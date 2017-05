Cañizares: "Padres y profesores no pueden abdicar de la responsabilidad de educar"

(Diócesis de Alicante).- El Salón de Actos del Obispado, en Alicante, se ha quedado pequeño la tarde de este viernes en la que ha sido la fase previa preparatoria del Primer Congreso Interdiocesano de Educación que están organizando conjuntamente por primera vez las tres diócesis de la Comunidad Valenciana- Segorbe-Castellón, archidiócesis de Valencia y Orihuela-Alicante.

Más de medio millar de padres y profesores principalmente han asistido a esta jornada educativa desde todos los puntos de la provincia. Ha dado comienzo a las 18:00 horas con la acogida y presentación por parte del obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui. También ha estado presente el cardenal y arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares.

En este sentido el obispo de Orihuela-Alicante, D. Jesús Murgui, ha dado la bienvenida a todos los asistentes destacando "el gran reto educativo de la cultura actual" y animando a no caer en la negatividad sino en el "ser testimonios esperanzados y alegres que en los problemas vean retos y oportunidades de crecimiento en humanidad".

Por su parte el cardenal y arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, ha destacado que con este Congreso se quiere llegar a propuestas concretas operativas para ofrecer a la sociedad una verdadera alternativa de enseñanza. "Es preciso educar. Y padres y profesores no pueden abdicar de esta responsabilidad porque si no el artículo 27 de la Constitución no quedará suficientemente cumplido" ha señalado.

Seguidamente, se ha dado paso a la ponencia del cardenal Fernando Sebastián, especialista en Teología fundamental, Pastoral de los Sacramentos y Filosofía Contemporánea.

Monseñor Sebastián ha destacado que "enseñar no es educar" ya que educar es "algo mucho más profundo, es enseñar a vivir como persona, es entrar en esa intimidad de la persona donde cada cual se va construyendo a sí mismo". "Educar es ayudar a "SER" por eso debe llevar consigo siempre el ejercicio del AMOR. No se educa si no se ama porque la primera necesidad del educando es que alguien se pare a su lado para enseñarle a alcanzar la riqueza que lleva dentro" ha añadido al respecto.

También ha hablado de que los valores son variables ya que "cada grupo humano tiene su modelo humano". "En este sentido para los católicos el modelo supremo en la existencia humana debe de ser Jesucristo" afirma el cardenal Sebastián.

Primer Congreso Interdiocesano de Educación:

Este gran evento congresual está siendo organizado conjuntamente por primera vez por las tres diócesis de la Comunidad Valenciana- Segorbe-Castellón, archidiócesis de Valencia y Orihuela-Alicante y tendrá lugar en Valencia los días 20 y 21 de octubre de 2017 bajo el lema "La Educación: un reto a los padres, a la Iglesia y a la sociedad".

Especialmente dirigido a todo el mundo docente del ámbito diocesano, así como a padres y a todos aquellos interesados en general, responde a una idea propuesta por los obispos y delegaciones de Educación de las tres diócesis valencianas ante la emergente necesidad de reflexionar sobre el ámbito de la enseñanza en nuestra sociedad actual y los retos más inmediatos.



+ información: www.congresoeducacionvalencia.org