UPSA, Telefónica y la Fundación ProFuturo revolucionan la educación digital con una nueva Cátedra

(UPSA).- La Universidad Pontificia de Salamanca, Telefónica y la Fundación ProFuturo han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la Cátedra Telefónica ProFuturo-UPSA 'Analítica de datos de proyectos educativos en entorno vulnerable'.

Con la creación de esta Cátedra, se potencia la colaboración entre ambas entidades, que desarrollarán un sistema a escala global que adapte las técnicas existentes de data analytics al mundo educativo. Este sistema va a revolucionar la educación digital -que ProFuturo desarrolla en África, Latinoamérica y Asia- ya que, entre sus objetivos, está detectar el talento, la medida de competencias digitales y la personalizacion de la educación a través del feedback continuo.

En la firma del acuerdo han estado presentes: la rectora, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez; la directora general de ProFuturo, Sofía Fernández de Mesa, y el director de Grandes Clientes de Telefónica y Territorio Centro, Adrián García Nevado.

La rectora ha considerado fundamental "la colaboración en este proyecto tan interesante y tan necesario". Cortés Diéguez ha destacado este acuerdo por dos motivos: "por el compromiso social de la Universidad y para que los alumnos sean conscientes de los avances de la técnica y de poner su conocimiento al servicio de los más desfavorecidos".

Fernández de Mesa, ha agradecido en nombre de César Alierta "la acogida de la Universidad", consciente de que ProFuturo puede marcar un hito "como pioneros en la medición de resultados de impacto social en la educación digital, porque sigue siendo una asignatura pendiente de los objetivos de desarrollo en Naciones Unidas. Especialmente en la educación de calidad". La directora general ha insistido en que: "se trata de medir calidad educativa y este es el objetivo de esta Cátedra".

La Cátedra incentivará también la creatividad de los alumnos para proponer ideas que den solución a los problemas planteados. Y se organizarán competiciones, conferencias y otros eventos que potencien el intercambio de propuestas y la competitividad de los alumnos. Además, se fomentará la investigación de los estudiantes de tesis doctorales que desarrollen nuevos modelos, métodos, algoritmos, o herramientas específicos, sobre los desafíos que propongan Telefónica y ProFuturo.

Este acuerdo también permitirá potenciar la solución ProFuturo y analizar los datos para medir la calidad de la enseñanza, detectar dificultades operativas, descubrir patrones de uso, etc., con el asesoramiento técnico de LUCA, la unidad de datos de Telefónica.

Jornada Presentación Cátedra

Previamente a la firma institucional, las entidades han organizado una jornada en la que se ha detallado el proyecto en el que la UPSA va a colaborar. La apertura de la jornada ha estado presidida por el vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, Jacinto Núñez Regodón; el director de Relaciones Institucionales de Telefónica España, Antonio Bengoa Crespo; la directora general de la Fundación ProFuturo, Sofía Fernández de Mesa Echeverría, y el decano de la Facultad de Informática, Alfonso J. López Rivero.

El vicerrector ha expresado su satisfacción por la creacion de la Cátedra, ya que, ha asegurado, "encaja de lleno en el iderario y misión de la Universidad". Núñez Regodón ha destacado la importancia del desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta una premisa: "la tecnología si quiere ser cosa de humanos necesita alma". El vicerrector aludió a la investidura de César Alierta como doctor honoris causa, en la que, ha dicho, "reconocimos en su persona la importancia de humanidad de la tecnología".

Por su parte, Bengoa Crespo ha reconocido "estar en un momento vertiginoso y donde es muy relevante colaborar". El director ha destacado vivir en un "cambio de era, donde se está produciendo una revolución tecnológica". Bengoa Crespo ha explicado la capacidad de Telefónica, reconocida como la tercera mejor red de fibra del mundo, por lo que: "todo lo que queremos hacer a través de la red lo podemos hacer, también en entornos vulnerables, donde también hay talento y hay que apoyarlo". El director se ha referido a la relación de Telefónica con las Universidades a través de su Red de Cátedras, "en las que se está creando un think tank muy relevante y de referencia".

Fernández de Mesa Echeverría, ha detallado el Proyecto ProFuturo como "un referente de calidad en educación digital" que llega a zonas remotas vulnerables "en las que a mayor vulnerabilidad, más obligados estamos a ofrecer calidad educativa". La directora general ha destacado la novedad que ofrece este proyecto y que consiste en, "medir el impacto de la educación que se está ofreciendo" y que se centra en las siguientes características: es online, modular, adaptable, integral, y de apoyo local. Fernández de Mesa ha insistido en la necesidad, gracias a ProFuturo de: "dotar de habilidades y herramientas tecnológicas y de autonomía para que los alumnos puedan ir evolucionando".

El decano ha concluido agradeciendo a Telefónica y a Profuturo, según él, "por haber confiado en nosotros desde el punto de vista tecnológico y por la finalidad del proyecto, acorde a nuestra seña de identidad".

Tras la inauguración, se desarrollaron las siguientes conferencias: 'ProFuturo: mejorando la enseñanza y el aprendizaje a través de la analítica de datos', a cargo de Head of Product & Innovation ProFuturo, Paula Valverde; 'Analítica de datos de proyectos educativos en entorno vulnerable', por el director de la nueva Cátedra, Manuel Martín-Merino; y 'El estado del arte de la analítica y Big Data aplicado a la educación', a cargo de Head of Big Data for Social Good (LUCA Telefónica), Pedro Antonio de Alarcón.