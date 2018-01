Religión también en la escuela pública

(CONDOR).- Desde CONDOR (Colectivo Nacional de Docentes de Religión), solicitamos que se mantenga la asignatura de religión en el currículo escolar, sin perjuicio de mejoras y matices que redunden en una mayor calidad de la enseñanza de nuestro alumnado. Creemos que las legítimas posiciones ideológicas no pueden polarizar lo que debe ser un sereno debate para alcanzar la excelencia educativa: Sí a la Religión en la escuela pública.

No queremos que la enseñanza pública se desvirtúe. La religión ha de tener su espacio tanto en la enseñanza pública como en la privada o concertada. La Religión en nuestro sistema educativo es de libre elección, por tanto, es competencia de los padres, tutores o, en su caso, los propios alumnos, quienes deben elegir si escogen o no esta asignatura. Este no es el problema de la educación en España ni debe serlo del Pacto Educativo.

Solicitamos del conjunto de los grupos parlamentarios una reflexión sobre la compatibilidad de la laicidad del Estado (aconfesionalidad) y la enseñanza de la Religión en los centros públicos de enseñanza.

Esta petición será entregada a:

Presidencia del Congreso

Congreso de los Diputados y Grupos Parlamentarios

