Extremadura aumenta las horas destinadas a la Religión

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha anunciado que la Junta de Extremadura ejecutará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) conocida el pasado 31 de enero, que obliga a recuperar las horas de Religión y las aumenta de cinco a ocho en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Junto con el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, la consejera ha explicado que en ESO, la Religión pasará de cuatro a cinco horas semanales, mientras que en Bachillerato pasará de una a tres, pero sin afectar a las asignaturas troncales y el plurilingüismo en los centros educativos.

El Ejecutivo regional va a ejecutar provisionalmente la sentencia, a la espera de que se resuelvan los recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo (TS); el primero de los tres recursos interpuestos por la Junta fue admitido a trámite el pasado 9 de junio. El TSJex no ha tenido esto en cuenta y ha conformado que la Junta debe ejecutar provisionalmente la sentencia. Un hecho ratificado el pasado 13 de junio, al denegarse el recurso contra el auto del Tribunal Superior Extremeño interpuesto por la Administración regional.

La nueva distribución horaria se hará efectiva a principios de la próxima semana, con su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, y será comunicada a todos los centros educativos, afectando a las asignaturas de Religión, Educación para la Ciudadanía y Valores Éticos, de forma que el próximo 1 de julio todo estará listo conforme al nuevo horario cuando comiencen las matriculaciones.

En el segundo curso de ESO, en el que antes Religión contaba con una hora y había que cursarla junto a Valores Éticos para completar las dos horas, ahora pasa a tener dos horas de Religión. De esta forma, quien no elija Religión, la otra alternativa es Valores Éticos, que contará con una hora y también se tendrá que elegir Educación para la Ciudadanía para complementar la otra hora restante.

Por lo tanto, Educación para la Ciudadanía, asignatura de libre configuración autonómica, deja de tener carácter obligatorio para los que elijan Religión y seguirá siendo de curso obligatorio para quienes elijan Valores Éticos.

En primero de Bachillerato, se contaba con una hora de Religión y ahora pasa a tener dos horas, y entre las asignaturas específicas o libre configuración autonómica desaparece de este curso Ética y Ciudadanía, de forma que quien elija Religión no estará obligado a cursarla conjuntamente con Ética y Ciudadanía.

Ética y Ciudadanía se ofertará en segundo de Bachillerato, donde se incorporará además una hora de Religión como asignatura de oferta obligatoria y elección voluntaria por parte del alumnado.

De esta forma, en la etapa de ESO anteriormente había cuatro horas de Religión y pasará a tener cinco, una hora más, mientras que en Bachillerato, de una hora en primero de Bachillerato pasaría a tener en el total de la etapa tres horas, pues se sumarían dos horas más, una en primero y otra en segundo.

Según la consejera, si el TS se pronunciase a favor de la Junta de Extremadura en el recurso planteado sobre el auto del TSJEx, la Administración regional va a ser "siempre responsable con el objetivo de primar el interés general de los alumnos y la estabilidad en cuanto al horario".

Además, si el próximo curso comienza con el nuevo horario aplicado ahora por la Consejería, "aunque el TS dentro de seis meses nos diga que tenemos la razón, nosotros no vamos a tener esas ansias de poner en marcha esto inmediatamente haciendo un perjuicio a los propios alumnos", sino que se esperará al siguiente curso para ponerlo en marcha.

Sobre la decisión adoptada ahora, después de que la semana pasada el secretario general de Educación indicase que la Junta esperaría a tomar una decisión sobre el horario de Religión hasta que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre el recurso planteado por la Administración regional, Esther Gutiérrez ha indicado que "el TSJEx se ha pronunciado e insta a cumplir sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo".

Con ello, ha explicado que la Junta entendía que el TSJEx "tendría a bien esperar a que se pronunciara el Tribunal Supremo", algo que no se ha producido, y tras lo cual ha incidido en que en todo caso "no se ha cambiado de opinión" sobre la cuestión, reiterando que "no ha sido un cambio de opinión repentino, sino el cumplimiento ante el último llamamiento del TSJEx".

(RD/Agencias)