Agentes sociales, protagonistas en la investigación de la Universidad de Deusto

(Deusto).- La Universidad de Deusto ha presentado hoy, 20 de marzo, en Bilbao distintas experiencias concretas de investigaciones en las que se ha trabajado mano a mano con agentes sociales (administración, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos) con el ánimo de generar un impacto real en la sociedad.



El envejecimiento, la inclusión social de las personas desfavorecidas,el reto de la industria conectada, la educación para una ciudadanía participativa o la explotación sexual han sido algunos de los temas abordados en los casos presentados.



Más de 175 personas, entre universitarios y agentes sociales, se han reunido las I Jornadas de Impacto Social de la Investigación. El 27 de marzo, se celebrará está Jornada en Donosti.



En un momento en el que la implementación del Plan Estratégico de la Universidad de Deusto 2015-2018 se encuentra en su ecuador, estas I Jornadas hacen un balance del impacto social de la investigación universitaria, demostrando con ejemplos concretos cómo responde de forma transformadora a los retos de nuestra sociedad.



El objetivo de este encuentro es debatir, a partir de la presentación de distintas experiencias, sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad, en los que la aplicación de un enfoque interdisciplinar de la investigación y la co-creación con los agentes sociales han sido cruciales para desarrollar una investigación transformadora con impacto.



Las iniciativas presentadas en Bilbao son:



Envejecimiento y salud: co-creación y desarrollo de herramientas para la rehabilitación cognitiva:



-Proyecto FRED: Jesús Vázquez, director de Programas Sociales de Emankor Sarea y Amaia Méndez, investigadora del equipo de eVida-DeustoTech han presentado este juego interactivo que ayuda a prevenir el deterioro funcional asociado a la edad.



FRED es un juego interactivo concebido bajo el concepto de exergame, en el que profesionales (fisioterapeutas y gerontólogos) han realizado el diseño de los contenidos del juego teniendo en cuenta, tanto los movimientos específicos para el desarrollo del ejercicio físico como la elaboración de los distintos escenarios en los que se pueden desarrollar los citados movimientos. Estos escenarios presentan un orden lógico para que las personas que lo realicen le encuentren sentido a la actividad que realizan. Cada uno de los movimientos está diseñado teniendo en cuenta tanto parámetros biomecánicos como neuromotrices.



FRED es un juego desarrollado con el motor Unity 3D. Necesita solamente de un controlador de juego Kinect conectado a un ordenador y una pantalla o televisor. El juego consta de varios escenarios. Cada escenario representa uno o varios pasos de un proceso simplificado para producir txakoli. El usuario va realizando las distintas actividades que además de estar dirigidas y ordenadas, corresponden con un movimiento específico de la extremidad superior y/o inferior. Además de la actividad física, el juego requiere atención, coordinación del movimiento, equilibrio, precisión y orientación espacial.



- REHACOP: Eneritz Arce, trabajadora social de ASPARBI - Asociación Parkinson Bizkaia y Naroa Ibarretxe, Investigadora del equipo de Neuropsicología de los trastornos médicos severos y Directora del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica de Deusto, han presentado este programa de rehabilitación neuropsicológica pionero en España y, reconocido a nivel internacional, para el tratamiento de problemas cognitivos (atención, aprendizaje, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, entre otros) en patologías psiquiátricas y neurológicas. Este programa puede ser utilizado por terapeutas y por pacientes, tanto en el entorno socio sanitario, como en el domicilio. Se compone de un total de 300 ejercicios de rehabilitación, fáciles de administrar con instrucciones y soluciones, fichas de seguimiento y sugerencias sobre ejercicios para casa.



Hasta la fecha su eficacia ha sido probada con varias poblaciones, entre ellas esquizofrenia, enfermedad de parkinson y esclerosis múltiple y presentada su validación en publicaciones científicas de alto impacto científico nacionales e internacionales. Los estudios publicados evidencian que los pacientes mejoran su capacidad de concentración, aprendizaje y memoria y sus habilidades de comunicación y relación. También mejoran el curso evolutivo de la enfermedad, convirtiéndose en personas más autónomas y menos dependientes. Además de evidenciarse cambios cerebrales detectados por resonancia magnética funcional.



