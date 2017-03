Los obispos denuncian que en algunas CCAA "no se oferta la Religión, o se ha bajado el horario a 45 minutos"

(Jesús Bastante).- "La religión no es sólo una realidad interior, ha sido a lo largo de la historia un elemento integrante del colectivo humano". El obispo de Segovia y responsable de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal, César Franco, ha presentado una nueva campaña de la CEE para promover la clase de Religión.

Bajo el lema "Me apunto a Religión", los obispos quieren animar a los padres a "hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral en la escuela, según sus convicciones".

Una cuestión que, cada año, supone un referéndum en la escuela, y que este curso consiguió una aceptación global del 63%. Especialmente significativo fue el repunte en ESO y Bachillerato, que Franco achaca a la "ley Wert", pues con la LOE -la Religión no tenía alternativa y se colocaba a primera o a última hora- el porcentaje descendió en un 9%. Ahora, el 58% de los alumnos de Secundaria, y el 46% de los de Bachillerato, eligen Religión.

¿Una asignatura "maría"? Puede ser. "Un delegado nos decía que haberla metido entre las doce optativas, había ayudado, quizá porque a los alumnos les parecía que era más fácil para poder aprobar, no lo sé. O quizá porque ha habido más interés", adujo el obispo.

Más claro fue el delegado de Enseñanza de la diócesis de Getafe, Javier Segura, quien insistió en que "el repunte en Bachillerato se debe a que en la LOE, en Bachillerato la clase quedaba sin ninguna alternativa. ¿Qué ocurrió? Que los centros la pusieron a primera hora o a séptima. El que quería clase de Religión se tenía que quedar una hora más. Aquello hizo que descendiese un 9%. Pero ahora, al ponerla en un horario normal, y ponerla en una situación equiparable a las demás, ha subido. La situación anterior (por la LOE) era un despropósito".

César Franco no quiso entrar a valorar si el debate sobre el Pacto Educativo quitará la condición de evaluable de la materia o no. "No soy profeta y no sé si del pacto saldrá eso". Sí quiso recordar que en varias comunidades autónomas, como Aragón, Andalucía, Baleares, Asturias o Extremadura, padres, colegios católicos, profesores e Iglesia han demandado a la Administración "porque en muchos centros no se da la oferta, y porque se ha bajado el horario a 45 minutos". "Si se cumpliera la ley y se ofreciera la clase como dice la ley, este tipo de recursos no se hubieran dado", explicó.

Para Franco, "en los 27 países de Europa, salvo en Francia, donde se da fuera del horario escolar, es un dato perfectamente adquirido". Ya en el turno de preguntas, reconoció que en la UE se dan cuatro tipos de modelos de clase de Religión, y que sólo en uno son las iglesias las que organizan el currículo y designan a los profesores. "Nosotros defendemos el modelo confesional. Nos gustaría muchísimo que hubiera una asignatura del Hecho Religioso, pero la prioridad es que se cumpla el artículo 27.3 de la Constitución. Además, con la reducción de horarios se haría imposible", adujo el obispo.

Sea como fuere, y con motivo de la matriculación en los colegios, los obispos emitieron una nota en la que recuerdan que "la enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. A ellos corresponde la educación de sus hijos y no al Estado".

Por ello, "la eliminación de este derecho o la imposibilidad de elegir libremente el centro educativo para sus hijos debilitarían significativamente nuestra democracia. En una sana democracia, las administraciones centrales y autonómicas deben favorecer dicha educación elegida por la familia o los propios estudiantes, sin intentar imponer otras concepciones éticas". "Al Estado no le corresponde imponer su visión del mundo y del hombre ni una ética determinada sino servir al pueblo, formado por diversas sensibilidades, credos y formas de entender la vida", concluye el escrito.