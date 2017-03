Roma confirma a Marcial Rubio como rector de la PUCP

(PUCP/Agencias).- Mons. Salvador Piñeiro, Vice Gran Canciller de la PUCP, comunicó a la Asamblea Universitaria que la Santa Sede confirmó como rector al Dr. Marcial Rubio Correa.

Mediante decreto de la Congregación de la Institución Católica del pasado 14 de febrero se confirma el nombramiento del Dr. Marcial Rubio Correa como rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú hasta el 8 de julio de 2019.

Del mismo modo, en la comunicación firmada por el cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica y Gran Canciller de nuestra Universidad, se expresa para el rector los mejores augurios en su labor académica y administrativa. "Yo lo que he hecho es tratar de ver la universidad en veinte años de lejos y, al mismo tiempo, en cómo es ahorita y tratar de proyectarla. Y en eso he puesto buena parte de las 16 horas que estoy despierto", dijo Rubio hace unos días para La República, al ser consultado por su trabajo en la universidad en mención.



"Lo que hemos buscado en todo momento es una paz con la Iglesia y creo que la hemos encontrado. Y agradezco al papa Francisco, que es el que, con una actitud de diálogo y respeto, ha permitido que esto se haga. Tenemos todavía, con el Arzobispado de Lima, unos juicios por la herencia de Riva Agüero y estamos tratando de que eso también termine. Fuera de eso, la universidad no tiene conflictos", agregó.