Los responsables de Osakidetza han postulado que el Rehacop se implemente como tratamiento estandarizado en los centros de la red de salud mental de Bizkaia y Araba. Se prevé su generalización a otros centros españoles (ya se emplea en La Rioja, Madrid, Valencia y Andalucía). Existen equipos terapéuticos utilizando el Rehacop en México, Argentina, Colombia, y Perú y se extenderá pronto a otros países de Latinoamérica. Y varios equipos de investigadores quieren iniciar su traducción y adaptación, además, al inglés, al portugués y al polaco.



La Unión Europea ha seleccionado el Programa Rehacop como ejemplo de Buenas prácticas implementadas en Europa y como uno de los 5 proyectos europeos destacados dentro de la AFE‐INNOVNET Project.



El reto de la industria conectada



-Proyecto TIMON: Leire Serrano, responsable de proyectos europeos de DeustoTech Mobility ha presentado este proyecto de H2020 cuyo objetivo es mejorar la seguridad, sostenibilidad, flexibilidad y eficiencia de los sistemas de transporte por carretera a través de nuevos servicios basados en plataformas web y aplicaciones móviles que hagan un uso intensivo de comunicaciones cooperativas y datos abiertos de transporte.



El concepto innovador que subyace detrás del proyecto es el de poner en valor las ingentes cantidades de datos de transporte que pueden ser generados a través de redes cooperativas híbridas formadas por los sensores desplegados en la infraestructura vial, los vehículos y sus conductores, así como los propios viandantes.



Estos datos, convenientemente filtrados, homogeneizados y combinados con otros datos públicos de transporte multimodal ya existentes, podrán ser procesados mediante técnicas avanzadas de explotación de datos soportadas por inteligencia artificial y Big Data.



La combinación de estas tecnologías hará posible la provisión de información sobre el estado del tráfico en tiempo real y la generación de nuevos servicios para todos los usuarios del ecosistema de transporte. Estos servicios serán validados a través de un piloto desplegado en un área interurbana de la ciudad de Liubliana en Eslovenia.



El consorcio del proyecto está formado por un total de once entidades de ocho países europeos diferentes (España, Alemania, Italia, Inglaterra, Hungría, Eslovenia, Bélgica y Holanda) y es liderado por el equipo de investigación DeustoTech Mobility de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.



Justicia e inclusión social de colectivos desfavorecidos



-Proyecto Caixa ProInfancia (CPI): Miguel Gómez, Coordinador Global de Gazteleku, CPI Bilboko Sarea - Red Bilbao, Francisco Luis Dehesa, Director del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, y Rosa María Santibañez, Profesora de la Universidad de Deusto y asesora CPI - Bilbao han presentado este trabajo que ha basado su acción en las diferentes ciudades del estado donde está presente, tratando de dar respuesta a la situación de chicos y chicas menores de 16 años y a sus familias en riesgo de exclusión social. En el año 2011 realizó una reflexión profunda sobre su modelo de intervención y se propuso la evolución de un modelo exclusivamente asistencial hacia un modelo basado en proyectos de intervención socioeducativa integral y la evaluación sistemática de la misma, en donde la participación, la territorialización y el trabajo en red constituyen principios transversales tanto de la investigación como de la acción.



Esta sintonía en los objetivos y metodología de intervención e investigación se traduce en una experiencia innovadora e ilusionante desde diversos puntos de vista: establece una relación directa entre la investigación y la acción en un proceso retroalimentado, vincula el mundo académico / universitario con el mundo profesional, implica a agentes de tres niveles (macro, meso y micro), se orienta a la valoración de la eficacia y su impacto social y desarrolla experiencias paralelas en las 10 ciudades territorios en los que CPI está presente.



Se presentan aquí el trabajo de cuatro años de CPI en Bilbao, comenzando con el estudio de mapeo de la pobreza infantil y la presencia de CPI, en diálogo con los recursos públicos en Bilbao, la puesta en marcha de la experiencia piloto en la Red Rekalde y los resultados del estudio de evaluación.



Educación para una ciudadanía libre, responsable y participativa



-Servicio Experto DLG for All - Tertulias Literarias Dialógicas: Uxue Velasco y Álvaro Vacas, alumnos del Colegio Niño Jesús, María José Villardón, profesora del Colegio Niño Jesús y Rocío García Carrión, Ikerbasque Research Fellow de la Universidad de Deusto, han explicado esta actuación educativa que consiste en la lectura y discusión de libros clásicos de la literatura universal. Promueven una dinámica dialógica en las intervenciones educativas (aula, entornos vulnerables...) que favorece altos niveles de participación en la discusión, mejora la comprensión e incrementa la motivación y el gusto por la lectura.



