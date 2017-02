Los escolapios, "satisfechos" con el aval de la UE a las exenciones fiscales de los colegios de la Iglesia

(C.D./Ep).- "Satisfechos". Así se han mostrado los escolapios tras conocerse la opinión de la abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, de que la exención fiscal de la Iglesia en cuanto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se extienda también a los colegios y otros inmuebles que no tienen fines estrictamente religiosos.

Las conclusiones de la letrada, dadas a conocer este jueves, responden a una cuestión elevada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, a raíz de un litigio entre el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) y la Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania, tras la construcción de una reforma de ampliación del salón de actos de su colegio La Inmaculada de Getafe.

El asesor jurídico de las Escuelas Pías, Pablo Domínguez, ha indicado en declaraciones a Europa Press que estas conclusiones se "alinean" con la tesis de los escolapios en su mayor parte, tal y como les ha transmitido el abogado especialista de los Escolapios que lleva el caso. "Viene a decir que cuando la actividad principal es la enseñanza concertada, como en nuestro caso, no se puede hablar de una exención ilegalmente concedida", ha precisado.

Un caso distinto sería si se tratara de una parte "puramente empresarial". "Ahí sí habría que hablar, se fijan unos porcentajes, que es lo que la sentencia parece ser que dilucidará: qué porcentajes pueden quedar exentos o no quedar exentos, en función de esa concurrencia de actividades concertadas o puramente empresariales", ha explicado.

En concreto, la abogada general del TUE señala en sus conclusiones que la enseñanza con fin comercial puede considerarse secundaria "únicamente" si representa "menos del 10% del total" de la actividad del centro escolar.

En todo caso, recuerda que esto solo son unas recomendaciones y que habrá que esperar a la sentencia del TUE para ver qué límite fija, qué orden da al Estado y si este tiene que cambiar o no la normativa. "Si al final la concedieran totalmente, estupendo, si se fija un límite habrá que acatarlo", ha afirmado.

Según señala, es probable que la sentencia se dé a conocer antes de verano y explica que en un 80% de los casos suele coincidir con las conclusiones del abogado general, más aún en este caso ya que, según añade, Kokott goza de mucho prestigio.

Domínguez recuerda que las Escuelas Pías no son una institución con ánimo de lucro y que, por lo tanto, "no buscan ganar dinero". "Esto no es una empresa, es actividad benéfica que puede tener una pequeña parte de ingresos pero en ningún caso con ánimo de lucro sino para compensar el déficit que le crea la enseñanza concertada porque es deficitaria, los conciertos no cubren todos los gastos de un colegio", explica.