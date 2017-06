Deusto lanza un ambicioso Máster en Historia y cultura de la Biblia

(Deusto).- En el siglo XXI, lejos de habernos desprendido del pasado, la memoria de lo que fuimos es uno de los campos de batalla más encendidos. Somos lo que recordamos, lo que nos decimos a nosotros que fuimos y aquello por lo que murieron nuestros antepasados.

Hace miles de años unos pueblos del Medio Oriente decidieron poner por escrito, por primera vez en la historia, las preguntas que no caducan. Así nació la Biblia. Esos textos universales han influido decisivamente en el modo cómo vivimos, cómo pensamos o cómo esperamos y sobreviven no sólo en las tradiciones religiosas que las aceptan como textos sagrados sino, sobre todo, en pinturas, literatura, películas, música, ideas, etc., que forman parte de la cultura y patrimonio universal.

Toda esa vasta tradición hoy puede ser releída críticamente, conociendo el contexto y sentido original de aquellos textos, sus interpretaciones y manipulaciones posteriores, así como las posibilidades que ofrece para contribuir a un mundo más justo y pacificado.



Este máster está dirigido a:

Profesionales de comunicación, editoriales y agencias de viaje

Quienes trabajen en animación comunitaria cristiana y en situaciones de multiculturalidad

Titulados universitarios que deseen recibir una formación histórico-cultural de la Biblia como complemento de su propia formación universitaria.



Modalidad de aprendizaje semipresencial



El programa combina formación online a través de la plataforma alud de la Universidad de Deusto con dos sesiones presenciales intensivas:

1 semana presencial en horario completo; mañana y tarde al inicio de cada semestre y 8 sábados durante el curo.

Módulos y materias

El Creciente fértil como contexto histórico-cultural de la Biblia

Semestre: 1 ECTS: 10

Introducción a las lenguas Bíblicas: hebreo y Griego

Semestre: anual ECTS: 10

La Biblia judía en la historia

Semestre: 1 ECTS: 10

La Biblia cristiana en la historia

Semestre: 2 ECTS: 10

La Biblia en las culturas actuales

Semestre: anual ECTS: 10

Viaje Bíblico

Semestre: 2 ECTS: 5

Trabajo Fin de Máster

Semestre: 2 ECTS: 5