Las Tertulias Literarias Dialógicas, además de contribuir a acelerar el aprendizaje instrumental en base a la lectura de las mejores creaciones literarias de la humanidad, fomentan entre los participantes valores y sentimientos como la amistad y la solidaridad, fundamentales en el desarrollo emocional y académico de niños y niñas, así en intervenciones educativas con jóvenes y adultos.



Se están implementando en más de 600 escuelas de Europa y Latinoamérica. En diversidad de contextos han demostrado tener impacto social (ej. incremento de alumnado de 6º que adquirió niveles excelentes en lectura del 33% al 57%.).



Concretamente, el servicio cubre: la formación del profesorado y el acompañamiento en la implementación directa con los grupos de alumnos. El servicio consiste en preparar a formadores y comunidades de aprendizaje en la utilización de la metodología DLG / TLD.



El nivel básico del servicio ofrece la formación en el uso de la metodología TLD a profesionales de la educación de todas las etapas del sistema educativo, así como del ámbito social. El servicio varía dependiendo del nivel de conocimiento y uso que se tenga previamente del mismo.



-Proyecto ciudades amigables para Todos: Marian Andres Acha, Usuaria de FEKOOR - Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia, y Mikel Gómez Goiri, investigador de la Universidad de Deusto han presentado esta iniciativa de investigación‐acción de carácter interdisciplinar, de colaboración con diversas entidades sociales, municipales y educativas; para potenciar la conciencia cívica de la juventud en el ámbito de la accesibilidad urbana: entendiendo, por un lado, al entorno como portador de facilitadores/barreras y, por otro, a la persona como partícipe de su contexto (como derecho y como deber). De hecho, discapacidad e infancia tradicionalmente han sido colectivos alejados de la participación ciudadana. Estas oportunidades de aprendizaje vivencial (registrando barreras urbanas asociadas a dificultades de movilidad motora) permiten al alumnado de la ESO consolidar competencias muy vinculadas a su desarrollo académico y, a su vez, generan productos al servicio de la comunidad (registro de datos, informes de accesibilidad y enrutamientos amigables), mediante el uso de la plataforma abierta OpenStreetMap y del enfoque metodológico de aprendizaje‐Servicio (aprendizaje por proyectos con un fin solidario).



Igualdad, explotación sexual e inclusión social



-Informe sobre la aproximación a la trata con fines de prostitución en el territorio de Bizkaia: María Teresa Laespada, Diputada Foral de Empleo, Inserción Social e Igualdad, y Juan Manuel González de Audicana, investigador y experto en el área de adicciones, Universidad de Deusto han presentado este proyecto que sintetiza las experiencias y discursos de informantes clave que intervienen de forma directa con víctimas de trata y el testimonio de una víctima de trata con fines de prostitución forzada.



La trata de seres humanos con fines de explotación sexual o trata con fines de prostitución forzada representa la nueva esclavitud. Es un atentado contra los Derechos Humanos, un acto ilegal y una de las formas más crueles de violencia hacia las mujeres. A pesar de ser un acto clandestino y con muy poca visibilidad social, la trata con fines sexuales existe en España y en Bizkaia. Es importante abordar este fenómeno a través de buenas prácticas de actuación desde las diferentes profesiones que intervienen de forma directa con el colectivo: educación social, trabajo social, psicología, jurídica, policial y sanitaria.



El 27 de marzo se presentarán en San Sebastián las siguientes iniciativas:



El enraizamiento de la PYME industrial vasca



-Diagnóstico y estrategias de sucesión de la PYME de Gipuzkoa: Gaizka Zulaika, director general de AEFAME - Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi, Jokin Aranzabal, patrono de la Fundación Antonio Aranzábal, y Cristina Aragón, Investigadora Responsable Grupo de investigación en Competitividad empresarial y Desarrollo económico de la Universidad de Deusto presentan este proyecto en el que Deusto Business School, la Fundación Antonio Aranzabal y la Asociación de la Empresa Familiar Euskadi se han unido con el objetivo de consolidar los centros de decisión de las PYMES en Gipuzkoa y proponer estrategias para proceder a una transmisión del negocio efectiva que evite su desaparición. El proyecto cuenta con la financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la participación de Ikei y Oteic.



