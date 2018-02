La rectora de la UPSA, partidaria del acceso unificado a la Universidad en toda España

(Upsa).- La rectora de la UPSA se ha reunido esta mañana con los medios de comunicación para hacer balance de las actividades de la Universidad el curso pasado y de los futuros proyectos previstos por la institución académica. El encuentro ha servido para que la sociedad pueda conocer el trabajo académico y social que desarrolla la Universidad, con el objetivo del equipo rectoral por fomentar la transparencia de la institución.

El encuentro estuvo presidido por la rectora, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez, acompañada por el vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, Jacinto Núñez Regodón, y por el director del Gabinete de Comunicación, Eduardo Calvo Reino.

La rectora ha comenzado su intervención a los medios refiriéndose a la actividad académica: "la Universidad ha consolidado su oferta académica con el proceso de renovación de acreditación de todos sus grados oficiales". Proceso que para la rectora "ha sido muy enriquecedor, porque se ponen de manifiesto las cosas mejorables y los grados han salido fortalecidos, aunque se podrá aumentar la calidad para dar un paso más hacia la excelencia".

Cortés Diéguez se ha referido a nuevos proyectos académicos en los que trabaja la Universidad, como la implantación de dos nuevos grados que se ofertarán en el Campus de Madrid: 'Grado en Seguros y Finanzas' y el 'Grado en Marketing y Comunicación'.





La rectora ha informado sobre el impacto social de la UPSA a través de numerosos servicios que se ofrecen de manera altruista como: el Centro de Orientación Familiar (COF), el Centro de Atención Clínica Logopédica, y el Servicio de Voluntariado. Además, ha destacado la puesta en marcha este curso del Servicio de Atención Psicológica Sanitaria (SAPS) "que ofrece a la sociedad una parte que no estaba cubierta, porque entendemos que la salud debe ser integral".

Respecto a las infraestructuras, la responsable ha recordado la construcción de dos espacios importantes: la Capilla "es un proyecto muy cuidado y al mismo tiempo sencillo y está abierta a quien quiera visitarla para rezar". Y el Centro de Simulación Clínica Avanzada "es el mejor Centro de Simulacion de la región y se ha construido para mejorar la capacitación de nuestros alumnos y también de profesionales sanitarios que quieran actualizarse para su ejercicio diario" y ha informado sobre la puesta en marcha de cursos complementarios que desarrollarán "no solo la mejor atención clínica, sino la atención personal y emocional del paciente y su familia".

La rectora ha contestado también el turno de preguntas propuestas por los medios de comunicación, quienes le han preguntado, entre otros asuntos, por: el acceso unificado de las pruebas de acceso a la universidad. "Hay una preocupación común de esa diferencia de nivel que hay entre las Comunidades Autónomas y no es justa esa desigualdad. Personalmente, sí sería partidaria de una prueba única a nivel nacional".

Respecto a su posible nueva renovación en el cargo, la rectora ha insistido en que "si me piden que continúe y no tengo una razón mayor para no hacerlo, lógicamente lo haré, pero no depende de mi ni de mi voluntad. Este rectorado se ha enfrentado por primera vez en su historia a una renovación de grados oficiales y ha sido muy duro, porque son unos procesos serios porque requieren un despliegue de procesos internos y ajustes muy amplios, pero estamos contentos por el resultado".

Respecto a la relación con la USAL, Cortés Diéguez ha destacado la cordialidad con el equipo rectoral "tenemos muchas ganas de materializar proyectos en el 2018 que se gestaron con el anterior equipo. Nuestro origen es común y ahora somos una única comunidad universitaria en Salamanca. Es una celebración de toda la ciudad". La responsable ha informado también de la autofinanciación de la UPSA "nuestras cuentas están saneadas y reciben subvenciones de personas o instituciones particulares que quieran ayudar".

Respecto al PDI, la rectora ha explicado de la necesidad de contratar nuevos docentes "ya que los nuevos grados requerirán de profesorado". Y ha informado sobre la actuación que se realizará en el ala norte del edificio histórico y la inclusión de elementos novedosos en el recorrido de las visitas turísticas de la Sede Central.

Cortés Diéguez no ha querido concluir sin invitar a los padres y futuros alumnos a conocer la Universidad "nos distingue que somos una Universidad pequeña y permite tener una cercanía con el alumno. Tenemos una atención personalizada y cuidamos a nuestros estudiantes. Nuestros alumnos lo notan, lo agradecen y lo dicen fuera".

Por otro lado, el Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, ha firmado con fecha de hoy el nombramiento de Carmen María Alonso González como nueva decana de la Facultad de Comunicación, en sustitución de la catedrática Asunción Escribano Hernández, quien presentó la semana pasada su renuncia al cargo por motivos familiares.



Alonso González es catedrática de Creatividad Publicitaria en la UPSA desde 2009. Profesora universitaria desde 1996, siempre de asignaturas vinculadas al ámbito de la comunicación publicitaria y la creatividad.



Ha participado en varios programas de posgrado tanto en la UPSA como en la USAL ('Máster Universitario en Diseño Gráfico y Diseño de Interface'; 'Máster en Turismo de Interior'; 'Máster Europeo en Conservación y Gestión de Bienes Culturales'; 'Máster Oficial en Comunicación e Información Deportiva'; 'Experto en Comunicación Social'; 'Master Oficial Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas'); e impartido docencia en diversos cursos extraordinarios y talleres.



Entre sus investigaciones principales figuran: 'La construcción de la imagen de Castilla y León como destino turístico a través de la publicidad institucional promovida por la Junta de Castilla y León', 'La imagen de la mujer en la publicidad española', y 'Catálogo de recursos sonoros de apoyo a la docencia en comunicación'.

Ha publicado varios libros (Cómo anunciar. Manual para creativos publicitarios; El canto de las sirenas. Comunicación y persuasión en la publicidad radiofónica; El poema de Mio Cid: La comunicación de un mito (coautora); La radio que convence. Manual para creativos y locutores publicitarios; y como coordinadora Las fuentes de la creatividad publicitaria), capítulos de libros y numerosos artículos en revistas especializadas.



Ha sido coordinadora del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca (2015-2017), así como coordinadora académica del Área de Publicidad y Relaciones Públicas (2009-2013).