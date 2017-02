Facultad de Teología de Vitoria cumple 50 años

(Vicente Luis García).-El pasado viernes, y antes de ofrecer una conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Teología, el Cardenal Giuseppe Versaldi descubrió la placa conmemorativa del 50 Aniversario de esta institución.

Hasta el Seminario Diocesano de Vitoria se desplazaron autoridades eclesiásticas y civiles, se pudo ver al Arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, y al de Pamplona Francisco Pérez, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, contó con la presencia del de San Sebastián, Ignacio Munilla. Entre las autoridades civiles Peio López de Munaín acudió representando al Ayuntamiento y acudieron representantes de otras instituciones culturales como el Círculo Vitoriano, representado por su actual presidente José Vidal Sucunza. Rectores del Seminario y Decanos de la Facultad de otros años acudieron a la cita, así como antiguos estudiantes, sacerdotes y religiosas y alumnos de la escuela de

Teología para Laicos puesta en marcha hace años.



A las seis de la tarde comenzaban los actos con un aurresku de honor y posteriormente el cardenal descubría la placa. Con el Aula Magna al completo ofreció su conferencia con el título: "El papel de una Facultad de Teología en la Iglesia Local y Universal". Versaldi ocupa el cargo de Prefecto de la Sagrada Congregación para la Educación. Como "ministro vaticano" es uno de los colaboradores más cercanos del Papa Francisco y está considerado como una de las 8 personas con mayor influencia de la Iglesia Católica. Y para finalizar la jornada una Eucaristía Solemne de Acción de Gracias en la Capilla pública del Seminario.

Señalar que monseñor Versaldi fue investido este jueves Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde la capital salmantina se trasladó a Vitoria-Gasteiz donde tras almorzar en el Seminario Diocesano fue invitado a conocer la obra de la Catedral Vieja de Santa María acompañado por el arzobispo de Burgos Fidel Herráez, el obispo de Vitoria Juan Carlos Elizalde, el decano de la Facultad, José Antonio Badiola y el gerente de la Fundación Santa María Jon Lasa. La guía en un perfecto italiano explicó al cardenal los trabajos que se han venido haciendo para recuperar una de las mayores joyas arquitectónicas de la ciudad.

La Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz es un centro universitario que ha destacado en estos 50 años por su especialización en las disciplinas de Sagrada Escritura, Teología histórico-patrística y los estudios acerca del oriente bíblico. Todo ello sin descuidar el estudio e investigación de todo tipo de disciplinas relacionadas con el País Vasco. Por sus aulas han pasado grandes pensadores e investigadores como D. Jose Miguel de Barandiarán, D. José Zunzunegui, D. Andrés Ibañez Arana, D. Saturnino Gamarra, D. José Ignacio Tellechea.

La Facultad de Teología ha servido para formar no solo a miles de sacerdotes, son muchos también los religiosos, religiosas y laicos los que han pasado, y siguen pasando por sus aulas para hablar de los divino y de lo humano. El actual Decano, José Antonio Badiola comentaba que para quienes trabajan hoy en la facultad es una oportunidad para recordar "la trayectoria de todos los que han hecho posible que lleguemos hasta aquí." Y mirando a futuro ese legado "nos compromete a seguir ofreciendo una propuesta de pensamiento y reflexión sobre el ser humano, sobre el hecho de Dios y sobre la interacción de ambos, ese punto de encuentro entre lo humano y lo divino."

Algunos quizá sitúen en el mes de febrero de 1980 el inicio de la vida universitaria en Vitoria, ya que fue entonces cuando comenzó la andadura de la UPV/EHU, pero no es así. Un 6 de febrero, sí, pero de 1967, bajo el pontificado de Pablo VI, fue promulgado el decreto "Memorandum virorum". Por virtud del mismo quedó erigida la Facultad del Norte de España en su sede de Vitoria-Gasteiz, convirtiéndose en el primer centro universitario de esta ciudad y que ahora cumple 50 años desde su creación. No obstante la formación del clero vasco ya se venía dando previamente a la constitución canónica de la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos y Vitoria.

No en vano Vitoria se ganó en su día el sobrenombre de la Atenas del Norte.

La Facultad de Teología se ubica en el edificio del Seminario Diocesano de Vitoria. Esta obra arquitectónica monumental que hoy da servicio también a la UNED y al Tribunal Vasco de cuentas en sus dependencias laterales, conserva para la diócesis todo el edificio central, en donde se encuentran las aulas de la facultad, el Archivo Diocesano, y en pisos superiores la Biblioteca, considerada como una de las mejores en el País Vasco, y otras dependencias y proyectos que garantizan un uso sostenible para la Diócesis.

Esta efeméride es una ocasión para que el consistorio gasteiztarra "regale" a la ciudadanía unos indicadores callejeros que desde la entrada de la ciudad guíen al visitante hasta la primera universidad de la ciudad, motivo de orgullo para promocionar.

Non solum sed etiam

Ciertamente que 50 años no es mucho tiempo para una institución eclesiástica, pero 50 años sí han dado para mucho. Y no solo por el número de sacerdotes que han pasado por sus aulas, sino por la calidad humana y académica de muchos de los que se han subido a sus estrados, grandes figuras de la Teología en España han dado sus clases magistrales aquí, y otros siguen dándolas. Aulas y pasillos han sido testigos de debates dialécticos de gran altura y de verdades relativas. 50 años no nada para lo que, si Dios quiere, esta Facultad pueda seguir dando.