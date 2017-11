La UPSA aborda el suicidio juvenil en la Semana de la Ciencia

(UPSA).- La Universidad Pontificia de Salamanca celebra la Semana de la Ciencia con distintas acciones de divulgación y formación organizadas por la Oficina de Transferencia de Resultados (OTRI) y las Facultades.

La mañana de este lunes, la Facultad de Informática ha organizado una jornada de puertas abiertas dirigida a las personas interesadas en conocer sus instalaciones, tecnología y profesorado. Posteriormente, la profesora de la Facultad de Educación, Amparo Jiménez, ha desarrollado un taller titulado 'Investigar e innovar en educación social', en el que desarolló una propuesta innovadora para la intervención e investigación en el campo de la Educación Social "donde los objetivos no cambian, pero sí cambia la nueva forma de intervenir y actuar con los distintos destinatarios".

Para ello, los alumnos han realizado una revisión de las distintas investigaciones con artículos de divulgación y proyectos innovadores representativos. "La investigación en la innovación en Educación Social no es una moda, surge de una trayectoria que se apoya en autores tradicionales referentes en el marco de la enseñanza-aprendizaje que hablaban de cómo cambiar las prácticas educativas, especialmente en el ámbito de la Educación Social".

Por su parte, la Facultad de Psicología ha organizado la conferencia 'Suicidio infanto-juvenil: causas, manifestaciones y signos delatores', impartida por la profesora Teresa Sánchez, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos para convertirse en agentes de salud en prevención e intervención.

La docente ha analizado la situación actual del suicidio, "que en general, es un problema de salud pública, cada día más alarmante en el mundo, con más de un millón de casos anuales, y en España, son 4.000, apreciándose un aumento de las tasas de suicidio en la población de menor edad".

La profesora destacó los "factores precipitantes" que llevan a niños y adolescentes al suicidio como: los trastornos mentales no diagnosticados, el abuso de drogas, problemas disciplinarios, violencia familiar, confusión a la orientación sexual, abuso físico o sexual, consecuencias no deseadas de la práctica de autolesiones, acoso escolar o alienación (vivir para ser "el deseo de otro"). Para la experta "no es fácil determinar la causa-efecto del suicidio. Es más bien un combinado de variables precipitantes que suelen estar presentes en el 95% de los casos", ha apuntado.

La tasa de niños y adolescentes que se suicidan en España se ha multiplicado por cuatro desde 1980 al año 2000 y el año pasado han sido 311 los casos de menores de 25 años que han optado por acabar con sus vidas. La psicóloga ha presentado los motivos por los que los niños/adolescentes se suicidan como: "la banalización de la vida y desacralización de la muerte, el vacío, el tedio -entendido como el aburrimiento conductual y despojo interno del sentido vital-, carencia de un rol, e incluso para algunos el suicidio se contempla como una forma de protesta, también está ligado a la vida urbana de las grandes ciudades donde es más fácil el anonimato".

Sánchez Sánchez ha destacado también la creencia de los jóvenes como un factor a tener en cuenta "los jóvenes ateos cometen más suicidios que los creyentes. La religión actúa en estos casos como un veto, como una protección o resiliencia". Además, según las estadísticas del INE, "las mujeres intentan suicidarse cuatro veces más que los hombres y son ellas las que acaban padeciendo consecuencias psicológicas y sociales en sus intentos frustrados".

Por comunidades autónomas, los suicidios infanto-juveniles más altos se producen en Navarra, La Rioja y Ceuta y los más bajos son en Cantabria, Castilla y León y Cataluña.

La jornada concluirá con una mesa redonda, prevista a través del Programa Interuniversitario de la Experiencia, y titulada 'Ciencia, mayores y futuro'. En esta sesión participarán Ángel Álvarez, alumno de primer curso, en la que expondrá su visión sobre 'Los satélites artificiales; nuestros ojos y oídos sobre la Tierra'. Posteriormente, intervendrán los alumnos Juan Luis Martínez Cordero, con su aportación titulada 'A buen servicio, mal galardón', y Antonio Huerta Galván, con la sesión 'Un rollo, algunos tipos y... la maquinita peligrosa'.