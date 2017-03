'Exposición intergeneracional: siempre jóvenes' de la UPSA

(UPSA).- El Programa Interuniversitario de la Experiencia UPSA ha inaugurado esta mañana la 'Exposición intergeneracional: siempre jóvenes'. El vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, Jacinto Núñez Regodón, ha estado acompañado por la directora del Programa Interuniversitario de la Experiencia, Mª Adoración Holgado Sánchez, y la profesora de la Facultad de Comunicación y promotora del evento, Mª Eugenia Polo González.

La muestra es fruto de la experiencia entre jóvenes y personas mayores creada a partir de las asignaturas 'Sociología de la adultez y la vejez' de Educación Social y 'Sociología' del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Esta exposición es fruto de la colaboración intergeneracional e interfacultativa en la que han participado cinco alumnas de la titulación de Educación Social, junto con diez alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia -con edades comprendidas entre los 74 y 94 años- que han sido seleccionados por llevar entre siete y 23 años asistiendo a clases y a distintas actividades del Programa. El fotógrafo artífice de las obras, Alfredo Mateos Juan, es también un alumno de la Universidad de la Experiencia. Además, cuatro alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas han diseñado el cartel y el mensaje gráfico de esta muestra.

En la inauguración, el vicerrector ha definido la muestra como "una actividad interdisciplinar, intergeneracional e interdimensional, porque el Programa de la Experiencia aporta a la Universidad y la Universidad al Programa de la Experiencia, saberes y sabiduría (...) En la exposición hay técnica que sería el saber y hay humanidad que sería la sabiduría, lo que aporta un carácter entrañable", añadió. Núñez Regodón felicitó también a la directora del Programa I. de la Experiencia y a la profesora coordinadora de la muestra por el trabajo realizado.

La directora del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la UPSA, Adoración Holgado Sánchez, se ha referido a la muestra, por su experiencia como catedrática de Didáctica, como "una propuesta innovadora, ya que dar bien la enseñanza es muy importante (...) Que se formen futuros profesionales de distintos Grados haciendo prácticas con el Programa de la Universidad de la Experiencia me parece una idea genial", insistió.

Así mismo consideró necesario que los estudiantes universitarios vean la realidad de lo que son los mayores "ya que no es lo que a veces se piensa. Hay personas mayores que todavían tienen mucho que aportar y que los alumnos de Educación Social lo vean es muy importante, conjuntamente con los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas, son prácticas reales". La directora destacó la presencia de alumnos de la Experiencia que llevan 25 años asistiendo a clase "están haciendo realidad aquello de aprender a lo largo de la vida, siempre tenemos algo que aprender y muchos tenemos algo que enseñar (...) Estos mayores son personas activas que hacen teatro, deporte, fotografía, etc., que no solamente son abuelos. Entre las personas mayores hay mucha gente variada y es una idea innovadora que como otras yo apoyaré para hacer con la Universidad de la Experiencia".

La profesora María Eugenia Polo González ha destacado que "estas diez personas mayores simbolizan a las personas que han pasado por la Universidad de Experiencia y que han venido para quedarse". La profesora ha agradecido "la calidad y la calidez" de la directora y coordinadora de la Experiencia tras 25 y 23 años, respectivamente de gestión del Programa. "Juntar a personas de diferentes generaciones ha sido positivo porque las asignaturas de 'Sociología' lo requerían, ya que las alumnas de Educación Social no habían trabajado con personas mayores, por ello era importante conocerlos antes de juzgarlos, aplicando el método de sacar el aula a la sociedad e incluir a la sociedad en el aula".

Para la profesora el elemento común que identifica esta muestra "es una medicina que podemos tener cualquiera: la actitud y las ganas de vivir". Y aludiendo a Borges ha indicado que "uno puede fingir algunas cosas, incluso hasta la inteligencia, pero no la felicidad". La profesora insistió en destacar el común denominador de los protagonistas de la exposición "si por algo se caracterizan es porque rezuman un estilo de vida vital, están viviendo, no sobreviviendo", concluyó.