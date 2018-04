Chomali: "En la Iglesia chilena ha faltado profundidad espiritual y densidad teológica"

(iglesiadeconcepcion.cl).- Con sentimientos de gratitud, monseñor Fernando Chomali dirigió un mensaje especial, durante la celebración de la Santa Misa, en el Seminario Metropolitano de Concepción, al iniciar las actividades por los 450 años, la institución educacional más antigua del país, en el proceso de formación de sacerdotes, actualmente, para siete diócesis del sur de Chile.

En su homilía, llamó a profundizar el misterio de Jesucristo. "Eso se consigue con la formación sacerdotal, formación espiritual y teológica. Una pastoral que no tiene los fundamentos teológicos es una pastoral liviana. Nosotros estamos llamados a darle espesor a la pastoral. Si nos preguntamos qué ha pasado, que hay menos católicos y hay otros que dicen que son católicos, pero viven como si no lo fueran, es porque nosotros no hemos sido capaces de responder adecuadamente con nuestro trabajo pastoral. Creo que ha sido porque ha faltado profundidad espiritual y densidad teológica. Estudiar teología y filosofía no es una manera de que pase el tiempo, sino que es un acto de justicia a la labor de la Iglesia", subrayó.

Motivó a dar a conocer la historia de los 450 años del Seminario. "Es una oportunidad extraordinaria para dar testimonio de su vocación y es una oportunidad para agradecer el trabajo de los formadores, colaboradores, funcionarios", precisó.

El rector del Seminario, padre Juan Carlos Marín, comentó que "ésta es la institución más antigua del país, una institución educacional que ha formado, entre Linares a Tierra del Fuego, a muchos sacerdotes, en estos más de cuatro siglos y medio. Sentimos una gran alegría, porque somos herederos de una tradición y eso lo tenemos que celebrar, especialmente, con las siete diócesis a las que estamos formando sacerdotes", y agregó que "nuestra finalidad, en este tiempo, es mostrar la casa de formación para que los jóvenes descubran esta institución y descubran la vida sacerdotal. Es promover, en definitiva, nuevas vocaciones".

En abril, en relación con el Buen Pastor, testimonios vocacionales; en junio la fiesta patronal, esperamos reconocer a los seis rectores, especialmente la labor de nuestros obispos, durante el período y un momento especial, reconocer al primer rector que reabre el seminario en 1977, padre Jorge Jiménez Valdebenito y queremos hacer un recordatorio y el auditorio llevará su nombre. Después en agosto, una exposición, un encuentro con los jóvenes, con las familias en octubre y finalizar el 21 de noviembre en la Iglesia Catedral.

Pablo Uribe Ulloa, director del Instituto de Teología de la UCSC, destacó la celebración jubilar de los 450 años del Seminario. "La labor que presta a la Iglesia es muy relevante. Actualmente, la parte académica, el Seminario la organiza independiente, pero hay una estrecha relación con la UCSC, tanto en profesores de filosofía como de teología. Estamos muy contentos de celebrar tantos años con la importancia que tiene no sólo para Concepción, sino para todo el sur de Chile, en la formación de los futuros sacerdotes".

Programa

Los principales hitos de la festividad aniversario son:

2 de abril: Inicio aniversario, con Misa presidida por monseñor Fernando Chomali

21 de junio: Misa fiesta patronal San Luis Gonzaga, 12 horas. Presidirá Nuncio Apostólico, Mons. Ivo Scapolo

Agosto: exposición fotográfica y reseña histórica del Seminario

Septiembre: encuentro con jóvenes de la Arquidiócesis junto a la Vicaría de Pastoral Juvenil, en el Seminario y encuentro por decanatos

27 octubre: Día de la Familia en el seminario, Misa a las 12 horas y bendición de placa recordatoria de los 450 años

10 de noviembre: Participación del seminario en la peregrinación juvenil al santuario san Sebastián de Yumbel

21 de noviembre: Misa de clausura de los 450 años, en la catedral, presidida por Monseñor Fernando Chomali y participación del clero diocesano y comunidades parroquiales.