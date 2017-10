"Existe una crisis de valores no solo en las personas, sino en las empresas"

(Upsa).- La Universidad Pontificia de Salamanca, en colaboración con el Foro Ecuménico y Social, Civicomm y las Universidades Rey Juan Carlos y Pontificia de Comillas, ha organizado el 'Atrio de los Gentiles', iniciativa para el encuentro y diálogo sobre la cultura contemporánea promovida por el Consejo Pontificio de la Cultura.

Esta tarde se ha presentado el 'Diálogo Civicomm sobre Educación, Ética y Dinero' en el que se ha reflexionado sobre los retos actuales para la educación y la comunicación financiera y sus implicaciones en la ética y la conducta social de las organizaciones.

La primera sesión titulada 'Diálogo CIVICOMM sobre Educación. Ética y Dinero' ha sido diseñada con la intención de sentar las bases, a partir del diálogo, para el diseño de un proyecto de intervención social orientado a reforzar la educación financiera de los jóvenes mediante la generación de sinergias entre el sistema educativo, la Universidad y la conducta socialmente responsable de las empresas, en especial a lo relativo a la gestión de la transparencia.

El Diálogo fue presentado por Juan José Almargo, presidente de Civicomm, vicepresidente de Unicef-España y consejero de Mapfre, que dio paso al profesor de Economía en el IES Gil y Carrasco de Ponferrada y en la UOC, José Sande. El docente, también autor del diseño curricular de la asignatura de 'educación financiera' de la ESO en Castilla y León, ofreció una conferencia sobre 'Experiencias innovadoras en educación y comunicación financiera'.

En su intervención Sande planteó la importancia de tener en cuenta el concepto de 'los valores o decisiones financieras y éticas' "en los que no se está trabajando en los programas de educación financiera. Porque son los que sustentan a todas las decisiones financieras o económicas (...) Se insiste mucho en las definiciones, poco en los términos económicos y nada en los valores".

El profesor explicó ejemplos prácticos que ha realizado desde 2009 a través de la creación de libros de texto gratuitos e intuitivos, blogs abiertos a la opinión de la sociedad "porque los programas educativos son como aulas cerradas y la sociedad debe entrar a aportar en ellas", comics financieros, etc. "Había un problema de valores porque los alumnos desconocían la palabra 'diferir', que supone el valor de esforzarse para tener una recompensa mayor". Actualmente, los alumnos analizan "casos significativamente importantes para ellos, en los que participan en su elaboración y con historias que interesan a los jóvenes", indicó.

La conferencia fue el preámbulo de la mesa redonda formada por el rector de la Universidad Atlántida de Lisboa, Carlos Guillén, quien analizó el papel de las empresas en la influencia de las actitudes de los futuros directivos. El rector planteó la relación Empresa-Universidad "como dos mundos que interaccionan entre si y están muy unidos". El responsable académico reflexionó sobre la importancia de la conducta de los futuros profesionales "qué quieres ser como persona para luego trabajar. Porque el ejercicio de la conducta es más importante que el trabajo en si. Porque si la conducta es errónea, la actitud es errónea (...) Y las actitudes se modifican en función de los incentivos", apuntó.

Para Guillén el futuro profesional tiene que partir de tres premisas: escuchar, entender y proponer o responder. Y aludió a la formación sobre 'la gestión del cambio' "hay que saber tramitir cambios para gestionar y proponer objetivos rompiendo el inmovilismo y sin encorsetar a los profesionales". El rector también se refirió a la combinación del aspecto personal y profesional "es muy complicado y cambia en función de las necesidades de la persona, hay principios existenciales que en la empresa no están", afirmó. Guillén se refirió a actitudes muy valoradas en las empresas actualmente, como el talento y la resiliencia, "que son fundamentales que vayan cambiando (...) las actitudes pueden modificar conductas y la universidad y la empresa debe trasmitir principios y valores coherentes al respeto y a la persona", afirmó. "Nadie modificará una actitud para cambiar una conducta si esto no le proporciona estabilidad emocional", concluyó.

La directora del Departamento de Administración y Economía de la Empresa de la USAL, Belén Lozano, presentó los dos enfoques de formación universitaria (financiero corporativo y de mercados) y reflexionó sobre la demanda de la sociedad sobre los estudios universitarios de esta disciplina. Para la profesora "es muy importante ampliar el marco financiero al comportamiento humano, ver los intereses financieros con otras áreas organizativas y la cuestión ética, para que el alumno sepa lo que contribuye a generar valor". Lozano apuntó varios temas que el alumno previamente debe conocer antes de llegar a la universidad como "el significado de ahorrar, el papel de los bancos y de los agentes de la empresa y conocer los abusos entre las partes, o el papel activo de los accionistas".