El proyecto impulsa la actividad de las PYMES industriales y de servicios conexos a la industria de Gipuzkoa, diseñando estrategias de transmisión, tanto para PYMES familiares como no familiares, con el fin de retener el poder de decisión en el territorio y garantizar con ello la continuidad de la generación de riqueza. El proyecto desarrollado en diversas fases cuenta con la aportación de alrededor de 800 PYMES identificadas, cuyas aportaciones servirán para analizar las diferentes cuestiones que obstaculizan una transmisión de la empresa efectiva y, en consecuencia, que el negocio perdure en Gipuzkoa sin que se llegue a su desaparición o venta a compradores de fuera del territorio.



La gestión de residuos



-Proyecto Waste4Think: Iker Azurmendi, técnico Responsable de la Unidad Técnica de Residuos Urban del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Igotz López Torre, Alcalde de Zamudio, y Ainhoa Alonso Vicario, responsable de la Unidad I+D Energía DeustoTech, han presentado este proyecto europeo que busca la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación en la gestión de los residuos generados en entornos urbanos para ahorrar costes y promover la sostenibilidad.



La iniciativa, liderada por DeustoTech, está dotada con una financiación europea de 9 millones de euros y tiene una duración de tres años. Waste4Think se está desarrollando a través de cuatro proyectos piloto ubicados en distintos municipios europeos, entre ellos Zamudio, donde se pondrán a prueba sistemas de captación, procesamiento y digitalización de datos. El Cluster de Medioambiente de Euskadi, Aclima, se encargará de la difusión de los resultados para fomentar la transferencia tecnológica a las empresas privadas integradas en el proyecto.



Género, medios de comunicación y educación



-Proyecto INSPIRA. Maddi Etxabe, Naroa Egaña, Nerea Zabaleta, alumnas de Maria eta Jose Ikastetxea de Zumaia, y María Luz Guenaga, responsable de la Unidad de Investigación Deusto Learning, presentarán este proyecto pionero en Euskadi para el fomento de la vocación cienėfico‐tecnológica entre las niñas, basado en acciones de sensibilización y orientación, que imparten mujeres profesionales del mundo de la investigación, la ciencia y la tecnología. Nace de la necesidad de promocionar vocaciones cienėficas y tecnológicas entre el alumnado vasco y de la urgencia de hacerlo entre las niñas. El número de estudiantes que optan por una formación en tecnología decrece cada año. Y si nos referimos al colectivo femenino, los datos se agudizan aún más. A pesar de que el 54,3% del total de estudiantes del sistema universitario español son mujeres, su presencia en las titulaciones técnicas como Ingeniería y Arquitectura decae al 26,4%.



INSPIRA es un proyecto promovido por la Universidad de Deusto y Elhuyar Fundazioa, que cuenta con la colaboración de Innobasque y la ayuda de FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología‐Ministerio de Economía y Competitividad. Se trata de la primera vez que se utiliza la técnica del mentoring grupal en un proyecto de fomento de las STEAM (siglas que responden a la nomenclatura en inglés: Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) entre estudiantes de primaria.



La fase piloto de INSPIRA contó con la colaboración de 17 mujeres que de manera voluntaria actuaron como mentoras. Todas ellas, científicas y tecnólogas que desarrollan su actividad profesional en diferentes ámbitos: académico, empresarial, investigación, gestión, etc.



Así, más de 200 niñas de 12 centros educativos de toda la CAPV participaron en 7 sesiones de trabajo donde se abordaron temas como los estereotipos que nos rodean, el trabajo o mujeres y ciencia a lo largo de la historia. Con estos encuentros entre mentora y niñas se quiere ayudar a disipar dudas y objeciones sobre las profesiones en ciencia y tecnología, a clarificar sus motivaciones y a afianzar su autoestima para iniciar dicho camino profesional, si así lo desean.



Está en marcha la segunda edición del proyecto.



-Briefing ¿Los medios de comunicación generan estereotipos de género?: Gorka Gorostizaga, profesor del Colegio San Ignacio Ikastetxea, Jesuitak Donostia, y María Pilar Rodríguez, Investigadora Principal Equipo Comunicación de la Universidad de Deusto presentarán este briefing que informa acerca de la importancia de los medios de comunicación en la construcción de las identidades de género para fomentar la conciencia crítica y desarrollar una capacidad de pensamiento en torno a cuestiones como por ejemplo el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación y la inmigración y la llegada de refugiados a Europa.



