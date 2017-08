Los niños son los emigrantes más vulnerables: invisibles y sin voz

(Comillas).- La Conferencia Episcopal acogió el "Foro sobre movilidad humana y su dimensión religiosa", organizado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) y la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, centrado, este año, en el estudio de los menores migrantes.

El encuentro contó con la presencia de cinco obispos de la Comisión Episcopal de las Migraciones: Juan Antonio Menéndez, de la Diócesis de Astorga; Juan Carlos Elizalde, de la Diócesis de Vitoria; Xavier Novell, de la Diócesis de Solsona; Ciriaco Benavente, de la Diócesis de Albacete, y José Sánchez, obispo emérito.

Elena Arce, responsable del área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, y José Manuel Aparicio, investigador del IUEM, se ocuparon de la reflexión sobre la situación actual de los casi 4.000 menores no acompañados en nuestro país de los que las instituciones no se hacen cargo. Ambos centraron su intervención en el reto que supone para los españoles, como sociedad de acogida, hacer frente a la situación. Abordaron temas como la integración en la sociedad, el acceso a la nacionalidad, el buen funcionamiento del registro civil, la no discriminación en los colegios y, en definitiva, la protección que merecen.

Esta reflexión llevó a los participantes a profundizar sobre la situación de la infancia, por su particular fragilidad, y sus exigencias únicas e irrenunciables, como el derecho a un ambiente familiar sano y seguro o a recibir una educación adecuada, en la familia y la escuela. Los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los emigrantes, porque son invisibles y no tienen voz.

Juan Antonio Menéndez, como portavoz de los obispos, alentó a los asistentes a mirar por la búsqueda de protección, integración y soluciones estables, además de ahondar en el hecho de "aquello que como Iglesia podemos hacer". Exhortó a todos a continuar con su labor en torno a las migraciones y a trabajar en red.

Entre los asistentes se contó con la presencia de representantes de organizaciones no gubernamentales como Luis Callejas Rodríguez, de La Merced Migraciones; Braulio Carcés, de ACCEM; Alberto Plaza, de Pueblos Unidos, y Sergio Barciela y Abdoulay Gueye, de Cáritas. También acudieron representantes religiosos de las distintas órdenes y comunidades, como Hilda Martín y José Luis Lastra, de la Diócesis de Burgos; José Luis Pinilla S.J., de la Comisión Episcopal de Migraciones; María Luisa Puglisi, religiosa del Sagrado Corazón; José Luis Segovia, de la Diócesis de Madrid; Ignacio María Fernández, de Hermandades del Trabajo, y Tiscar Espigares, de la Comunidad de San Egidio. Del ámbito académico participaron Juan Carlos Carvajal, de la Facultad de Teología de San Dámaso; José Magaña de la Pontificia de Salamanca, y tres representantes de Comillas ICAI-ICADE: Isabel Lázaro, de la Cátedra Santander de Derecho y Menores; Cecilia Estrada de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, y Joaquín Eguren, del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID).