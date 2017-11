José Luis Mendoza: "Internet es un instrumento del diablo"

(Cameron Doody).- "Internet y la tecnología móvil son muchas veces instrumentos del diablo, que existe y es el padre de la mentira". Este es el mensaje que el presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, quiso compartir este martes con los asistentes a la apertura del curso en el monasterio de Los Jerónimos, de acuerdo con lo publicado por La Opinión de Murcia.

"Todos nacemos con el pecado original, que nos acompaña hasta la muerte", opinó Mendoza en el acto, en el que la lección inaugural corrió a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. Ante asistentes tales como el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, o el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, Mendozá afirmó que "cuando se pierde la conciencia moral, no todo vale. El hombre queda a merced de las concupiscencias de la carne".

"Todos sabemos que el dinero no nos acompaña a la otra vida y que no da la felicidad", añadió el presidente de la UCAM, precisando que hoy día, con tales peligros como la red y demás tecnologías móviles, "es muy importante que los jóvenes conozcan la misericordia de Dios".

"Si rechazas a Dios, lo desprecias, ¿qué futuro le espera a las nuevas generaciones?", se preguntó el académico durante su intervención.

"La mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la fe. La vida es un combate. Si no tienen a Dios, ¿cómo le van a hacer frente?" Por todo las oportunidades y medios que puedan tener los jóvenes en su horizonte, insistió Mendoza, "no hay mayor pobreza que no tener a Dios".