Junto con la presencia de ejemplos que reproducen los estereotipos se incluirán ejemplos de buenas prácticas y recomendaciones para el buen tratamiento de las cuestiones de género en los medios de comunicación. Instituciones, centros educativos y colectivos podrán utilizar este briefing a modo de guía práctica para presentar de modo claro la relación que existe entre los medios de comunicación y las cuestiones de género.



Envejecimiento y servicios sociales



-Proyecto Etorkizuna Eraikiz: Maite Peña, Diputada de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y Félix Arrieta, Investigador de Universidad de Deusto presentan Etorkizuna Eraikiz, un proyecto que identifica y da respuestas a los retos de futuro de Gipuzkoa con soluciones concretas, reales y transformadoras. Sus objetivos son la detección de proyectos y áreas estratégicas de desarrollo; el análisis de experiencias de éxito en los países más avanzados; y la extensión y promoción en Gipuzkoa esas experiencias de éxito generando conocimiento de utilidad.



La manera de conseguirlo es a través de tres tipos de acciones: a) la definición de proyectos estratégicos concretos que son necesarios abordar en los próximos diez años junto a la sociedad, las organizaciones y entidades de Gipuzkoa; b) el experimento en empresas de Gipuzkoa de los proyectos económicos, sociales y culturales que se hayan definido previamente; y c) ser ejemplo de una nueva forma de hacer la cosas, de un modelo de gobernanza moderno, transparente, abierto y colaborativo.



Gipuzkoa Lab es un laboratorio de experiencias en empresas reales y el eje estratégico sobre el que gira Etorkizuna Eraikiz.



La colaboración con la Universidad, el intercambio internacional de experiencias y la comunicación a la sociedad son los 3 ejes transversales que garantizan el rigor, la eficacia y la socialización del proyecto.



El Impacto Social de la Investigación en la Universidad de Deusto



La Universidad de Deusto, como institución centrada en las personas y firmemente comprometida con el territorio persigue un impacto más allá del mundo académico, respondiendo a los retos de la sociedad actual e incidiendo en la transformación de la misma. Como tal, trabaja mano a mano con los diferentes agentes sociales, económicos y políticos (administración, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos) para identificar y afrontar juntos los retos del futuro avanzando hacia una sociedad más desarrollada, justa y sostenible.



Dentro del Proyecto Estratégico Deusto 2018, el Plan Director Impacto Social de la Investigación estructura acciones claves de promoción y difusión del impacto social de la investigación de Deusto. El plan se articula en torno a un triple objetivo: formulación y medición del impacto social de los proyectos de investigación de la universidad; desarrollo de acciones que apoyen a los proyectos de investigación con alto impacto social; y mejora de la difusión externa del impacto social de la investigación de Deusto.



Acciones e iniciativas



-Sello Deusto Research Social Impact. Con el objetivo de valorar el impacto social de los proyectos de investigación, la Universidad de Deusto, ha definido una serie de dimensiones y criterios que evidenciarán, a través del Sello Deusto Research Social Impact, el potencial impacto y transformación social de la investigación realizada, pudiendo así distinguir, reconocer y promover los resultados de la investigación universitaria con impacto social.



- Deusto Social Impact Briefings. Se trata de monografías breves dirigidas a instituciones sociales, usuarios, policy makers o empresas que ponen de manifiesto la acción transformadora de la investigación de Deusto. Los primeros Deusto Social Impact Briefings persiguen ‘traducir' a un lenguaje cercano y divulgativo los resultados de cinco proyectos realizados por personal investigador de la universidad en áreas de alto interés social como son: la migración, la igualdad de género, la innovación de las políticas públicas y el empleo.



-Servicios Expertos. Deusto ofrece servicios expertos en ámbitos tan importantes como el envejecimiento, la cultura, la transformación empresarial o la educación.



- Deusto Social Impact Storytelling. Con el fin de subrayar el valor e impacto social de la investigación de la Universidad de Deusto, se han realizado algunos videos que presentan cómo equipos de Deusto, trabajando en colaboración con otros equipos europeos, pueden ayudar a la transformación y bienestar social, incidiendo en cuestiones importantes para la inclusión y justicia social como la migración, o la aplicación de innovaciones tecnológicas útiles para la vida, así como la mejora de las decisiones políticas en temas de salud.



- Deusto Showcases presentan de forma sintética y directa el impacto social de los proyectos de investigación de la Universidad de Deusto.