo empresarial líder en el sector.

Listado de la Oferta de Cursos UPSA - Atresmedia Formación (I edición)

* El Neuromarketing. 27 de febrero - 1 de marzo. Ponente: Chus Nieto y Otero.

* Photoshop para fotografos. 27 de febrero - 1 de marzo. Ponentes: Nacho Gutiérrez y Pablo Rey.

* Web 3.0. 6-8 marzo. Ponente: Pablo López Herrero.

* El negocio del cine. 6-8 marzo. Ponente: Iona de Macedo.

* Branded Content: una nueva forma de publicidad y marketing. 13-15 marzo. Ponente: Jaime López Amor.

* El marketing en la radio. 15-17 marzo. Ponentes: Francisco García Cabello y Roberto Menéndez.

* Producción y realización de reportajes y documentales históricos. 13-17 marzo. Ponentes: Gloria García y Manuel Palacios.

* Cómo evaluar un proyecto de ficción. 20-22 marzo. Ponente: Pablo del Amo.

* Las herramientas eficaces del e-marketing. 22-24 marzo. Ponente: Almudena Guisado.

* Marketing en el móvil. 27-29 marzo. Ponente: Almundena Guisado.

ATRESMEDIA FORMACIÓN

Atresmedia Formación es una iniciativa que pretende formar a los futuros profesionales de los medios audiovisuales en una apuesta por el progreso y desarrollo del sector. Se trata de un proyecto formativo que cuenta con la gran capacidad técnica y profesional de Atresmedia, el grupo líder de comunicación en España, con posiciones clave en los negocios de la televisión, radio, cine, internet, publicidad, música... Precisamente, esta iniciativa ofrece una amplia oferta de formación, práctica y especializada, que incluye las áreas más competitivas del sector, en las que la compañía, posee ya una dilatada experiencia. Más de 400 cursos que pretenden dotar a los alumnos de una formación continua y específica y, sobre todo, adaptada al trabajo real de las actuales empresas de comunicación.

Gracias a la gran capacidad técnica y profesional del grupo, así como su 'know-how', Atresmedia Formación ha desarrollado una oferta formativa muy completa y especializada, 'ad hoc' a la realidad laboral de las empresas de comunicación audiovisual. El catálogo está compuesto por más de 400 cursos monográficos, prácticos y especializados en las materias propias del entorno: televisión, radio, cine, música, técnica, informativos...; así como en distintas áreas totalmente actualizadas.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

La Universidad Pontificia de Salamanca, con Campus en Salamanca y Madrid, ha sabido combinar a lo largo de su historia el paso de la tradición académica con las nuevas herramientas educativas y formativas. Esta conjunción del saber académico tradicional y la apuesta por las nuevas tecnologías convierten a esta Universidad en un claro referente en el panorama nacional e internacional.

La UPSA, universidad de la Conferencia Episcopal Española, apuesta por una formación personalizada apoyada en los últimos medios tecnológicos para responder a la demanda social en materia formativa e investigadora. Así, el cuerpo docente se completa con profesionales de reconocido prestigio que amplían los conocimientos del alumno y lo acercan a las necesidades reales del mundo empresarial.

La UPSA tiene firmados convenios con distintas entidades y empresas para garantizar las prácticas de los alumnos y completar así su formación. En la incesante búsqueda de calidad y la excelencia académica, la UPSA no escatima esfuerzos para adaptarse al nuevo espacio europeo, sin olvidar su razón de ser: el alumno. El alumno, en singular, porque pretende una formación personalizada e integral, tan atenta a los valores humanos como a las necesidades de la sociedad.