Por su parte, la directora general de FutureBrand del Grupo McCann-Erickson, Cristina Vicedo, aportó su visión sobre los 'intangibles' de la empresa como la marca, o la comunicación interna y externa "la crisis financiera ha traído crisis de valores, desajustes, pérdidas de confianza de entidades financieras, instituciones, etc". Anteriormente, para la responsable "lo más importante en una empresa era ser sostenible o innovador, actualmente se habla de talento y lo que vale en las empresas son las personas que las forman. Si no se ponen de acuerdo la universidad con la empresa, no estará preparado ese talento".

Para la experta existe una crisis de valores no solo en las personas, sino en las empresas "porque si algo es importante es la transparencia, quién eres y quién quieres ser, cuáles son los valores que te definen (...) Se han perdido modelos o referentes que nos guíen". Para Vicedo es imprescindible "establecer un canal y herramientas adecuadas para comunicar interna y externamente, porque la comunicación es muy importante para permear lo que somos y lo que hacemos, para conseguir accionistas satisfechos y empleados motivados". Para la directora general "la comunicación no se ha visto ante un reto tan relevante como el que se plantea ahora", concluyó.

Las conclusiones corrieron a cargo del director de Desarollo de Civicomm, Santiago Sousa.

Este jueves se celebrará un Seminario que versará sobre 'Ética y Dinero'. En la inauguración estarán presentes el vicerrector de Investigación y Títulos, Pedro Sangro Colón; el presidente del Foro Ecuménico y Social, Francesco Ballarine; el organizador del Atrio de los Gentiles, Juan José Almagro, y el catedrático de Comunicación Corporativa de la UPSA, Ángel Losada.

Posteriormente, se celebrará una mesa redonda en la que intervendrán el presidente de la Fundación 'Centesimus Annus', Domingo Sugranyes; el director de la Cátedra Iberoamericana de Dirección de Empresas y RSC del Banco Santander, José Ignacio Galán, y el director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia, Longinos Marín. La mesa estará moderada por el catedrático de la UCM, Juan Benavides.

El vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, Jacinto Núñez Regodón, a las 12.30 horas, pronunciará la conferencia de Clausura sobre el tema 'Economía, ética y religión en el cristianismo primitivo'.

La entrada es libre hasta completar el aforo. El encuentro se podrá seguir en directo vía streaming a través de la página principal de la Universidad www.upsa.es

Atrio de los Gentiles

El Atrio de los Gentiles es un espacio de encuentro y diálogo que se organiza bajo la forma de eventos en distintas ciudades del mundo y en el espacio virtual de internet y de las redes sociales.

Las sesiones están organizadas en lugares simbólicos para favorecer el encuentro entre creyentes y no creyentes sobre varios temas como la ética, la legalidad, la ciencia, la fe, el arte, etc.

Un diálogo organizado como un dúo (creyentes-no creyentes) entre varias personalidades de relieve de las culturas laica y católica pertenecientes al mundo del periodismo, de la religión, de la política, de la universidad... Esta iniciativa nació como respuesta al discurso inspirador de Benedicto XVI el 21 de diciembre de 2009. También el Papa Francisco ha ratificado la extrema importancia de esta iniciativa.

El Atrio de los Gentiles está promovido por el Pontificio Consejo de la Cultura, en el que sus miembros son personalidades importantes de la vida cultural de la Iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, nombrados por el Santo Padre durante un quinquenio. Ayudan al presidente a identificar los principales desafíos culturales de la Iglesia y a establecer las grandes líneas de trabajo del Dicasterio.

En esta ocasión, también ha sido coordinado por el 'Foro Ecuménico Social', organización sin fines de lucro que tiene como objetivos impulsar y difundir conceptos y acciones de Responsabilidad Social de empresas y ONGs, rescatar valores fundamentales, y resaltar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y de los empresarios en la transformación del país. Y por 'Civicomm', asociación de profesionales con sede en Salamanca que se constituye sobre la base de una red de profesionales con experiencia en la innovación para la gestión de organizaciones a través de la comunicación. Su modelo de trabajo se basa en la integración de actividades de investigación, consultoría y entrenamiento en habilidades técnicas y sociales.